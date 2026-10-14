Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi

·119·Dunyo
Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Indoneziyada ruhiy salomatlik muammolari bo'lgan 49 yoshli Ayi Solexudin qariyb uch yillik bedarak yo'qolishdan so'ng Salak tog'i o'rmonidan tirik topildi.
  • Uni tasodifan ko'rgan mahalliy aholi qutqaruvchilarga xabar bergan, so'ngra barmoq izlari va ko'z to'r pardasi skanerlash orqali uning shaxsi tasdiqlangan.
  • Ota-onasi vafotidan keyin ruhiy holati yomonlashgan Ayi o'rmonda qancha vaqt bo'lgani, nima bilan oziqlangani va qanday tirik qolgani hozircha noma'lum.

Indoneziyada ruhiy salomatligi bilan bog‘liq muammolari bo‘lgan 49 yoshli erkak qariyb uch yillik bedaraklikdan so‘ng tog‘ o‘rmonidan tirik topildi. U bir necha yil avval uyidan chiqib ketib, Salak tog‘i o‘rmonlarida g‘oyib bo‘lgan. Yaqinda mahalliy aholi uni tasodifan topib, qutqaruvchilarga xabar berdi.

Indoneziya ommaviy axborot vositalari o‘tgan hafta Sukabumi hududidagi Salak tog‘i o‘rmonlarida erkakning qutqarilgani haqida xabar tarqatdi. Ma’lum bo‘lishicha, kuchli yomg‘irdan keyin bir guruh mahalliy aholi yaqin atrofdagi daryo oqimini tekshirish uchun yo‘lga chiqqan. Shu payt ular mox bosgan qoya ustida o‘tirgan, atrofda nima bo‘layotganini anglashga qiynalayotgan erkakni ko‘rib qolishgan.

Uni ko‘rgan odamlar erkakning ahvoli og‘ir ekanini darhol payqashgan. U gapirishga qiynalar, jismonan juda holsizlangan va mustaqil yurishga deyarli qodir emasdi. Shuningdek, boshqa odamlarni ko‘rganida qattiq cho‘chib ketgan.

Qutqaruvchilar uni zambilda o‘rmondan olib chiqishgan. Shundan so‘ng erkakning shaxsini aniqlash uchun tuman ma’muriyati idorasiga olib borilgan. Uning kimligini tekshirishda barmoq izlari va ko‘z to‘r pardasini skanerlash usullaridan foydalanilgan.

Oilasi uni uch yildan beri qidirayotgan edi

Qutqarilgan erkak 49 yoshli Ayi Solexudin ekani aniqlandi. U Indoneziyaning Sianjur hududida yashagan va qariyb uch yil avval oilasi tomonidan bedarak yo‘qolgan deb e’lon qilingan edi.

Keyinchalik uning shaxsi oila a’zolari tomonidan ham tasdiqlandi. Yaqinlarining aytishicha, Ayi ruhiy salomatligi bilan bog‘liq muammolardan aziyat chekkan. U bir kuni uyidan chiqib, Salak tog‘i o‘rmonlari tomon ketgan va shundan keyin qaytib kelmagan.

Oila a’zolari uni topish maqsadida qishloq atrofidagi o‘rmonlarni qayta-qayta qidirishgan. Ammo barcha urinishlarga qaramay, erkakdan darak topisholmagan.

Katak-katak ko‘ylak kiygan yoshi katta kishi toshlar oldida ovqat yemoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Ayining qayerdaligi haqida turli hududlardan bir necha marta xabar kelgan. Biroq oilasi uning oldiga yetib borguniga qadar u yana o‘rmonga kirib, g‘oyib bo‘lgan. Shu sababli uni topish ishlari uzoq vaqt davomida natijasiz qolgan.

O‘rmonda qanday qilib tirik qolgani noma’lum

Ayi Solexudin Salak tog‘ida qancha vaqt yashaganini aniq aytish qiyin. Biroq uni qutqarish paytidagi jismoniy ahvoli u uzoq vaqt davomida og‘ir sharoitda bo‘lganini ko‘rsatgan.

Erkak juda ozib ketgan, kuchsizlangan va organizmida suv yetishmovchiligi kuzatilgan. Uning holatiga qarab, uzoq vaqt davomida yetarli oziq-ovqat va suvsiz qolgan bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Ayining aka-uka va opa-singillari jurnalistlarga uning ruhiy holati ota-onasi vafot etganidan keyin yomonlasha boshlaganini aytishgan. Shuningdek, u ko‘pincha yolg‘iz holda o‘rmonga kirib ketish odatiga ega bo‘lgan.

Biroq bu safar u uyiga qaytmagan. Qariyb uch yil davomida qayerda bo‘lgani, nima bilan oziqlangani va og‘ir sharoitda qanday tirik qolgani hozircha noma’lum bo‘lib qolmoqda.

Erkakning tirik topilishi uning oilasi uchun katta voqea bo‘ldi. Endi uning sog‘lig‘ini tiklash va uzoq davom etgan bedaraklik davrida nimalarni boshdan kechirganini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayi SolexudinSalak tog‘ibedaraklikruhiy salomatlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y taklifidan so‘ng kelgan ajal: Oltoyda ayiq kelinni chodirdan tortib olib, tilka-pora qildi!To‘y taklifidan so‘ng kelgan ajal: Oltoyda ayiq kelinni chodirdan tortib olib, tilka-pora qildi!24 avgust 09:52112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?16 avgust 17:53Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda10 sentabr 20:00Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildi1 sentabr 09:12Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)11 avgust 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi