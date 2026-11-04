O‘zbekistonga xorijdan kelgan pul miqdori ma’lum bo‘ldi

·67·Iqtisodiyot
O‘zbekistonga xorijdan kelgan pul miqdori ma’lum bo‘ldi

2026 yilning yanvar-sentyabr oylarida xalqaro pul o‘tkazmalari orqali O‘zbekistonga 15,2 mlrd dollar mablag‘ kelib tushdi. Shu davrda mamlakatdan xorijga 2 mlrd dollar yuborilgan. Natijada pul o‘tkazmalari bo‘yicha 13,2 mlrd dollarlik ijobiy saldo shakllangan. Bu haqda Markaziy bankning ichki valyuta bozori sharhida ma’lum qilindi.

Hisobot davrida O‘zbekistonda xorijiy valyutaga bo‘lgan jami talab 50,4 mlrd dollarni tashkil etdi. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan 17,9 foiz ko‘p. Ichki bozorda Markaziy bank operatsiyalarini hisobga olmaganda, xorijiy valyuta taklifi 43,8 mlrd dollarga yetib, bir yil ichida 25,3 foizga oshgan.

Yuridik shaxslar tomonidan xorijiy valyutaga talab 15,3 foizga, uning taklifi esa 26,7 foizga ko‘paygan.

Shuningdek, eksportdan tushgan mablag‘larning 9,5 mlrd dollari yoki 57,2 foizi ichki valyuta bozorida sotilgan. Bu o‘tgan yilning mos davridagidan 33 foizga, ya’ni qariyb 2,4 mlrd dollarga ko‘p.

Aholi esa tijorat banklariga 18,9 mlrd dollar miqdoridagi xorijiy valyutani sotgan. Ushbu ko‘rsatkich 2025 yilning dastlabki to‘qqiz oyidagi 15,3 mlrd dollarga nisbatan 1,2 baravar yuqori.

Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar-sentyabr oylarida so‘mning AQSH dollariga nisbatan kursi 11 765–12 320 so‘m oralig‘ida o‘zgargan. Sentyabr oyi yakunida bir dollar 11 821 so‘mni tashkil etgan. Bu yil boshidagi ko‘rsatkichga nisbatan so‘mning 1,5 foizga mustahkamlanganini anglatadi.

Markaziy bankpul o‘tkazmalarivalyuta bozoriso‘m kursi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda22 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda21 sentabr 11:11Soliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdiSoliq qo‘mitasi P2P o‘tkazmalari nazorati bo‘yicha izoh berdi13 iyul 12:04O‘zbekistonga 7 oy davomida qo‘y go‘shti importi 1,4 barobar oshdiO‘zbekistonga 7 oy davomida qo‘y go‘shti importi 1,4 barobar oshdi7 oktabr 10:58O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi2 avgust 20:46O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?12 iyul 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi