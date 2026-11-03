Turkiya TDT mamlakatlari uchun harbiy mutaxassislar tayyorlashni o‘z qo‘liga olmoqchimi?

·37·Dunyo
Turkiya TDT mamlakatlari uchun harbiy mutaxassislar tayyorlashni o‘z qo‘liga olmoqchimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anqarada bo‘lib o‘tgan Turkiy davlatlar tashkilotining 13-sammitida Turkiya homiyligida «TDT Mudofaa sanoati kolleji»ni tashkil etish tashabbusi ilgari surildi.
  • Ushbu loyiha O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qirg‘iziston va Qozog‘iston kabi a’zo davlatlarning harbiy mutaxassislarini yagona Turkiya standartlari asosida tayyorlash hamda mudofaa texnologiyalarini muvofiqlashtirishni ko‘zlaydi.

Oktyabr oyida Anqara shahrida bo‘lib o‘tgan Turkiy davlatlar tashkilotining (TDT) 13-sammiti yakunlari bo‘yicha qabul qilingan tarixiy deklaratsiya xalqaro siyosiy va harbiy tahlilchilar diqqatini tortmoqda.

Turkiyaning nufuzli Milliyet nashri xabar berishicha, sammit doirasida Turkiya poytaxtida rasmiy Anqara rahnamoligi ostida «TDT Mudofaa sanoati kolleji»ni tashkil etish bo‘yicha muhim tashabbus ilgari surilgan. Mazkur qadam tashkilotga a’zo davlatlarning harbiy sanoat va texnologiya sohasidagi mutaxassislarini yagona Turkiya standartlari asosida tayyorlashga qaratilgani bilan katta ahamiyatga ega.

Anqara deklaratsiyasidagi strategik band

O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qirg‘iziston va Qozog‘iston rahbarlari tomonidan imzolangan yakuniy hujjatda ushbu ta’lim loyihasi quyidagicha mustahkamlangan:

  • Imkoniyatlarni o‘rganish ko‘rsatmasi: Deklaratsiya matniga binoan, a’zo mamlakatlarning tegishli davlat idoralari va TDT Kotibiyatiga Turkiya homiyligida Mudofaa sanoati kolleji dasturini ishlab chiqish va uni hayotga tatbiq etish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan o‘rganish tavsiya etilgan;

  • Mudofaa texnologiyalarini muvofiqlashtirish: Loyiha mudofaa sanoati, yangi avlod qurollari, uchuvchisiz tizimlar va harbiy muhandislik sohasida tajriba hamda texnologiyalar almashinuvini yagona markazga jamlashni nazarda tutadi;

  • Kadrlar sifati: Turkiya NATO standartlari va o‘z ilg‘or harbiy-sanoat majmuasi bazasida turkiy davlatlar uchun yagona texnik mutaxassislar platformasini yaratishni ko‘zlamoqda.

Geosiyosiy bahslar: Iqtisodiy loyihami yoki yashirin harbiy yaqinlashuv?

Tahlilchilar ushbu tashabbus ortidan tashkilot rivoji bo‘yicha ikki xil qarashni bildirmoqda:

  • «Yashirin harbiy markaz» xavotiri: Ayrim xalqaro ekspertlarning fikricha, Turkiya mudofaa sanoatidagi iqtisodiy hamkorlik va kadrlar tayyorlash niqobi ostida tashkilotni asta-sekin chuqurroq harbiy yaqinlashuvga yetaklamoqda. Sababi, mudofaa ekspertlari, texnik tizimlar va standartlarning muvofiqlashuvi kelajakdagi ehtimoliy harbiy integratsiyaning mustahkam poydevoriga aylanadi;

  • Qozog‘istonning qat’iy pozitsiyasi: Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Anqaradagi sammitda TDT mutlaqo harbiy blok emasligini yana bir bor uqtirdi. U tashkilot «harbiy alyans emas va kelajakda ham bunday blokka aylanmasligi kerak»ligini, bunga teskari fikr bildiruvchilar sun’iy ravishda nizo chiqarishga urinayotganini ta’kidladi;

  • Mantiqiy savol: Shu bilan birga, kuzatuvchilarda haqli savol tug‘ilmoqda: Agar TDT siyosiy-harbiy ittifoqqa aylanishni ko‘zlamayotgan bo‘lsa, a’zo davlatlar mudofaa sanoatini birlashtirish va ixtisoslashgan harbiy bilim yurti tuzishga nega bunchalik katta urg‘u bermoqda?

Turkiy davlatlar, jumladan, O‘zbekiston uchun mudofaa sanoati sohasidagi zamonaviy kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj, milliy xavfsizlikni mustaqil ravishda ta’minlash va yuqori texnologiyali qurol-yarog‘ ishlab chiqarish salohiyatini oshirish bugungi murakkab geosiyosiy vaziyatda eng ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Turkiy davlatlar tashkilotiMudofaa sanoati kollejiAnqara deklaratsiyasiTurkiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildiTurkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildiBugun 22:25Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdiRossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdiKecha 23:36Turkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiTurkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydi1 noyabr 14:26Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdiQozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi31 oktabr 12:26“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin30 oktabr 15:37Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)30 oktabr 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi