Indoneziyada qariyb 90 yildan beri ilmiy manbalarda qayd etilmagan zaharli primat topildi

·66·Dunyo
Indoneziyada qariyb 90 yildan beri ilmiy manbalarda qayd etilmagan zaharli primat topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Indoneziyaning Banka orolida 1930 yillardan buyon ilmiy manbalarda qayd etilmagan Banka sekin lorisi turining hali ham mavjudligi tasdiqlandi.
  • Alobi Wildlife Rescue Center mutaxassislari 2015–2025 yillar davomida 90 dan ortiq primatni qayd etib, ularning 86 tasini tabiatga qaytargan.
  • Zaharli tishlash xususiyatiga ega bu hayvonlarning yashash muhiti noqonuniy qalay qazib olish va o‘rmonlarning kesilishi oqibatida jiddiy qisqarib bormoqda.

Indoneziyaning Banka orolida yashaydigan, qariyb 90 yildan beri ilmiy manbalarda qayd etilmagan Banka sekin lorisining hali ham mavjudligi tasdiqlandi. Mahalliy hayvonlarni qutqarish markazi 2015–2025 yillar davomida ushbu primatning 90 dan ortiq vakilini qayd etgan. Bu haqda yangi ilmiy tadqiqotda ma’lum qilindi.

Tadqiqot ma’lumotlari Indoneziyadagi Alobi Wildlife Rescue Center mutaxassislari tomonidan to‘plangan. Unga ko‘ra, Banka sekin lorisi ilmiy adabiyotlarda oxirgi marta 1930 yillarda qayd etilgan va keyinchalik yo‘qolib ketgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan turlar qatoriga kiritilgan. Biroq mahalliy aholi bu hayvonlarni uchratib, qutqarish markaziga xabar berib kelgan.

Qutqarilgan 90 dan ortiq hayvonning 86 nafari tiklangach, oroldagi yettita hududga qo‘yib yuborilgan. Ularning ayrimlari aholi yashash joylar, bog‘lar, yo‘llar va plantatsiyalardan topilgan. Bu esa primatlarning tabiiy yashash muhiti qisqarib, insonlar bilan to‘qnashuv holatlari ko‘payganini ko‘rsatadi.

Banka sekin lorisi katta ko‘zli, daraxtlarda yashaydigan va asosan tunda faol bo‘ladigan kichik primatdir. Uning eng g‘ayrioddiy xususiyati — zaharli tishlash qobiliyati. Hayvonning tirsak qismi yaqinida maxsus bezlar bo‘lib, ular ajratadigan suyuqlikni loris yalab, so‘lagi bilan aralashtiradi. Natijada uning tishlashi zaharli xususiyat kasb etadi. Bu odamda kuchli og‘riq, shish va og‘ir allergik reaksiyalarga, ayrim hollarda esa hayot uchun xavfli anafilaktik shokka sabab bo‘lishi mumkin.

Olimlarning ta’kidlashicha, turning kelajagi jiddiy xavf ostida. Banka orolida noqonuniy qalay qazib olish, palma yog‘i plantatsiyalari uchun yerlarni o‘zlashtirish va o‘rmonlarning kesilishi hayvonlarning tabiiy yashash muhitini qisqartirmoqda. Elektr simlar, yo‘llar va noqonuniy hayvon savdosi ham ular uchun xavf tug‘diradi.

Mutaxassislar primatlar soni va tarqalish hududini aniqlash uchun qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish, qolgan o‘rmonlarni muhofaza qilish zarurligini ta’kidlamoqda. Hozircha orolda qancha Banka sekin lorisi qolgani aniq emas.

Banka sekin lorisiAlobi Wildlife Rescue CenterIndoneziyaprimatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qariyb 1 asr davomida yo‘qolib ketgan dunyodagi yagona zaharli primat Indoneziyada qayta topildiQariyb 1 asr davomida yo‘qolib ketgan dunyodagi yagona zaharli primat Indoneziyada qayta topildi22 oktabr 14:43Indoneziyada dahshatli avariya: avtobus va tanker to‘qnashdiIndoneziyada dahshatli avariya: avtobus va tanker to‘qnashdi6 may 21:39Niderlandiyada erkak ajrashgandan keyin mushugi bilan ko‘rishish uchun sudga murojaat qildiNiderlandiyada erkak ajrashgandan keyin mushugi bilan ko‘rishish uchun sudga murojaat qildiKecha 23:17Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?Yirik kiberhujum: Shimoliy Koreya xakerlari Binance kriptobirjasini qanday buzib kirdi?Kecha 22:57Kanadada notanish ayol ko‘chada ketayotgan ayolning yuziga musht tushirdi (video)Kanadada notanish ayol ko‘chada ketayotgan ayolning yuziga musht tushirdi (video)Kecha 22:48Qozog‘istonda mushugini qidirgan ayolni bezovta qilgan o‘smirlarning ota-onalari jarimaga tortildiQozog‘istonda mushugini qidirgan ayolni bezovta qilgan o‘smirlarning ota-onalari jarimaga tortildiKecha 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda