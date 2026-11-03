Turkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildi

·53·Dunyo
Turkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning milliy razvedka va xavfsizlik xizmatlari mintaqaviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun yagona erta ogohlantirish tizimini yaratdi.
  • Turkiya Milliy razvedka tashkiloti rahbari Ibrohim Kalinning ma'lum qilishicha, mazkur mexanizm dunyoning istalgan nuqtasidagi xavf-xatarlarni barcha hamkorlar bilan bir vaqtda aniqlash imkonini beradi.

Turkiy davlatlar tashkilotiga (TDT) a’zo mamlakatlarning milliy razvedka va xavfsizlik xizmatlari yagona mexanizm asosida faoliyat yuritish bo‘yicha o‘zaro kuchlarini birlashtirdi. Bu haqda Turkiya Milliy razvedka tashkiloti (MİT) rahbari Ibrohim Kalin Turkiya prezidenti administratsiyasi huzuridagi Kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan «Turkiy dunyo muloqoti forumi»da ma’lum qildi.

Sabah agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, turkiy davlatlar maxsus xizmatlari o‘rtasidagi hamkorlik tarixdagi eng yuqori darajaga ko‘tarilgan bo‘lib, mintaqaviy tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish tizimi to‘liq yo‘lga qo‘yilgan.

Yagona erta ogohlantirish tizimi va hamkorlik yo‘nalishlari

Anqarada bo‘lib o‘tgan anjumanda nutq so‘zlagan Ibrohim Kalin maxsus xizmatlar integratsiyasi va faoliyat yo‘nalishlariga to‘xtalib o‘tdi:

  • Birgalikdagi mudofaa va nazorat: «Biz yaratgan tizim tufayli dunyoning istalgan nuqtasida yuzaga kelayotgan xavf-xatarlarni barcha hamkorlarimiz bilan bir vaqtda aniqlash va kuzatib borish imkoniyatiga egamiz», — deya ta’kidladi MİT rahbari;

  • Asosiy tahdidlar: Tomonlar terrorizm, odam savdosi, radikal oqimlarning tarqalishi hamda boshqa transchegaraviy noqonuniy faoliyat turlariga qarshi tezkor axborot almashinuvi asosida kurash olib bormoqda;

  • «Bo‘linmas xavfsizlik» tamoyili: Kalin turkiy integratsiyaning asosiy falsafasini ochiqladi: «Toki hammamiz xavfsizlikda bo‘lmas ekanmiz, hech birimiz omonda bo‘la olmaymiz. Shaxsiy xavfsizligimni ta’minlash uchun men, albatta, o‘z hamkorlarim, qo‘shnilarim va ittifoqchilarim xavfsizligini ham hisobga olishim shart».

Anqara forumi: Mintaqaviy doiradan kengroq qamrov

Oktyabr oyi oxirida Anqara mezbonlik qilgan mazkur nufuzli forum xalqaro ekspertlarning katta e’tiborini tortdi:

  • Ishtirokchilar tarkibi: Tadbirda TDTga a’zo davlatlarning razvedka xizmatlari rahbarlari, diplomatlar, tahlilchilar va ilmiy doira vakillari ishtirok etdi;

  • Keng geografiya: Shuningdek, muloqot maydoniga Yaqin Sharq hamda qator Yevropa mamlakatlarining nodavlat va jamoatchilik tashkilotlari vakillari ham jalb etildi.

Turkiy davlatlar razvedkalarining birlashishi Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston uchun geosiyosiy beqarorlik va global chaqiriqlar kuchaygan bir davrda milliy va mintaqaviy xavfsizlikni yanada mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Turkiy davlatlar tashkilotiIbrohim KalinMİTTurkiy dunyo muloqoti forumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya TDT mamlakatlari uchun harbiy mutaxassislar tayyorlashni o‘z qo‘liga olmoqchimi?Turkiya TDT mamlakatlari uchun harbiy mutaxassislar tayyorlashni o‘z qo‘liga olmoqchimi?Bugun 22:28Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdiRossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdiKecha 23:36Turkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiTurkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydi1 noyabr 14:26Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdiQozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi31 oktabr 12:26“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin30 oktabr 15:37Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)30 oktabr 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi