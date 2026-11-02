Televizorni kim ko‘ryapti? O‘zbekistonliklar yangiliklarni qayerdan olayotgani ma’lum bo‘ldi

·65·Jamiyat
Televizorni kim ko‘ryapti? O‘zbekistonliklar yangiliklarni qayerdan olayotgani ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda o‘tkazilgan milliy tadqiqot natijalariga ko‘ra, messenjer va raqamli platformalar axborot manbasi sifatida an’anaviy ommaviy axborot vositalarini ortda qoldirdi.
  • 1411 nafar respondent ishtirok etgan so‘rovnomada Telegram kanallari 51,6 foiz natija bilan yetakchilik qilgan bo‘lsa, televideniye 44,6 foiz ko‘rsatkich bilan ikkinchi o‘ringa tushdi.

O‘zbekiston axborot makonida media iste’moli bo‘yicha muhim tarixiy o‘zgarish qayd etildi. Mamlakat miqyosida o‘tkazilgan yangi milliy tadqiqot natijalariga ko‘ra, messenjer va raqamli platformalar an’anaviy ommaviy axborot vositalarini rasman ortda qoldirdi.

So‘rovnoma ishtirokchilaridan yurtdagi yangiliklar, voqealar va hodisalar haqida aynan qaysi manbalardan xabar topishi so‘ralganda (jami 1411 nafar respondent orasida uchtagacha javob tanlash imkoniyati bilan), Telegram kanallari 51,6 foiz natija bilan mutlaq yetakchiga aylangani ma’lum bo‘ldi. Uzoq yillar davomida monopol peshqadam bo‘lib kelgan an’anaviy televideniye esa 44,6 foiz ko‘rsatkich bilan ikkinchi o‘ringa tushib qoldi.

Aholi yangiliklarni qayerdan olmoqda? (Umumiy reyting)

So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, axborot manbalarining umumiy taqsimoti quyidagicha shakllandi:

  • Telegram kanallar: 51,6%;

  • Televideniye: 44,6%;

  • Boshqa ijtimoiy tarmoqlar: 41,6%;

  • YouTube va videobloglar: 31,3%;

  • Internet nashrlar va yangilik saytlari: 30,0%;

  • Radio: 7,2%;

  • Davlat organlarining rasmiy veb-saytlari: 5,9%;

  • Bosma gazeta va jurnallar: bor-yo‘g‘i 5,2%.

Avlodlar va jins kesimidagi keskin farq

Tadqiqot jadvalidagi ko‘rsatkichlar o‘zbek jamiyatida axborot qabul qilish odatlari yosh va jinsga qarab tubdan farq qilishini ochiqladi:

  • Yoshlar raqamli dunyoda: 18–24 yosh oralig‘idagi fuqarolarning 66,2 foizi, 25–34 yoshdagilarning esa 60,2 foizi yangiliklarni Telegram orqali o‘qiydi. Bu guruhda televizor ko‘ruvchilar ulushi atigi 23–28 foiz oralig‘ida saqlanib qolmoqda;

  • Katta avlod an’anaga sodiq: 55 yosh va undan katta bo‘lgan respondentlar orasida manzara tamomila aksincha: ularning 77,4 foizi asosiy axborotni aynan televideniyedan oladi, bu toifada Telegram ko‘rsatkichi 28,3 foizgacha pasayadi;

  • Ayollar va erkaklar tanlovi: Ayollar orasida Telegram (53,9%) va YouTube (32,5%) ommaboproq bo‘lsa, erkaklar internet saytlari (31,5%), ijtimoiy tarmoqlar (43,2%) hamda radio (10,4%) xabarlariga nisbatan ko‘proq qiziqish bildirgan.

Ushbu raqamlar O‘zbekistonda davlat va nodavlat media tuzilmalari, jamoatchilik bilan aloqalar (PR) xizmatlari hamda reklama beruvchilar uchun auditoriya bilan muloqot qilishning asosiy ko‘prigi allaqachon mobil raqamli maydonga to‘liq ko‘chib o‘tganini yaqqol tasdiqlaydi.

O‘zbekiston media bozoriTelegram kanallariraqamli platformalarmedia iste’moli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin30 oktabr 15:37Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...9 sentabr 11:07Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBuxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi2 oktabr 16:30Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradi3 sentabr 15:43Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?3 sentabr 06:20Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?13 sentabr 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi