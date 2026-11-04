O‘zini BTS a’zosi Jimin deb tanishtirgan firibgar 68 yoshli ayolni 55 ming dollarga chuv tushirdi

·82·Dunyo
O‘zini BTS a’zosi Jimin deb tanishtirgan firibgar 68 yoshli ayolni 55 ming dollarga chuv tushirdi

Braziliyada yashovchi 68 yoshli nafaqaxo‘r ayol internet orqali tanishgan firibgarning tuzog‘iga tushib, qariyb 55 ming AQSH dollaridan ayrildi. U taxminan to‘rt oy davomida o‘zini Janubiy Koreyaning BTS guruhi a’zosi Jimin deb tanishtirgan shaxs bilan yozishib kelgan.

Ma’lum qilinishicha, firibgar ayolga muntazam ravishda mehrli xabarlar yuborib, u bilan romantik munosabatlar o‘rnatganiga ishontirgan. Ishonchga kirgach esa unga qimmatbaho sovg‘alar jo‘natganini, biroq ular bojxonada ushlab qolinganini aytgan. Shundan so‘ng sovg‘alarni olib chiqish uchun bojxona to‘lovlarini to‘lash kerakligini bildirib, ayoldan pul so‘ragan.

Firibgarning gaplariga ishongan pensioner pul yuborish maqsadida banklardan katta miqdorda qarz va kreditlar olgan. Oqibatda uning umumiy zarari qariyb 300 ming Braziliya realini, ya’ni 55 ming AQSH dollarini tashkil etgan.

Keyinchalik aldanganini anglagan ayol huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Hozirda San-Paulu fuqarolik politsiyasi ushbu firibgarlik ortida turgan jinoiy guruhni aniqlash yuzasidan tergov olib bormoqda.

BTSJiminSan-PauluInternet firibgarligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar qizlari bilan BTS konsertida: futbol yulduzining tashrifi muxlislar e’tiborini tortdiNeymar qizlari bilan BTS konsertida: futbol yulduzining tashrifi muxlislar e’tiborini tortdi2 noyabr 11:01Argentinalik ona chaqalog‘iga BTS yulduzi sharafiga ism qo‘ydiArgentinalik ona chaqalog‘iga BTS yulduzi sharafiga ism qo‘ydi26 oktabr 13:10BTS a’zosi Chongukni nishonga olgan xaker 20 yilga qamaldiBTS a’zosi Chongukni nishonga olgan xaker 20 yilga qamaldi22 avgust 08:50133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi24 iyun 21:47Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdi3 avgust 11:44Bir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojia14 iyun 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi