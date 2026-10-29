Uyquni yaxshilashga yordam berishi mumkin bo‘lgan 30 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tarkibida melatonin, triptofan va magniy kabi moddalar mavjud bo‘lgan bodom, kivi, sut, baliq, yong‘oq va gilos kabi mahsulotlar uyqu sifatini yaxshilashga yordam berishi mumkin.
- Ushbu moddalar organizmning uxlash va uyg‘onish siklini boshqarishda ishtirok etsa-da, biror mahsulotning o‘zi uyqusizlikni bartaraf etishiga kafolat yo‘q.
Ovqatlanish tartibi va kun davomida iste’mol qilinadigan mahsulotlar tungi uyqu sifatiga ta’sir qilishi mumkin. Ayrim mahsulotlar tarkibida melatonin, triptofan, magniy va boshqa moddalar bor. Ular organizmning uyqu va uyg‘oqlik siklini boshqarish jarayonlarida ishtirok etadi. Bodom, kivi, sut, baliq, yong‘oq va gilos shunday mahsulotlar qatoriga kiradi, deb xabar beradi MSN sayti.
Uyqu bilan bog‘liq jarayonlarda melatonin muhim o‘rin tutadi. Organizmning o‘zi ishlab chiqaradigan bu gormon uxlash va uyg‘onish vaqtini tartibga solishda qatnashadi. Triptofan esa serotonin va melatonin hosil bo‘lishida ishtirok etadigan aminokislotadir. Magniy ham mushaklar va asab tizimi faoliyati uchun zarur. Ushbu moddalarni o‘z ichiga olgan mahsulotlarni me’yorda iste’mol qilish uyqu sifatini qo‘llab-quvvatlashi mumkin. Biroq biror mahsulotning o‘zi uyqusizlikni bartaraf etishi kafolatlanmagan.
Uyqu uchun foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan mahsulotlar orasida quyidagilar bor:
• Bodom va pista. Ularda magniy bor, pista esa V6 vitamini va melatoninni ham o‘z ichiga oladi. Yong‘oqlarni kechki yengil tamaddi sifatida oz miqdorda iste’mol qilish mumkin.
• Kivi va gilos. Kivi tarkibida S va K vitaminlari mavjud. Ayrim tadqiqotlarda uxlashdan oldin kivi iste’mol qilish uyqu ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi bilan bog‘liq bo‘lgan. Gilosda esa melatonin mavjud, ammo uning uyquga ta’siri bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.
• Banan va batat. Bu mahsulotlar kaliy va magniy manbai hisoblanadi. Ushbu minerallar mushaklar faoliyati uchun muhim.
• Sut, qatiq va tvorog. Sut mahsulotlarida oqsil, kalsiy va triptofan bor. Ularni kundalik ovqatlanishga kiritish organizmni zarur oziq moddalar bilan ta’minlashga yordam beradi.
• Yog‘li baliq. Losos, forel, tunes va skumbriya kabi baliqlarda omega-3 yog‘ kislotalari va D vitamini mavjud. Ular umumiy salomatlik uchun foydali bo‘lib, uyqu bilan bog‘liq jarayonlarda ham ishtirok etishi mumkin.
• Yormalar va donli mahsulotlar. Suli bo‘tqasi, butun donli non va boshqa don mahsulotlari tola hamda uglevodlar manbai hisoblanadi. Ular muvozanatli ovqatlanishning bir qismi bo‘lishi mumkin.
• No‘xat va soya mahsulotlari. Xumus, tofu va boshqa dukkakli mahsulotlar oqsil hamda turli vitamin va minerallarni o‘z ichiga oladi.
• Romashka va passiflora choyi. Ayrim odamlar bu ichimliklarni uxlashdan oldin tinchlanish uchun tanlaydi. Biroq ularning uyquga ta’siri hammada bir xil bo‘lmaydi.
• Anjir, asal, tarvuz va ananas. Bu mahsulotlar ham uyqu haqidagi tavsiyalarda tilga olinadi. Lekin ularning uyquni bevosita yaxshilashi haqidagi ilmiy dalillar cheklangan.
• Yong‘oq pastasi va qora shokolad. Yong‘oq pastasi oqsil va foydali yog‘lar manbai. Qora shokoladda magniy bor, ammo unda kofein ham bo‘lishi mumkin. Shu sababli uni kechqurun ko‘p iste’mol qilish ayrim odamlarda uxlashni qiyinlashtiradi.
• Ko‘katlar va salat bargi. Karamning ayrim turlari, ismaloq va boshqa yashil sabzavotlar tarkibida minerallar va vitaminlar mavjud. Ular sog‘lom ovqatlanishning muhim qismi hisoblanadi.
• Kurka go‘shti. U oqsil va triptofan manbai bo‘lib, boshqa parranda go‘shtlari kabi muvozanatli ratsionga kiritilishi mumkin.
• Oq guruch va krendel. Bu mahsulotlar uglevodlarga boy. Ammo ularning glikemik indeksi yuqori bo‘lishi mumkinligi sababli, ularni uyquni yaxshilash uchun maxsus vosita sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
• Arpa ko‘kati kukuni va godji sharbati. Ular ham uyqu bilan bog‘liq mahsulotlar ro‘yxatida keltirilgan. Biroq bunday mahsulotlarning ta’siri haqidagi dalillar cheklangan, shuning uchun ularni uyqusizlikni davolash usuli deb hisoblamaslik kerak.
Ovqatning turi bilan birga uni qachon iste’mol qilish ham ahamiyatli. Uxlashdan oldin juda ko‘p ovqat yeyish, yog‘li yoki achchiq taomlar iste’mol qilish hazm bilan bog‘liq noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Kofe, quyuq choy va energetik ichimliklardagi kofein ham uyquga xalaqit berishi ehtimol. Mutaxassislar uxlashdan taxminan ikki-uch soat oldin asosiy ovqatni tugatishni tavsiya qiladi.
Demak, yaxshi uxlash uchun bitta muayyan mahsulotga ishonishdan ko‘ra, muvozanatli ovqatlanish, kechki ovqatni o‘z vaqtida iste’mol qilish va muntazam uyqu tartibiga rioya etish ma’qul. Uyqu muammosi uzoq davom etsa, uni faqat ovqatlanishni o‘zgartirish bilan hal qilishga urinmasdan, shifokorga murojaat qilish kerak.
Izohlar 0
…