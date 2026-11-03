AQSHda “ko‘k sunami” kutilmoqda: Tramp saylovdagi mag‘lubiyatga rozi bo‘lmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Kongressiga bo‘lib o‘tadigan oraliq saylovlar arafasida Respublikachilar partiyasi ichida jiddiy tushkunlik kuzatilmoqda.
- Siyosatshunos Malek Dudakovning fikricha, Donald Trampning so‘nggi chiqishlari va rejalashtirilgan mitinglarning bekor qilinishi uning ehtimoliy mag‘lubiyatga ruhan ko‘nikayotganidan dalolat beradi.
AQSH Kongressiga bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi oraliq saylovlar arafasida Respublikachilar partiyasi ichida jiddiy xavotir va tushkunlik yuzaga keldi. Partiyadoshlari Oq uy rahbari Donald Trampdan Vashingtondagi so‘nggi chiqishida saylovchilarni ruhlantiruvchi dadil va’dalar yoki kutilmagan siyosiy qadamlarni kutgan edi. Biroq sobiq prezidentning yakuniy nutqi kutilgan bayonotlar o‘rniga Linkoln memoriali yonidagi basseyn ta’miriga bag‘ishlandi va barchani hayratda qoldirdi.
Siyosatshunos Malek Dudakovning ta’kidlashicha, bu holat Trampning bo‘lajak saylov natijalari bo‘yicha pessimistik kayfiyatda ekanidan va ehtimoliy mag‘lubiyatga ruhan ko‘nikayotganidan darak beradi.
Faollik ortidagi haqiqat: Mitinglar nega bekor qilinmoqda?
Tramp tashqi ko‘rinishidan saylov natijalari unga ahamiyatsizdek ko‘rsatishga urinmoqda, ammo sahna ortidagi harakatlar boshqacha manzarani ifodalaydi:
Intensiv saylovoldi kampaniyasi: So‘nggi bir oyning o‘zida Tramp asosiy hal qiluvchi shtatlarda 28 marta miting o‘tkazdi — bu deyarli har kuniga bittadan ommaviy uchrashuv demakdir;
Chiqishlarning to‘xtatilishi: Biroq ovoz berishga sanoqli kunlar qolganda rejalashtirilgan bir qator chiqishlar to‘satdan bekor qilina boshladi. Tahlilchilarga ko‘ra, Tramp reytingi past bo‘lgan va mag‘lubiyatga uchrashi kutilayotgan nomzodlar bilan yonma-yon ko‘rinishni istamayapti.
Atlas Intel natijalari: Demokratlar 14 foizlik ustunlikka ega
Saylov arafasida e’lon qilingan sotsiologik so‘rovnomalar respublikachilar uchun juda xavotirli manzarani ko‘rsatmoqda:
Umumiy milliy ustunlik: Atlas Intel tadqiqotiga binoan, demokratlar respublikachilardan 14 bandlik farq bilan ilgarilab ketgan — 55% ga qarshi 41%;
Senat poygasidagi o‘zgarish: Hatto respublikachilarning an’anaviy tayanchi hisoblangan shtatlarda ham demokratlar oldinda bormoqda (Texasda 6 band, Kanzasda 7 bandlik ustunlik);
Nega bu jiddiy signal? Atlas Intel instituti odatda o‘ng qanot va respublikachilarga yon bosishda ko‘rilgan agentlik sanaladi. Aynan shu tashkilotning bunday raqamlarni e’lon qilishi partiya markaziy shtabi uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.
«Ko‘k sunami» kutilmoqda: Partiyalarning asosiy vazifasi
Saylov kuni yaqinlashgani sari ikki asosiy partiya mutlaqo turli kayfiyat va strategik maqsadlar bilan maydonga chiqmoqda:
Demokratlarning katta ishonchi: Demokratik partiya vakillari nafaqat ustunlikka erishish, balki mamlakat bo‘ylab haqiqiy «ko‘k sunami» sodir bo‘lishiga to‘liq ishonmoqda. Bu darajaga yetmagan har qanday natija ular uchun qoniqarsiz baholanishi mumkin;
Respublikachilarning rejasi: Ularning birlamchi vazifasi — elektoratni imkon qadar ko‘proq ovoz berish uchastkalariga olib chiqish hamda Kongressda boy beriladigan o‘rinlar sonini minimal darajada ushlab qolishdan iborat.
Kongressdagi o‘rinlar taqsimoti Oq uyning kelasi ikki yillik ichki va tashqi siyosatini butunlay qayta belgilab beradi.
Izohlar 0
…