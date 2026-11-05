Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?

·33·Salomatlik
Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rivojlangan davlatlarda sog‘lom turmush tarzi shunchaki tibbiy me’yor emas, balki insonning jamiyatdagi yuqori mavqei va moliyaviy farovonligini ko‘rsatuvchi asosiy belgiga aylandi.
  • G‘arb va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida boy qatlam vakillari kelajakdagi qimmat davolanish xarajatlaridan qochish hamda mehnat samaradorligini oshirish maqsadida o‘z organizmiga sarmoya kiritishni afzal ko‘rmoqda.

Zamonaviy xorij madaniyatida, ayniqsa G‘arb va Sharqiy Osiyoning rivojlangan mamlakatlarida sog‘lom turmush tarzi odatiy tibbiy me’yor chegarasidan allaqachon chiqib ulgurdi. Bugungi kunda mukammal jismoniy holat, tetiklik va ruhiy xotirjamlik — insonning jamiyatdagi yuqori mavqei, muvaffaqiyati va moliyaviy farovonligini ko‘rsatuvchi bosh mezonga aylangan.

Dunyoning eng boy qatlami nega hashamatli buyumlardan ko‘ra o‘z organizmiga sarmoya kiritishni afzal ko‘rmoqda? Buning aniq iqtisodiy va ijtimoiy sabablari bor.

Iqtisodiy pragmatizm: Davolanishdan ko‘ra oldini olish arzonroq

Rivojlangan davlatlarda (ayniqsa tibbiyot tizimi sug‘urtaga asoslangan va qimmat bo‘lgan AQSH kabi mamlakatlarda) xastalanish ulkan moliyaviy yo‘qotish demakdir:

  • Preventiv tibbiyot ustunligi: G‘arb ongi «kasallikni davolashdan ko‘ra, uning oldini olish arzonroq» degan konsepsiyaga qurilgan. Odamlar kelajakdagi astronomik davolanish xarajatlaridan qochish uchun muntazam tibbiy ko‘rik (chek-ap), sifatli taomlar va sportga oldindan pul tikadi;

  • Shaxsiy startap sifatidagi tana: Sog‘lom inson ko‘proq energiyaga ega, mehnat samaradorligi yuqori va karyera pillapoyalaridan tezroq ko‘tariladi. Tana va aql uzluksiz daromad keltiruvchi eng qimmatbaho aktiv sifatida qabul qilinadi.

Maqom belgilarining o‘zgarishi: «Og‘ir hashamat»dan bioxaking sari

Ilgari insonning boyligi qimmatbaho mashinalar, yirik oltin taqinchoqlar yoki brend liboslar orqali ko‘rsatilar edi. Bugun bu narsalar bilan hech kimni hayratda qoldirib bo‘lmaydi:

  • Yangi asr elitasi: Endilikda haqiqiy boylik va yuqori sinf belgisi sifatida chiniqqan qomat, toza yuz terisi, marvariddek tabassum va xotirjam asab tizimi qadrlanmoqda;

  • Sog‘lom hayotning qimmatligi: Chet elda haqiqatan ham sog‘lom yashash — katta mablag‘ talab qiladi. Toza organik mahsulotlar (Bio/Organic), premium fitnes klublar, nutritsiolog va shaxsiy psixoterapevt xizmatlari asosan yuqori daromadli qatlamga xos. Shu sababli, insonning jismoniy ko‘rinishi uning moliyaviy imkoniyatlaridan darak beradi.

«Self-Made» falsafasi va faol uzoq umr ko‘rish orzusi

Jamiyatda o‘z taqdiriga shaxsiy mas’uliyat bilan qarash madaniyati chuqur ildiz otgan:

  • Intizom va ishonch ramzi: Agar inson o‘z vaznini me’yorda tutsa, stressni jilovlay olsa va ovqatlanishini nazorat qilsa, bu uning yuksak irodasi va kuchli intizomidan dalolat beradi. Ish beruvchilar va hamkorlar bunday odamlarni ishonchli va tizimli boshqaruvchi sifatida yuqori baholaydi;

  • Faol keksalik (Active Aging): Zamonaviy qarash shunchaki uzoq umr ko‘rishni emas, balki 70–80 yoshda ham faol sayohat qilish, biznesni boshqarish va farzandlariga og‘irligi tushmasdan baxtli hayot kechirishni bosh maqsad qilib qo‘ygan.

Agar Sizda ham sog‘lom hayot kechirish va uzoq umr ko‘rish istagi bo‘lsa bepul — 100 Yosh ilovasi orqali hayotingizga mazmun olib kirishingiz mumkin. Mazkur ilova har kuni sizning maqsadingizga mos oddiy vazifalarni beradi, tekshiruvlar vaqtini eslatadi va 100 yoshgacha bo‘lgan yo‘lingizni ko‘rsatadi.

Sog‘lom turmush tarziPreventiv tibbiyotBioxaking100 Yosh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiKecha 18:09“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?Kecha 17:54O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekanO‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan1 noyabr 22:14Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?1 noyabr 15:15Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?1 noyabr 15:09Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari