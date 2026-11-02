Shavkat Mirziyoyev mehnat migrantlari bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan O‘zbekiston fuqarolariga xizmat ko‘rsatish va ularni himoya qilish bo‘yicha yangi tizim joriy etilishini ma’lum qildi.
- Endilikda og‘ir vaziyatga tushgan yurtdoshlar «Onlayn mahalla» platformasi orqali murojaat qilishi va elchilarning bevosita yordamini olishi mumkin.
- Davlat rahbari ushbu mexanizmni 10 kun muddat ichida to‘liq shakllantirib, amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha mutasaddilarga qat’iy topshiriq berdi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan «Intil» xalqaro til va kasbga o‘qitish markaziga tashrif buyurib, mehnat migratsiyasi masalalariga bag‘ishlangan maxsus yig‘ilish o‘tkazdi.
Davlat rahbari xorijda ishlayotgan yurtdoshlarimiz davlatning doimiy e’tiborida va himoyasida bo‘lishi shartligini keskin ta’kidlab, ularga davlat organlari tomonidan xizmat ko‘rsatish tizimida misli ko‘rilmagan tub o‘zgarishlar amalga oshirilishini e’lon qildi.
«Ular faqat pul jo‘natuvchi emas»: Prezidentning samimiy munosabati
Yig‘ilishda mehnat migrantlariga bo‘lgan davlat siyosati va qarash butunlay yangi bosqichga ko‘tarilgani alohida qayd etildi:
Mashaqqatli mehnat e’tirofi: «Chet elda ishlayotgan har bir yurtdoshimiz oilasining rizqi, farzandlari kelajagi uchun tinimsiz mehnat qilayotgan haqiqiy mard insonlardir. Ular ham bizning fuqarolarimiz, bizning farzandlarimiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev;
Davlatning muqaddas burchi: Prezident dunyoning qaysi burchagida ishlashidan qat’i nazar, har bir O‘zbekiston fuqarosining hayoti, sha’ni va qonuniy huquqlarini himoya qilish davlatning uzluksiz burchi ekanini ta’kidladi;
Qadr va e’tibor: Xorijdagi yurtdoshlarimiz endilikda faqat oilasiga valyuta yuboruvchi shaxs emas, balki jamiyatning to‘laqonli va qadri baland vakili sifatida davlat himoyasiga olinmoqda.
10 kun ichida yangi tizim: «Onlayn mahalla» va elchilarning mas’uliyati
Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizning muammolarini tezkor hal etish bo‘yicha mutlaqo yangi mexanizm joriy etilmoqda:
Konsullik izlab sarson bo‘lishga chek qo‘yiladi: Endilikda og‘ir ahvolga tushgan fuqarolar turli byurokratik to‘siqlarga uchrab, elchixona yoki konsullik binolarini qidirib sarson bo‘lmaydi;
«Onlayn mahalla» orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa: Murojaatlar yagona raqamli platforma orqali masofadan qabul qilinadi. So‘rov tushishi bilan O‘zbekistonning o‘sha davlatdagi elchisi va diplomatlarining shaxsan o‘zlari fuqaroning oldiga borib, muammoni joyida hal qilishga majbur bo‘ladi;
Qat’iy 10 kunlik muhlat: Prezident mutasaddi vazirlik va idoralarga ushbu tezkor tizimni to‘liq shakllantirib, 10 kun muddat ichida amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha qat’iy topshiriq berdi.
Izohlar 0
…