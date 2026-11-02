Shavkat Mirziyoyev mehnat migrantlari bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi (video)

·83·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev mehnat migrantlari bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan O‘zbekiston fuqarolariga xizmat ko‘rsatish va ularni himoya qilish bo‘yicha yangi tizim joriy etilishini ma’lum qildi.
  • Endilikda og‘ir vaziyatga tushgan yurtdoshlar «Onlayn mahalla» platformasi orqali murojaat qilishi va elchilarning bevosita yordamini olishi mumkin.
  • Davlat rahbari ushbu mexanizmni 10 kun muddat ichida to‘liq shakllantirib, amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha mutasaddilarga qat’iy topshiriq berdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan «Intil» xalqaro til va kasbga o‘qitish markaziga tashrif buyurib, mehnat migratsiyasi masalalariga bag‘ishlangan maxsus yig‘ilish o‘tkazdi.

Davlat rahbari xorijda ishlayotgan yurtdoshlarimiz davlatning doimiy e’tiborida va himoyasida bo‘lishi shartligini keskin ta’kidlab, ularga davlat organlari tomonidan xizmat ko‘rsatish tizimida misli ko‘rilmagan tub o‘zgarishlar amalga oshirilishini e’lon qildi.

«Ular faqat pul jo‘natuvchi emas»: Prezidentning samimiy munosabati

Yig‘ilishda mehnat migrantlariga bo‘lgan davlat siyosati va qarash butunlay yangi bosqichga ko‘tarilgani alohida qayd etildi:

  • Mashaqqatli mehnat e’tirofi: «Chet elda ishlayotgan har bir yurtdoshimiz oilasining rizqi, farzandlari kelajagi uchun tinimsiz mehnat qilayotgan haqiqiy mard insonlardir. Ular ham bizning fuqarolarimiz, bizning farzandlarimiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev;

  • Davlatning muqaddas burchi: Prezident dunyoning qaysi burchagida ishlashidan qat’i nazar, har bir O‘zbekiston fuqarosining hayoti, sha’ni va qonuniy huquqlarini himoya qilish davlatning uzluksiz burchi ekanini ta’kidladi;

  • Qadr va e’tibor: Xorijdagi yurtdoshlarimiz endilikda faqat oilasiga valyuta yuboruvchi shaxs emas, balki jamiyatning to‘laqonli va qadri baland vakili sifatida davlat himoyasiga olinmoqda.

10 kun ichida yangi tizim: «Onlayn mahalla» va elchilarning mas’uliyati

Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizning muammolarini tezkor hal etish bo‘yicha mutlaqo yangi mexanizm joriy etilmoqda:

  • Konsullik izlab sarson bo‘lishga chek qo‘yiladi: Endilikda og‘ir ahvolga tushgan fuqarolar turli byurokratik to‘siqlarga uchrab, elchixona yoki konsullik binolarini qidirib sarson bo‘lmaydi;

  • «Onlayn mahalla» orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa: Murojaatlar yagona raqamli platforma orqali masofadan qabul qilinadi. So‘rov tushishi bilan O‘zbekistonning o‘sha davlatdagi elchisi va diplomatlarining shaxsan o‘zlari fuqaroning oldiga borib, muammoni joyida hal qilishga majbur bo‘ladi;

  • Qat’iy 10 kunlik muhlat: Prezident mutasaddi vazirlik va idoralarga ushbu tezkor tizimni to‘liq shakllantirib, 10 kun muddat ichida amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha qat’iy topshiriq berdi.

Shavkat Mirziyoyevmehnat migratsiyasiOnlayn mahallaIntil markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqidaShavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida24 sentabr 14:50Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi5 sentabr 11:41Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)8 oktabr 07:57Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar8 sentabr 21:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?