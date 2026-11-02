Neymar qizlari bilan BTS konsertida: futbol yulduzining tashrifi muxlislar e’tiborini tortdi

·67·Dunyo
Neymar qizlari bilan BTS konsertida: futbol yulduzining tashrifi muxlislar e’tiborini tortdi

Braziliyalik futbol yulduzi Neymar oilasi bilan birga Janubiy Koreyaning mashhur BTS guruhi konsertiga tashrif buyurdi. San’atkorlar chiqish qilgan San-Paulu shahridagi konsertdan lavhalarni futbolchi o‘zining Instagram sahifasida ham bo‘lishdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat va videolarda Neymar qizlari bilan birga konsert tomosha qilayotgani aks etgan. Futbolchining stadiondagi muxlislar orasida paydo bo‘lishi va oilasi bilan musiqiy tadbirda vaqt o‘tkazishi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Ushbu tashrif internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar Neymar konsertga qizlari BTS guruhini yaxshi ko‘rgani uchun borgan bo‘lishi mumkinligini aytgan. Boshqalar esa futbolchining mashhur guruh ijodiga qiziqish bildirgani va oilasi bilan shunday tadbirda qatnashganini olqishlagan.

Neymarning konsertdan olingan suratlarni shaxsan ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgani ham muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Uning obunachilari izohlarda oilaviy lahzalar va futbolchining musiqiy didi haqida fikr almashmoqda.

Shu tariqa, maydondagi chiqishlari bilan tanilgan Neymar bu safar futbol emas, balki BTS konsertidagi oilaviy tashrifi bilan muhokamalar markaziga aylandi.

NeymarBTSSan-Paulufutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentinalik ona chaqalog‘iga BTS yulduzi sharafiga ism qo‘ydiArgentinalik ona chaqalog‘iga BTS yulduzi sharafiga ism qo‘ydi26 oktabr 13:10BTS a’zosi Chongukni nishonga olgan xaker 20 yilga qamaldiBTS a’zosi Chongukni nishonga olgan xaker 20 yilga qamaldi22 avgust 08:50Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi14 sentabr 17:51133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi24 iyun 21:47Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdi3 avgust 11:44Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuvi17 avgust 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda