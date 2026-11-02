G‘uzorda ayol va to‘rt farzandini tiriklayin yoqib yuborgan erkak umrbod qamaldi

·86·Jamiyat
G‘uzorda ayol va to‘rt farzandini tiriklayin yoqib yuborgan erkak umrbod qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumanida ayol va uning to‘rt nafar farzandi ustiga benzin sepib, o‘t qo‘ygan S.T. ismli shaxs umrbod ozodlikdan mahrum etildi.
  • 2026-yil 15-may kuni sodir bo‘lgan ushbu mudhish hodisa oqibatida 6 yoshli o‘g‘il va 11 yoshli qiz vafot etgan, ayol hamda ikki nafar farzandining hayoti saqlab qolingan.

Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumanida ayol va uning to‘rt nafar voyaga yetmagan farzandi ustiga benzin sepib, o‘t qo‘ygan erkak umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati sudlari matbuot xizmati xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 2026 yil 15 may kuni soat 22:30 larda sodir bo‘lgan. Sudlanuvchi S.T. jabrlanuvchi ayolning G‘uzor tumanidagi xonadoniga borib, u bilan janjallashgan. Shundan so‘ng o‘zi bilan olib kelgan besh litrli plastik idishdagi benzinni yopiq xonada bo‘lgan ayol va uning to‘rt nafar voyaga yetmagan farzandi ustiga sepib, ularga o‘t qo‘ygan.

Hodisa oqibatida ayol va uning to‘rt farzandi kuyish jarohatlarini olgan. Tez tibbiy yordam va ko‘rsatilgan muolajalar natijasida ayol hamda ikki nafar farzandining hayoti saqlab qolingan. Biroq 6 yoshli o‘g‘il va 11 yoshli qiz og‘ir jarohatlar oqibatida vafot etgan.

Sud majlisida jabrlanuvchi ayol sudlanuvchiga eng og‘ir jazo tayinlanishini so‘ragan.

«Oliy jazo berishlarini so‘rayman. Endi ikkita bolam qaytib kelmaydi. Yengil jazo bermasalaringiz, yana ham ko‘payib ketadi mana shundaylar. Oliy jazo berishlaringizni so‘rab qolaman», — degan u.

Jigarrang kurtka kiygan kal boshli erkak yon tomonga qarab turibdi.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Qamashi tuman sudi hukmi bilan S.T. Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi «a», «v», «d», «j» bandlari (og‘irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o‘ldirish), 25 va 97-moddalar (qasddan odam o‘ldirishga suiqasd), shuningdek, 173-moddasi 2-qismi «b» bandida (mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish) nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.

Sud hukmiga ko‘ra, unga uzil-kesil umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.

G‘uzorQashqadaryoJinoyat ishlari bo‘yicha Qamashi tuman sudiUmrbod ozodlikdan mahrum qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Open Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildiOpen Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildi9 sentabr 16:04Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdi20 avgust 06:18Doriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdiDoriyev shou ko‘rsatdi: «So‘g‘diyona» G‘uzorda «Mash’al»ni mag‘lub etdi2 avgust 22:47O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!30 sentabr 08:51Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...28 oktabr 17:47G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdi25 avgust 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi