O‘zbekistonliklarga Tailandga vizasiz borish imkoniyati yana paydo bo‘lishi mumkin

·26·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklarga Tailandga vizasiz borish imkoniyati yana paydo bo‘lishi mumkin

Tailand hukumati O‘zbekiston fuqarolariga mamlakatga 15 kungacha vizasiz kirishga ruxsat berishni taklif qilmoqda. Ushbu tashabbus 9 noyabr kuni Viza siyosati qo‘mitasi yig‘ilishida ko‘rib chiqilishi rejalashtirilgan.

Agar taklif ma’qullansa, o‘zbekistonliklar Tailandga 15 kungacha vizasiz sayohat qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin. Bu esa mamlakatda dam olishni rejalashtirayotgan sayyohlar uchun qulaylik yaratadi.

Eslatib o‘tamiz, Tailand avvalroq O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz kirish tartibini bekor qilgan edi. 15-sentyabrdan boshlab mamlakatga borishni istagan o‘zbekistonliklardan oldindan viza rasmiylashtirish talab etilmoqda.

Viza olish bilan bog‘liq qiyinchiliklar sababli O‘zbekistondagi ayrim sayyohlik kompaniyalari boshqa yo‘nalishlarga, jumladan, Vetnamga ko‘proq e’tibor qarata boshlagan.

Hozircha vizasiz tartibni qayta joriy etish bo‘yicha taklif ma’qullangani haqida ma’lumot yo‘q.

Tailandvizasiz rejimO‘zbekiston-Tailandturistik viza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqdaTailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqdaBugun 15:41O‘zbekistonliklar uchun Tailandga vizasiz kirish tartibi o‘zgarmoqdaO‘zbekistonliklar uchun Tailandga vizasiz kirish tartibi o‘zgarmoqda25 may 13:44O‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdiO‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdiBugun 15:49Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaNoyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaBugun 13:16Haydovchilar diqqatiga: Toshkent – Vodiy yo‘nalishida harakat 3 kunga yopildiHaydovchilar diqqatiga: Toshkent – Vodiy yo‘nalishida harakat 3 kunga yopildiBugun 08:18“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildiKecha 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)