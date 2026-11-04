“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Germaniyaning «RB Leypsig» klubi o‘z maydonida Angliya chempioni «Manchester Siti»ni qabul qiladi.
- Marko Guida boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqaradigan mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan 5 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi.
- O‘zbekistonlik futbol muxlislari ushbu markaziy bahsni «Zo‘r TV» telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.
Bugun, 4 noyabr kuni Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichi 4-turi doirasida qit’aning eng shiddatli jamoalaridan biri — Germaniyaning «RB Leypsig» klubi o‘z maydonida Angliya chempioni «Manchester Siti»ni qabul qiladi.
Leypsig shahridagi «Red Bull Arena» maydonida bo‘lib o‘tadigan ushbu prinsipial uchrashuvni italiyalik tajribali referi Marko Guida boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqarib boradi.
Start vaqti va to‘g‘ridan to‘g‘ri efir
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun tungi bellashuvni tomosha qilish bo‘yicha muhim tafsilotlar:
Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 01:00 da (5 noyabrga o‘tar kechasi) start oladi;
Jonli translyatsiya: O‘zbekiston hududida ushbu markaziy o‘yinni «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli efirda tomosha qilish mumkin.
Navbatdagi tur raqiblari va taqvim
Yevropaning ushbu ikki yirik jamoasi umumiy bosqichning 5-turi doirasida 24 noyabr kuni maydonga tushadi:
«Manchester Siti» o‘z maydonida Italiyaning «Napoli» klubiga qarshi og‘ir bahs olib boradi;
«Leypsig» esa Fransiyaga safar qilib, «Lans» jamoasi bilan kuch sinashadi.
Ma’lumot o‘rnida: Chempionlar ligasi taxti kimda?
Eslatib o‘tamiz, Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi chempioni Fransiyaning «PSJ» klubi hisoblanadi. Parij grandi o‘tgan mavsum finalida Londonning «Arsenal» jamoasini asosiy vaqtdagi 1:1 hisobidan so‘ng, penaltilar seriyasida 4:3 ko‘rinishida mag‘lub etib, bosh sovrinni o‘z tarixida ilk bor qo‘lga kiritgan edi.
Leypsigdagi bo‘lajak to‘qnashuv «Manchester Siti»ning pley-offga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma beruvchi dastlabki sakkizlikdagi o‘rnini mustahkamlash yo‘lida eng muhim sinovlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…