Pezeshkiyon tahdidlar va milliy birdamlik bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkiyon tashqi harbiy va iqtisodiy bosimlar davrida mamlakat mudofaasi xalqning birdamligiga tayanishini ta'kidladi.
- Davlat rahbari milliy sanoatni saqlab qolish maqsadida ma'muriy binolar va o'z xizmat xonasidagi elektr energiyasini o'chirishga tayyor ekanini bildirdi.
- Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning asosiy vazifasi sanksiyalarga qaramay zavod va fabrikalar faoliyatining uzluksizligini ta'minlashdan iborat.
Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon mamlakat atrofida harbiy va iqtisodiy bosim keskin kuchaygan bir davrda ochiq hamda his-tuyg‘ularga boy rasmiy bayonot bilan chiqdi. Davlat rahbari o‘ziga nisbatan bo‘layotgan har qanday tashqi tahdid va tazyiqlardan aslo qo‘rqmasligini, mamlakat mudofaasi va kuchi faqatgina xalqning ishonchi hamda birdamligiga tayanishini ta’kidladi.
Eron yetakchisi o‘z nutqida milliy birdamlik dushmanning har qanday rejasini chippakka chiqarishini, shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini saqlab qolish yo‘lida eng qat’iy choralarga tayyorligini bildirdi.
«Xalq biz bilan bo‘lsa, dushman yengiladi»: Prezidentning keskin pozitsiyasi
Pezeshkiyon tashqi bosimlar va harbiy tahdidlar fonida davlatning asosiy tayanch kuchiga e’tibor qaratdi:
Birdamlik va sabr-toqat: «Agar xalq biz bilan bo‘lsa, minglab odam halok bo‘lgan taqdirda ham dushman bizga qarshi hech narsa qila olmaydi va o‘z maqsadiga erisholmaydi», — deya qat’iy ta’kidladi Eron rahbari;
Shaxsiy xavfsizlikning ikkinchi darajada ekani: Prezident shaxsan o‘zining hayoti yoki lavozimiga bo‘layotgan tazyiqlardan xavotir olmasligini, bugungi kunda davlatning mustaqilligi va yaxlitligini asrash hamma narsadan ustun ekanini ochiqladi.
Iqtisodiyot va energiya taqchilligi: Zavodlar uchun keskin tejamkorlik
Siyosiy bayonotlardan tashqari, prezident mamlakat ichki iqtisodiyoti va sanoatini og‘ir sharoitda saqlab qolish strategiyasi bo‘yicha kutilmagan qarorni e’lon qildi:
«O‘z kabinetimda chiroqni o‘chirishga tayyorman»: Mamlakatda energiya ta’minoti va ishlab chiqarish masalasiga to‘xtalgan Pezeshkiyon milliy sanoat zanjiri to‘xtab qolmasligi uchun madaniy muassasalar, ma’muriy binolar, hatto o‘z xizmat xonasidagi elektr energiyasini ham o‘chirishga tayyor ekanini aytdi;
Bosh maqsad — ishlab chiqarish barqarorligi: Eron rahbarining ta’kidlashicha, hukumatning bugungi kundagi birlamchi vazifasi — har qanday sanksiya va cheklovlarga qaramay, zavod va fabrikalar faoliyatining uzluksizligini ta’minlash, ish o‘rinlarini saqlab qolish va ichki mahsulot ishlab chiqarishni davom ettirishdan iborat.
Mas’ud Pezeshkiyonning mazkur chiqishi Eron rahbariyati tashqi geosiyosiy bo‘hronlar va ichki iqtisodiy tangliklar sharoitida jamiyatni safarbar etish hamda qattiq tejamkorlik rejimiga o‘tishga qaror qilganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…