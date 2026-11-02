Kimi Antonelli «Formula-1» tarixidagi eng yosh chempionga aylandi

·65·Dunyo
Kimi Antonelli «Formula-1» tarixidagi eng yosh chempionga aylandi

Italiyalik poygachi Kimi Antonelli «Formula-1»da chempionlik unvonini muddatidan oldin qo‘lga kiritdi. Buning uchun unga 1 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan Meksika Gran-prisida uchinchi o‘rinni egallashning o‘zi kifoya qildi. Bu haqda Nur.kz ma’lum qildi.

Bosqich g‘olibi Red Bull jamoasi vakili, niderlandiyalik Maks Ferstappen bo‘ldi. Ferrari jamoasi nomidan ishtirok etgan Lyuis Hemilton esa finishga ikkinchi bo‘lib yetib keldi. U g‘olibdan juda oz farq bilan ortda qoldi.

Qayd etilishicha, Antonelli chempionlikni qo‘lga kiritgan kuni 20 yosh 69 kunlik bo‘lgan. Ungacha «Formula-1» tarixidagi eng yosh chempion germaniyalik Sebastyan Fettel edi. U ilk bor 2010 yilda, 23 yosh 134 kunligida chempionlikni qo‘lga kiritgan. Fettel jami to‘rt marta chempion bo‘lgan.

Mercedes jamoasi vakili Antonelli «Formula-1» tarixida chempionlikni qo‘lga kiritgan uchinchi italiyalik poygachi bo‘ldi. Bu 1953 yildan beri ilk bor italiyalik sportchi chempionlikka erishganini anglatadi. 1950 yilda Juzeppe Farina, 1952 va 1953 yillarda esa Alberto Askari chempion bo‘lgan.

Kimi AntonelliFormula-1Meksika Gran-prisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Formula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdiFormula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdi27 oktabr 21:54Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiChexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladi31 iyul 03:57Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldi8 iyun 18:10Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?25 avgust 19:25Istanbuldagi to‘yda Turkmaniston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiIstanbuldagi to‘yda Turkmaniston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiBugun 14:17Bolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqdaBolgariyada prezidentlik saylovi: Iliana Yotova ikkinchi turda g‘alaba qozonmoqdaBugun 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda