Rossiyalik oligarxlarning daromadlari keskin qisqardi: kim eng ko‘p zarar ko‘rdi?
Joriy yil boshidan buyon Rossiyaning eng yirik milliarderlari xalqaro bozorlardagi tebranishlar va iqtisodiy o‘zgarishlar fonida ulkan moliyaviy zarar ko‘rdi. Nufuzli tahliliy hisob-kitoblarga ko‘ra, mamlakatning eng boy kishilari jami 28 milliard dollardan ortiq sof boyligini boy berdi.
Ayniqsa, sanoat va metallurgiya sohasida faoliyat yurituvchi magnatlarning aktivlarida sezilarli darajada pasayish qayd etilmoqda.
Eng katta yo‘qotish va eng barqaror milliarder: Raqamlar va faktlar
Taqdim etilgan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, moliyaviy yo‘qotishlar bo‘yicha asosiy tafovut quyidagicha ko‘rinish oldi:
«Nornikel» rahbari rekord darajada zarar ko‘rdi: Rossiyalik tadbirkorlar orasida eng keskin moliyaviy pasayishga «Norilsk Nikel» prezidenti uchradi. Uning shaxsiy boyligi yil boshidan beri naqd 8,1 milliard dollarga kamayib, hozirda 21,6 milliard dollarni tashkil etmoqda;
Aleksey Mordashovda minimal qisqarish: «Severstal» rahbari Aleksey Mordashov esa boshqalarga nisbatan o‘z aktivlarini yaxshiroq himoyalay oldi. Uning mablag‘i bor-yo‘g‘i 515 million dollarga qisqarib, ayni paytda 27,8 milliard dollar darajasida saqlanib turibdi.
Global bozorlardagi noaniqlik va xomashyo narxlarining o‘zgarishi Rossiya biznes elitasining umumiy kapital ko‘rsatkichlariga bevosita bosim o‘tkazishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…