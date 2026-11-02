Rossiyalik oligarxlarning daromadlari keskin qisqardi: kim eng ko‘p zarar ko‘rdi?

·1·Dunyo
Rossiyalik oligarxlarning daromadlari keskin qisqardi: kim eng ko‘p zarar ko‘rdi?

Joriy yil boshidan buyon Rossiyaning eng yirik milliarderlari xalqaro bozorlardagi tebranishlar va iqtisodiy o‘zgarishlar fonida ulkan moliyaviy zarar ko‘rdi. Nufuzli tahliliy hisob-kitoblarga ko‘ra, mamlakatning eng boy kishilari jami 28 milliard dollardan ortiq sof boyligini boy berdi.

Ayniqsa, sanoat va metallurgiya sohasida faoliyat yurituvchi magnatlarning aktivlarida sezilarli darajada pasayish qayd etilmoqda.

Eng katta yo‘qotish va eng barqaror milliarder: Raqamlar va faktlar

Taqdim etilgan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, moliyaviy yo‘qotishlar bo‘yicha asosiy tafovut quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • «Nornikel» rahbari rekord darajada zarar ko‘rdi: Rossiyalik tadbirkorlar orasida eng keskin moliyaviy pasayishga «Norilsk Nikel» prezidenti uchradi. Uning shaxsiy boyligi yil boshidan beri naqd 8,1 milliard dollarga kamayib, hozirda 21,6 milliard dollarni tashkil etmoqda;

  • Aleksey Mordashovda minimal qisqarish: «Severstal» rahbari Aleksey Mordashov esa boshqalarga nisbatan o‘z aktivlarini yaxshiroq himoyalay oldi. Uning mablag‘i bor-yo‘g‘i 515 million dollarga qisqarib, ayni paytda 27,8 milliard dollar darajasida saqlanib turibdi.

Global bozorlardagi noaniqlik va xomashyo narxlarining o‘zgarishi Rossiya biznes elitasining umumiy kapital ko‘rsatkichlariga bevosita bosim o‘tkazishda davom etmoqda.

Rossiya milliarderlariNornikelAleksey MordashovSeverstal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi12 oktabr 22:12Hurmuzdagi inqiroz: Hindistonning neft xaridi rekord darajaga yetdiHurmuzdagi inqiroz: Hindistonning neft xaridi rekord darajaga yetdi22 iyul 14:58«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56Qizil maydondagi G‘alaba paradi rekord darajada qisqardiQizil maydondagi G‘alaba paradi rekord darajada qisqardi9 may 17:58Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!19 sentabr 07:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda