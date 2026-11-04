Farg‘onada bir hafta ichida ikki oilaning 12 a’zosi is gazidan vafot etdi

·63·Jamiyat
Farg‘onada bir hafta ichida ikki oilaning 12 a’zosi is gazidan vafot etdi

Farg‘ona viloyatida bir hafta davomida ikki xonadonda is gazidan zaharlanish bilan bog‘liq fojiali hodisalar yuz berdi. Oqibatda jami 12 kishi, jumladan, voyaga yetmagan bolalar hayotdan ko‘z yumdi.

Ma’lum qilinishicha, 25 oktyabr kuni Farg‘ona tumanining Chimyon qishlog‘ida bir oilaning yetti nafar a’zosi is gazidan zaharlanib vafot etgan. Oradan bir hafta o‘tib, 1 noyabr kuni Qo‘qon shahrida yana bir oilaning besh a’zosi shu sababli halok bo‘ldi. Qo‘qondagi hodisada vafot etganlarning uch nafari voyaga yetmagan qizaloqlar bo‘lgan.

Qo‘qon shahridagi fojia yuzasidan o‘tkazilgan o‘rganishlarda xonadonga Germaniyada ishlab chiqarilgan «Vaillant» rusumli ikki konturli isitish qozoni o‘rnatilgani aniqlangan. Shuningdek, qurilmaning tutun chiqarish quvuri o‘z joyidan chiqib ketgani ma’lum bo‘lgan.

Farg‘ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xonadonida «Vaillant» rusumli isitish qozonidan foydalanayotgan fuqarolarni ushbu qurilmadan foydalanishni to‘xtatishga chaqirmoqda.

Farg‘ona viloyatiis gazidan zaharlanishVaillant isitish qozoniFavqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Damas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldiDamas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldi14 oktabr 11:03Sergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdiSergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdi3 oktabr 13:31Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldi12 iyul 17:25“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi17 iyun 15:17Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)15 iyun 12:30Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlari6 iyun 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi