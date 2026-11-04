“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?

·49·Sport
“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Germaniyaning «RB Leypsig» klubi o‘z maydonida Angliya chempioni «Manchester Siti»ni qabul qiladi.
  • Marko Guida boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqaradigan mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan 5 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi.
  • O‘zbekistonlik futbol muxlislari ushbu markaziy bahsni «Zo‘r TV» telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.

Bugun, 4 noyabr kuni Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichi 4-turi doirasida qit’aning eng shiddatli jamoalaridan biri — Germaniyaning «RB Leypsig» klubi o‘z maydonida Angliya chempioni «Manchester Siti»ni qabul qiladi.

Leypsig shahridagi «Red Bull Arena» maydonida bo‘lib o‘tadigan ushbu prinsipial uchrashuvni italiyalik tajribali referi Marko Guida boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqarib boradi.

Start vaqti va to‘g‘ridan to‘g‘ri efir

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun tungi bellashuvni tomosha qilish bo‘yicha muhim tafsilotlar:

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 01:00 da (5 noyabrga o‘tar kechasi) start oladi;

  • Jonli translyatsiya: O‘zbekiston hududida ushbu markaziy o‘yinni «Zo‘r TV» telekanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli efirda tomosha qilish mumkin.

Navbatdagi tur raqiblari va taqvim

Yevropaning ushbu ikki yirik jamoasi umumiy bosqichning 5-turi doirasida 24 noyabr kuni maydonga tushadi:

  • «Manchester Siti» o‘z maydonida Italiyaning «Napoli» klubiga qarshi og‘ir bahs olib boradi;

  • «Leypsig» esa Fransiyaga safar qilib, «Lans» jamoasi bilan kuch sinashadi.

Ma’lumot o‘rnida: Chempionlar ligasi taxti kimda?

Eslatib o‘tamiz, Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi chempioni Fransiyaning «PSJ» klubi hisoblanadi. Parij grandi o‘tgan mavsum finalida Londonning «Arsenal» jamoasini asosiy vaqtdagi 1:1 hisobidan so‘ng, penaltilar seriyasida 4:3 ko‘rinishida mag‘lub etib, bosh sovrinni o‘z tarixida ilk bor qo‘lga kiritgan edi.

Leypsigdagi bo‘lajak to‘qnashuv «Manchester Siti»ning pley-offga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma beruvchi dastlabki sakkizlikdagi o‘rnini mustahkamlash yo‘lida eng muhim sinovlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Yevropa Chempionlar ligasiRB LeypsigManchester SitiZo‘r TV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?Bugun 16:06Elliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdiElliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdi31 oktabr 23:13Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobat26 iyul 12:16Shalke — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matnShalke — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:19RB Leypsig — Elversberg: tarkiblar va jonli matnRB Leypsig — Elversberg: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi