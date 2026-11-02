Xellouin paradida “tirik murdalar” Maykl Jekson qo‘shig‘iga raqs tushdi (video)
Tungi shahar ko‘chalari Xellouin bayrami munosabati bilan o‘zgacha manzaraga aylandi. Yuzlab odamlar turli qo‘rqinchli obrazlar, noodatiy liboslar va dahshatli grimlarda ko‘chalarga chiqib, bayramona parad va ommaviy fleshmobda ishtirok etdi.
Tadbirning eng diqqatga sazovor qismi esa mashhur xonanda Maykl Jeksonning “Thriller” qo‘shig‘i ostida tashkil etilgan ommaviy raqs bo‘ldi. Zombi, arvoh va mashhur filmlar qahramonlari qiyofasidagi ishtirokchilar bir xil harakatlarni bajarib, tomoshabinlarga unutilmas manzara taqdim etdi.
Ishtirokchilarning yirtiq kiyimlari, qonga o‘xshash bo‘yoqlar bilan bezatilgan liboslari va yuzlariga chizilgan jarohat izlari tadbirga yanada vahimali ruh bag‘ishladi. Baland binolar va tungi shahar chiroqlari fonida namoyish etilgan raqs esa go‘yo fantastik film sahnasini eslatdi.
Xellouin paradidagi noodatiy chiqishlar tomoshabinlar e’tiborini tortib, bayram kayfiyatini yanada ko‘tardi.
Izohlar 0
…