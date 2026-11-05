Isroil qamog‘ida oilasi halok bo‘lganiga ishontirilgan falastinlik jurnalist oilasi bilan uchrashdi (video)

·51·Dunyo
Isroil qamog‘ida oilasi halok bo‘lganiga ishontirilgan falastinlik jurnalist oilasi bilan uchrashdi (video)

G‘azodagi «Shifo» shifoxonasida ishlayotgan vaqtida hibsga olingan falastinlik fotojurnalist Shodiy Abu Sido qariyb 19 oylik qamoqdan so‘ng ozodlikka chiqdi. U qamoqda bo‘lganida rafiqasi va ikki farzandi halok bo‘lgani haqida bir necha bor xabar berilgani sababli oylar davomida oilasidan ayrilganiga ishonib yashagan. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi.

Jurnalist 2024 yil 18 mart kuni Isroil kuchlari tomonidan «Shifo» shifoxonasida hibsga olingan. Uning aytishicha, qamoqxona qorovullari rafiqasi va farzandlari G‘azodagi bombardimonlar oqibatida halok bo‘lganini bir necha marta aytgan.

Shodiy Abu Sido 2025 yil 13 oktyabr kuni Isroil va HAMAS o‘rtasidagi sulh kelishuvi doirasida ozod qilingan. G‘azoga qaytgach, u rafiqasi Hanoa Bahlul va ikki farzandi tirik ekanini ko‘rib, qattiq hayajonga tushgan.

Jurnalistning rafiqasi uni ko‘rish uchun yugurib kelgan. Abu Sido esa yaqinlarini bag‘riga bosib, farzandlarining yuzlaridan qayta-qayta o‘pgan. Uning oilasi bilan qayta ko‘rishgan lahzalari aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab insonlarning e’tiborini tortdi.

«Farzandlarimning ovozini eshitdim. Ularning tirikligini ko‘rib, hayratdan o‘zimni yo‘qotdim», — deya hikoya qilgan jurnalist.

Shodiy Abu SidoG‘azoIsroil-HAMAS mojarosiShifo shifoxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir7 sentabr 20:53Isroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuviIsroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuvi26 iyul 17:04Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55PFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdiPFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdi2 iyul 12:46Turkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqdaTurkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqda22 avgust 17:07Netanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdiNetanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdi29 may 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi