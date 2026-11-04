Toshkent metrosida ayollar uchun alohida vagonlar tashkil etilishi mumkin
Toshkent metropolitenida faqat ayol yo‘lovchilar foydalanishi uchun mo‘ljallangan maxsus vagonlarni joriy etish masalasi kelajakda ko‘rib chiqilishi mumkin. Biroq hozirgi sharoitda yo‘lovchilar soni va mavjud texnik imkoniyatlar bunday tashabbusni amalga oshirishga imkon bermaydi.
"Toshkent metropoliteni" AJ boshqaruvi raisi o‘rinbosari Yuldosh Yusupovning ta’kidlashicha, yangi metro yo‘nalishlarini barpo etish va poyezdlar parkini kengaytirish jarayonida ayollar uchun alohida vagonlar tashkil etish masalasini ham hisobga olish mumkin.
Uning fikricha, bunday vagonlarning joriy qilinishi metroda ayollarga nisbatan tegajog‘lik holatlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Ayrim mamlakatlarda, jumladan, Hindiston, Misr, BAA, Eron, Braziliya va Yaponiyada ayollar uchun maxsus vagonlar yoki yo‘lovchi hududlari tashkil etilgan.
Ma’lumot uchun, Toshkent metropolitenini kengaytirish rejalari ham ishlab chiqilgan. Unga ko‘ra, 2030 yilga qadar metro bekatlari sonini 50 tadan 79 taga, yo‘nalishlarning umumiy uzunligini esa 71 kilometrdan 103 kilometrga yetkazish ko‘zda tutilgan.
Kelgusida metro infratuzilmasini rivojlantirish doirasida ayollar uchun alohida vagonlar tashkil etish imkoniyati ham inobatga olinishi mumkin.
Izohlar 0
…