Neymar qizlari bilan BTS konsertida: futbol yulduzining tashrifi muxlislar e’tiborini tortdi
Braziliyalik futbol yulduzi Neymar oilasi bilan birga Janubiy Koreyaning mashhur BTS guruhi konsertiga tashrif buyurdi. San’atkorlar chiqish qilgan San-Paulu shahridagi konsertdan lavhalarni futbolchi o‘zining Instagram sahifasida ham bo‘lishdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat va videolarda Neymar qizlari bilan birga konsert tomosha qilayotgani aks etgan. Futbolchining stadiondagi muxlislar orasida paydo bo‘lishi va oilasi bilan musiqiy tadbirda vaqt o‘tkazishi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Ushbu tashrif internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar Neymar konsertga qizlari BTS guruhini yaxshi ko‘rgani uchun borgan bo‘lishi mumkinligini aytgan. Boshqalar esa futbolchining mashhur guruh ijodiga qiziqish bildirgani va oilasi bilan shunday tadbirda qatnashganini olqishlagan.
Neymarning konsertdan olingan suratlarni shaxsan ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgani ham muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Uning obunachilari izohlarda oilaviy lahzalar va futbolchining musiqiy didi haqida fikr almashmoqda.
Shu tariqa, maydondagi chiqishlari bilan tanilgan Neymar bu safar futbol emas, balki BTS konsertidagi oilaviy tashrifi bilan muhokamalar markaziga aylandi.
Izohlar 0
…