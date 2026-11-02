Xellouin paradida “tirik murdalar” Maykl Jekson qo‘shig‘iga raqs tushdi (video)

·1·Dunyo
Xellouin paradida “tirik murdalar” Maykl Jekson qo‘shig‘iga raqs tushdi (video)

Tungi shahar ko‘chalari Xellouin bayrami munosabati bilan o‘zgacha manzaraga aylandi. Yuzlab odamlar turli qo‘rqinchli obrazlar, noodatiy liboslar va dahshatli grimlarda ko‘chalarga chiqib, bayramona parad va ommaviy fleshmobda ishtirok etdi.

Tadbirning eng diqqatga sazovor qismi esa mashhur xonanda Maykl Jeksonning “Thriller” qo‘shig‘i ostida tashkil etilgan ommaviy raqs bo‘ldi. Zombi, arvoh va mashhur filmlar qahramonlari qiyofasidagi ishtirokchilar bir xil harakatlarni bajarib, tomoshabinlarga unutilmas manzara taqdim etdi.

Ishtirokchilarning yirtiq kiyimlari, qonga o‘xshash bo‘yoqlar bilan bezatilgan liboslari va yuzlariga chizilgan jarohat izlari tadbirga yanada vahimali ruh bag‘ishladi. Baland binolar va tungi shahar chiroqlari fonida namoyish etilgan raqs esa go‘yo fantastik film sahnasini eslatdi.

Xellouin paradidagi noodatiy chiqishlar tomoshabinlar e’tiborini tortib, bayram kayfiyatini yanada ko‘tardi.

XellouinThrillerMaykl Jeksonfleshmob
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda sigir-balerina libosidagi qiz samokatda harakatlanayotganida to‘xtatildiToshkentda sigir-balerina libosidagi qiz samokatda harakatlanayotganida to‘xtatildiBugun 00:09Tramp va rafiqasi Melaniya Oq uyda bolalarga Xellouin sovg‘alarini ulashdi (video)Tramp va rafiqasi Melaniya Oq uyda bolalarga Xellouin sovg‘alarini ulashdi (video)31 oktabr 08:53Maykl Jekson: Kai Havertz qizil kartochkaga loyiq ediMaykl Jekson: Kai Havertz qizil kartochkaga loyiq edi19 may 21:31Turk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdiTurk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdi9 oktabr 14:10AQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldiAQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldi26 oktabr 13:42Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)Ko‘cha sozandasi va uning «mo‘ylovli raqqoslari» internetni zabt etmoqda (video)19 oktabr 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda