Samarqanddagi dahshatli voqea: tiriklayin ko‘milgan erkak 28 kunlik komadan so‘ng vafot etdi

·81·Jamiyat
Samarqanddagi dahshatli voqea: tiriklayin ko‘milgan erkak 28 kunlik komadan so‘ng vafot etdi

Samarqand viloyatining Payariq tumanida bir guruh shaxslar tomonidan ayovsiz kaltaklanib, tiriklayin ko‘mib yuborilgan 32 yoshli erkak shifoxonada 28 kun davomida koma holatida yotganidan so‘ng hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda «Millar» dasturida xabar berildi.

Ma’lum qilinishicha, Sherbek ismli erkak tanishi bilan oshxonadan chiqib, uyiga qaytayotganida ularning yo‘lini oq rangli Spark avtomobili to‘sib qo‘ygan. Mashinadan tushgan shaxslar Sherbekning boshiga armatura bilan urgan, uning yonidagi tanishini ham kaltaklagan.

Shundan so‘ng og‘ir tan jarohatlari olgan erkak majburan avtomobilga o‘tqazilib, aholi yashamaydigan hududga olib borilgan. U mahalla markazidan qariyb uch kilometr uzoqlikdagi joyda, tuproq ostidan og‘ir ahvolda topilgan.

Jabrlanuvchining akasi ukasiga armatura va beton bo‘laklari bilan zarba berilganini, hatto sim bilan bo‘g‘ishga ham urinishganini aytgan. Shifoxonada erkakning o‘pkasidan uch litrdan ortiq qon chiqarib olingan.

Sherbek vafot etganidan so‘ng jinoyat ishi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi «d» bandi bilan qayta malakalangan.

Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan. Viloyat IIB huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hujumga sabab bo‘lgan mojaroning tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan.

PayariqSamarqandJinoyat ishiIIB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘uzorda ayol va to‘rt farzandini tiriklayin yoqib yuborgan erkak umrbod qamaldiG‘uzorda ayol va to‘rt farzandini tiriklayin yoqib yuborgan erkak umrbod qamaldi2 noyabr 13:55Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...28 oktabr 17:47Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?12 avgust 16:46Qashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdiQashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdi23 sentabr 16:10Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiYunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagi12 sentabr 21:40Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiSamarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldi12 sentabr 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi