Kitob tumanida 8 yoshli o‘quvchi ingliz tilidan B2 sertifikatini oldi

·5·Jamiyat
Kitob tumanida 8 yoshli o‘quvchi ingliz tilidan B2 sertifikatini oldi

Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida tahsil olayotgan 8 yoshli maktab o‘quvchisi ingliz tilini bilish darajasini tasdiqlovchi CEFR imtihonidan muvaffaqiyatli o‘tdi.

Ma’lum qilinishicha, 11-umumta’lim maktabining 3-sinf o‘quvchisi Yusupova Soliha Suxrobovna ingliz tilidan CEFR imtihonida 51 ball to‘plab, B2 darajasidagi sertifikatni qo‘lga kiritgan.

Yosh o‘quvchining bu natijasi tengdoshlari orasida ham katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy. Uning yutug‘i ota-onasi va ustozlari uchun ham quvonchli voqea bo‘ldi.

Soliha kelgusida ham bilim olishda davom etib, yangi marralarni zabt etishiga tilakdoshmiz.

QashqadaryoKitob tumaniCEFRYusupova Soliha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiToshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdi16 sentabr 13:07Uch nafar o‘quvchi qiz janjali ortidan Andijonda sinf rahbari lavozimidan ayrildiUch nafar o‘quvchi qiz janjali ortidan Andijonda sinf rahbari lavozimidan ayrildi15 oktabr 15:38Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)5 sentabr 11:114-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi4-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi16 sentabr 15:53Maktabda o‘quvchini urgan o‘qituvchiga jinoyat ishi qo‘zg‘atildiMaktabda o‘quvchini urgan o‘qituvchiga jinoyat ishi qo‘zg‘atildi21 may 15:57Voyaga yetmagan 3 nafar farzandga 100 million so‘m aliment qarzi undirildiVoyaga yetmagan 3 nafar farzandga 100 million so‘m aliment qarzi undirildiBugun 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi