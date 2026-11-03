Pezeshkiyon tahdidlar va milliy birdamlik bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi

·3·Dunyo
Pezeshkiyon tahdidlar va milliy birdamlik bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkiyon tashqi harbiy va iqtisodiy bosimlar davrida mamlakat mudofaasi xalqning birdamligiga tayanishini ta'kidladi.
  • Davlat rahbari milliy sanoatni saqlab qolish maqsadida ma'muriy binolar va o'z xizmat xonasidagi elektr energiyasini o'chirishga tayyor ekanini bildirdi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning asosiy vazifasi sanksiyalarga qaramay zavod va fabrikalar faoliyatining uzluksizligini ta'minlashdan iborat.

Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon mamlakat atrofida harbiy va iqtisodiy bosim keskin kuchaygan bir davrda ochiq hamda his-tuyg‘ularga boy rasmiy bayonot bilan chiqdi. Davlat rahbari o‘ziga nisbatan bo‘layotgan har qanday tashqi tahdid va tazyiqlardan aslo qo‘rqmasligini, mamlakat mudofaasi va kuchi faqatgina xalqning ishonchi hamda birdamligiga tayanishini ta’kidladi.

Eron yetakchisi o‘z nutqida milliy birdamlik dushmanning har qanday rejasini chippakka chiqarishini, shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini saqlab qolish yo‘lida eng qat’iy choralarga tayyorligini bildirdi.

«Xalq biz bilan bo‘lsa, dushman yengiladi»: Prezidentning keskin pozitsiyasi

Pezeshkiyon tashqi bosimlar va harbiy tahdidlar fonida davlatning asosiy tayanch kuchiga e’tibor qaratdi:

  • Birdamlik va sabr-toqat: «Agar xalq biz bilan bo‘lsa, minglab odam halok bo‘lgan taqdirda ham dushman bizga qarshi hech narsa qila olmaydi va o‘z maqsadiga erisholmaydi», — deya qat’iy ta’kidladi Eron rahbari;

  • Shaxsiy xavfsizlikning ikkinchi darajada ekani: Prezident shaxsan o‘zining hayoti yoki lavozimiga bo‘layotgan tazyiqlardan xavotir olmasligini, bugungi kunda davlatning mustaqilligi va yaxlitligini asrash hamma narsadan ustun ekanini ochiqladi.

Iqtisodiyot va energiya taqchilligi: Zavodlar uchun keskin tejamkorlik

Siyosiy bayonotlardan tashqari, prezident mamlakat ichki iqtisodiyoti va sanoatini og‘ir sharoitda saqlab qolish strategiyasi bo‘yicha kutilmagan qarorni e’lon qildi:

  • «O‘z kabinetimda chiroqni o‘chirishga tayyorman»: Mamlakatda energiya ta’minoti va ishlab chiqarish masalasiga to‘xtalgan Pezeshkiyon milliy sanoat zanjiri to‘xtab qolmasligi uchun madaniy muassasalar, ma’muriy binolar, hatto o‘z xizmat xonasidagi elektr energiyasini ham o‘chirishga tayyor ekanini aytdi;

  • Bosh maqsad — ishlab chiqarish barqarorligi: Eron rahbarining ta’kidlashicha, hukumatning bugungi kundagi birlamchi vazifasi — har qanday sanksiya va cheklovlarga qaramay, zavod va fabrikalar faoliyatining uzluksizligini ta’minlash, ish o‘rinlarini saqlab qolish va ichki mahsulot ishlab chiqarishni davom ettirishdan iborat.

Mas’ud Pezeshkiyonning mazkur chiqishi Eron rahbariyati tashqi geosiyosiy bo‘hronlar va ichki iqtisodiy tangliklar sharoitida jamiyatni safarbar etish hamda qattiq tejamkorlik rejimiga o‘tishga qaror qilganini ko‘rsatmoqda.

Mas’ud PezeshkiyonErongeosiyosiy bo‘hroniqtisodiy sanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48«Tramp har kuni har xil gap aytmoqda»: Tehron AQSHning qaysi so‘ziga ishonishni bilmayapti«Tramp har kuni har xil gap aytmoqda»: Tehron AQSHning qaysi so‘ziga ishonishni bilmayapti13 sentabr 18:45Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdi9 sentabr 11:48Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)1 sentabr 07:30Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiShavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladi8 oktabr 13:10Lazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdiLazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdiBugun 23:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi