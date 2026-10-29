Qora tuynuk ikkiga bo‘linishi mumkinmi? Olimlar g‘ayrioddiy nazariyani o‘rgandi

·64·Dunyo
Qora tuynuk ikkiga bo‘linishi mumkinmi? Olimlar g‘ayrioddiy nazariyani o‘rgandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olimlar muayyan nazariy sharoitlarda qora tuynukning ikkiga bo‘linishi mumkinligini hisob-kitoblar orqali o‘rgandi.
  • Bunday jarayonning amalga oshishi termodinamikaning ikkinchi qonuni va entropiya cheklovlari tufayli juda murakkab hisoblanadi.
  • Tadqiqotchilar aylanish tezligi maksimal qiymatga yaqin bo‘lgan qora tuynuklar yoki qo‘shimcha fazoviy o‘lchamlar mavjud bo‘lgan nazariy modellarni tahlil qildi.

Olimlar muayyan nazariy sharoitlarda qora tuynuk ikkiga bo‘linishi mumkinligini hisob-kitoblar orqali o‘rgandi. Biroq bunday jarayonning amalda sodir bo‘lishi hozircha isbotlanmagan. Bu haqda Naked Science nashri xabar berdi.

Odatda, ikkita qora tuynuk bir-biri bilan qo‘shilib, bitta yirikroq qora tuynukni hosil qiladi. Bunday hodisalar natijasida yuzaga keladigan gravitatsion to‘lqinlar olimlar tomonidan qayd etiladi. Ammo bitta qora tuynukning ikkiga ajralishi ancha murakkab jarayon hisoblanadi.

Buning asosiy sabablaridan biri termodinamikaning ikkinchi qonuni bilan bog‘liq. Qora tuynukning entropiyasi uning hodisalar gorizonti maydoniga mutanosib. Oddiy, aylanmaydigan qora tuynuk ikki kichik qora tuynukka ajralsa, ularning umumiy entropiyasi kamayishi mumkin. Bu esa jarayonning amalga oshishini jiddiy cheklaydi.

Tadqiqotchilar aylanish tezligi nazariy maksimumga yaqin bo‘lgan qora tuynuklarni ham o‘rgandi. Hisob-kitoblarda bo‘laklarning bir-biridan uzoqlashishi, energiya va impulsning saqlanishi hamda entropiya bilan bog‘liq shartlar tahlil qilindi.

Natijalarga ko‘ra, qora tuynukning bo‘linishi uchun zarur shartlarni bir vaqtning o‘zida bajarish juda qiyin. Ajralib chiqqan kichik qism yetarli energiyaga ega bo‘lmasa, asosiy qora tuynukning tortish kuchi ta’sirida yana orqaga qaytishi mumkin. Tadqiqotda bunday bo‘linishga nazariy jihatdan yo‘l ochilishi mumkin bo‘lgan tor sharoitlar, jumladan, aylanish tezligi maksimal qiymatga juda yaqin bo‘lgan holatlar ko‘rib chiqilgan.

Qora sharlar moviy rangli ayri shakldagi trubaning uchlarida tasvirlangan.

Olimlar, shuningdek, qo‘shimcha fazoviy o‘lchamlar mavjud bo‘lishi mumkinligini nazarda tutuvchi nazariyalarni ham tahlil qilgan. Bunday modellarda qora tuynuksimon tuzilmalarning bir nechta qismga ajralishi mumkin. Biroq qo‘shimcha o‘lchamlar mavjudligi hozircha tajribalarda tasdiqlanmagan.

Tadqiqot mualliflarining fikricha, dastlabki koinotda paydo bo‘lgan kichik qora tuynuklar bunday jarayonga yirik astrofizik qora tuynuklarga qaraganda moyilroq bo‘lishi mumkin. Kelajakda olimlar bunday hodisaning ehtimoliy izlarini gamma-nurlanish orqali aniqlash imkoniyatini ham o‘rganmoqda.

Shunga qaramay, hozircha birorta qora tuynukning ikkiga bo‘lingani kuzatilmagan. Tadqiqot qora tuynuklar qanday sharoitlarda parchalanishi mumkinligini nazariy jihatdan o‘rganadi, xolos.

qora tuynukastrofizikagravitatsion to‘lqinlarentropiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahs14 sentabr 04:55Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiAstronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdi1 oktabr 10:26Galaktikamizda ilk bor mikroblazar topildi: uning jeti Yerga qaratilganGalaktikamizda ilk bor mikroblazar topildi: uning jeti Yerga qaratilgan25 sentabr 12:57LIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdiLIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdi2 iyun 00:00Olimlar qora tuynuklar birlashuvida qorong‘u materiya izlarini aniqladiOlimlar qora tuynuklar birlashuvida qorong‘u materiya izlarini aniqladi17 may 02:22Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdi13 iyul 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda