AQSHda “ko‘k sunami” kutilmoqda: Tramp saylovdagi mag‘lubiyatga rozi bo‘lmoqdami?

·56·Dunyo
AQSHda “ko‘k sunami” kutilmoqda: Tramp saylovdagi mag‘lubiyatga rozi bo‘lmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Kongressiga bo‘lib o‘tadigan oraliq saylovlar arafasida Respublikachilar partiyasi ichida jiddiy tushkunlik kuzatilmoqda.
  • Siyosatshunos Malek Dudakovning fikricha, Donald Trampning so‘nggi chiqishlari va rejalashtirilgan mitinglarning bekor qilinishi uning ehtimoliy mag‘lubiyatga ruhan ko‘nikayotganidan dalolat beradi.

AQSH Kongressiga bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi oraliq saylovlar arafasida Respublikachilar partiyasi ichida jiddiy xavotir va tushkunlik yuzaga keldi. Partiyadoshlari Oq uy rahbari Donald Trampdan Vashingtondagi so‘nggi chiqishida saylovchilarni ruhlantiruvchi dadil va’dalar yoki kutilmagan siyosiy qadamlarni kutgan edi. Biroq sobiq prezidentning yakuniy nutqi kutilgan bayonotlar o‘rniga Linkoln memoriali yonidagi basseyn ta’miriga bag‘ishlandi va barchani hayratda qoldirdi.

Siyosatshunos Malek Dudakovning ta’kidlashicha, bu holat Trampning bo‘lajak saylov natijalari bo‘yicha pessimistik kayfiyatda ekanidan va ehtimoliy mag‘lubiyatga ruhan ko‘nikayotganidan darak beradi.

Faollik ortidagi haqiqat: Mitinglar nega bekor qilinmoqda?

Tramp tashqi ko‘rinishidan saylov natijalari unga ahamiyatsizdek ko‘rsatishga urinmoqda, ammo sahna ortidagi harakatlar boshqacha manzarani ifodalaydi:

  • Intensiv saylovoldi kampaniyasi: So‘nggi bir oyning o‘zida Tramp asosiy hal qiluvchi shtatlarda 28 marta miting o‘tkazdi — bu deyarli har kuniga bittadan ommaviy uchrashuv demakdir;

  • Chiqishlarning to‘xtatilishi: Biroq ovoz berishga sanoqli kunlar qolganda rejalashtirilgan bir qator chiqishlar to‘satdan bekor qilina boshladi. Tahlilchilarga ko‘ra, Tramp reytingi past bo‘lgan va mag‘lubiyatga uchrashi kutilayotgan nomzodlar bilan yonma-yon ko‘rinishni istamayapti.

Atlas Intel natijalari: Demokratlar 14 foizlik ustunlikka ega

Saylov arafasida e’lon qilingan sotsiologik so‘rovnomalar respublikachilar uchun juda xavotirli manzarani ko‘rsatmoqda:

  • Umumiy milliy ustunlik: Atlas Intel tadqiqotiga binoan, demokratlar respublikachilardan 14 bandlik farq bilan ilgarilab ketgan — 55% ga qarshi 41%;

  • Senat poygasidagi o‘zgarish: Hatto respublikachilarning an’anaviy tayanchi hisoblangan shtatlarda ham demokratlar oldinda bormoqda (Texasda 6 band, Kanzasda 7 bandlik ustunlik);

  • Nega bu jiddiy signal? Atlas Intel instituti odatda o‘ng qanot va respublikachilarga yon bosishda ko‘rilgan agentlik sanaladi. Aynan shu tashkilotning bunday raqamlarni e’lon qilishi partiya markaziy shtabi uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.

«Ko‘k sunami» kutilmoqda: Partiyalarning asosiy vazifasi

Saylov kuni yaqinlashgani sari ikki asosiy partiya mutlaqo turli kayfiyat va strategik maqsadlar bilan maydonga chiqmoqda:

  • Demokratlarning katta ishonchi: Demokratik partiya vakillari nafaqat ustunlikka erishish, balki mamlakat bo‘ylab haqiqiy «ko‘k sunami» sodir bo‘lishiga to‘liq ishonmoqda. Bu darajaga yetmagan har qanday natija ular uchun qoniqarsiz baholanishi mumkin;

  • Respublikachilarning rejasi: Ularning birlamchi vazifasi — elektoratni imkon qadar ko‘proq ovoz berish uchastkalariga olib chiqish hamda Kongressda boy beriladigan o‘rinlar sonini minimal darajada ushlab qolishdan iborat.

Kongressdagi o‘rinlar taqsimoti Oq uyning kelasi ikki yillik ichki va tashqi siyosatini butunlay qayta belgilab beradi.

Donald TrampAQSH Kongressi saylovlariRespublikachilar partiyasiAtlas Intel
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi12 sentabr 10:14Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdi5 iyul 21:58Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdi6 sentabr 10:477,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi18 iyul 13:03Lazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdiLazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdiBugun 23:04Binance birjasiga kiberhujum bahonasi: Kim Yo Chjon AQSHning yangi provokatsiyasini fosh etdiBinance birjasiga kiberhujum bahonasi: Kim Yo Chjon AQSHning yangi provokatsiyasini fosh etdiBugun 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi