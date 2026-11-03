Turkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning milliy razvedka va xavfsizlik xizmatlari mintaqaviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun yagona erta ogohlantirish tizimini yaratdi.
- Turkiya Milliy razvedka tashkiloti rahbari Ibrohim Kalinning ma'lum qilishicha, mazkur mexanizm dunyoning istalgan nuqtasidagi xavf-xatarlarni barcha hamkorlar bilan bir vaqtda aniqlash imkonini beradi.
Turkiy davlatlar tashkilotiga (TDT) a’zo mamlakatlarning milliy razvedka va xavfsizlik xizmatlari yagona mexanizm asosida faoliyat yuritish bo‘yicha o‘zaro kuchlarini birlashtirdi. Bu haqda Turkiya Milliy razvedka tashkiloti (MİT) rahbari Ibrohim Kalin Turkiya prezidenti administratsiyasi huzuridagi Kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan «Turkiy dunyo muloqoti forumi»da ma’lum qildi.
Sabah agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, turkiy davlatlar maxsus xizmatlari o‘rtasidagi hamkorlik tarixdagi eng yuqori darajaga ko‘tarilgan bo‘lib, mintaqaviy tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish tizimi to‘liq yo‘lga qo‘yilgan.
Yagona erta ogohlantirish tizimi va hamkorlik yo‘nalishlari
Anqarada bo‘lib o‘tgan anjumanda nutq so‘zlagan Ibrohim Kalin maxsus xizmatlar integratsiyasi va faoliyat yo‘nalishlariga to‘xtalib o‘tdi:
Birgalikdagi mudofaa va nazorat: «Biz yaratgan tizim tufayli dunyoning istalgan nuqtasida yuzaga kelayotgan xavf-xatarlarni barcha hamkorlarimiz bilan bir vaqtda aniqlash va kuzatib borish imkoniyatiga egamiz», — deya ta’kidladi MİT rahbari;
Asosiy tahdidlar: Tomonlar terrorizm, odam savdosi, radikal oqimlarning tarqalishi hamda boshqa transchegaraviy noqonuniy faoliyat turlariga qarshi tezkor axborot almashinuvi asosida kurash olib bormoqda;
«Bo‘linmas xavfsizlik» tamoyili: Kalin turkiy integratsiyaning asosiy falsafasini ochiqladi: «Toki hammamiz xavfsizlikda bo‘lmas ekanmiz, hech birimiz omonda bo‘la olmaymiz. Shaxsiy xavfsizligimni ta’minlash uchun men, albatta, o‘z hamkorlarim, qo‘shnilarim va ittifoqchilarim xavfsizligini ham hisobga olishim shart».
Anqara forumi: Mintaqaviy doiradan kengroq qamrov
Oktyabr oyi oxirida Anqara mezbonlik qilgan mazkur nufuzli forum xalqaro ekspertlarning katta e’tiborini tortdi:
Ishtirokchilar tarkibi: Tadbirda TDTga a’zo davlatlarning razvedka xizmatlari rahbarlari, diplomatlar, tahlilchilar va ilmiy doira vakillari ishtirok etdi;
Keng geografiya: Shuningdek, muloqot maydoniga Yaqin Sharq hamda qator Yevropa mamlakatlarining nodavlat va jamoatchilik tashkilotlari vakillari ham jalb etildi.
Turkiy davlatlar razvedkalarining birlashishi Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston uchun geosiyosiy beqarorlik va global chaqiriqlar kuchaygan bir davrda milliy va mintaqaviy xavfsizlikni yanada mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…