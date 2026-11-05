Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rivojlangan davlatlarda sog‘lom turmush tarzi shunchaki tibbiy me’yor emas, balki insonning jamiyatdagi yuqori mavqei va moliyaviy farovonligini ko‘rsatuvchi asosiy belgiga aylandi.
- G‘arb va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida boy qatlam vakillari kelajakdagi qimmat davolanish xarajatlaridan qochish hamda mehnat samaradorligini oshirish maqsadida o‘z organizmiga sarmoya kiritishni afzal ko‘rmoqda.
Zamonaviy xorij madaniyatida, ayniqsa G‘arb va Sharqiy Osiyoning rivojlangan mamlakatlarida sog‘lom turmush tarzi odatiy tibbiy me’yor chegarasidan allaqachon chiqib ulgurdi. Bugungi kunda mukammal jismoniy holat, tetiklik va ruhiy xotirjamlik — insonning jamiyatdagi yuqori mavqei, muvaffaqiyati va moliyaviy farovonligini ko‘rsatuvchi bosh mezonga aylangan.
Dunyoning eng boy qatlami nega hashamatli buyumlardan ko‘ra o‘z organizmiga sarmoya kiritishni afzal ko‘rmoqda? Buning aniq iqtisodiy va ijtimoiy sabablari bor.
Iqtisodiy pragmatizm: Davolanishdan ko‘ra oldini olish arzonroq
Rivojlangan davlatlarda (ayniqsa tibbiyot tizimi sug‘urtaga asoslangan va qimmat bo‘lgan AQSH kabi mamlakatlarda) xastalanish ulkan moliyaviy yo‘qotish demakdir:
Preventiv tibbiyot ustunligi: G‘arb ongi «kasallikni davolashdan ko‘ra, uning oldini olish arzonroq» degan konsepsiyaga qurilgan. Odamlar kelajakdagi astronomik davolanish xarajatlaridan qochish uchun muntazam tibbiy ko‘rik (chek-ap), sifatli taomlar va sportga oldindan pul tikadi;
Shaxsiy startap sifatidagi tana: Sog‘lom inson ko‘proq energiyaga ega, mehnat samaradorligi yuqori va karyera pillapoyalaridan tezroq ko‘tariladi. Tana va aql uzluksiz daromad keltiruvchi eng qimmatbaho aktiv sifatida qabul qilinadi.
Maqom belgilarining o‘zgarishi: «Og‘ir hashamat»dan bioxaking sari
Ilgari insonning boyligi qimmatbaho mashinalar, yirik oltin taqinchoqlar yoki brend liboslar orqali ko‘rsatilar edi. Bugun bu narsalar bilan hech kimni hayratda qoldirib bo‘lmaydi:
Yangi asr elitasi: Endilikda haqiqiy boylik va yuqori sinf belgisi sifatida chiniqqan qomat, toza yuz terisi, marvariddek tabassum va xotirjam asab tizimi qadrlanmoqda;
Sog‘lom hayotning qimmatligi: Chet elda haqiqatan ham sog‘lom yashash — katta mablag‘ talab qiladi. Toza organik mahsulotlar (Bio/Organic), premium fitnes klublar, nutritsiolog va shaxsiy psixoterapevt xizmatlari asosan yuqori daromadli qatlamga xos. Shu sababli, insonning jismoniy ko‘rinishi uning moliyaviy imkoniyatlaridan darak beradi.
«Self-Made» falsafasi va faol uzoq umr ko‘rish orzusi
Jamiyatda o‘z taqdiriga shaxsiy mas’uliyat bilan qarash madaniyati chuqur ildiz otgan:
Intizom va ishonch ramzi: Agar inson o‘z vaznini me’yorda tutsa, stressni jilovlay olsa va ovqatlanishini nazorat qilsa, bu uning yuksak irodasi va kuchli intizomidan dalolat beradi. Ish beruvchilar va hamkorlar bunday odamlarni ishonchli va tizimli boshqaruvchi sifatida yuqori baholaydi;
Faol keksalik (Active Aging): Zamonaviy qarash shunchaki uzoq umr ko‘rishni emas, balki 70–80 yoshda ham faol sayohat qilish, biznesni boshqarish va farzandlariga og‘irligi tushmasdan baxtli hayot kechirishni bosh maqsad qilib qo‘ygan.
Agar Sizda ham sog‘lom hayot kechirish va uzoq umr ko‘rish istagi bo‘lsa bepul — 100 Yosh ilovasi orqali hayotingizga mazmun olib kirishingiz mumkin. Mazkur ilova har kuni sizning maqsadingizga mos oddiy vazifalarni beradi, tekshiruvlar vaqtini eslatadi va 100 yoshgacha bo‘lgan yo‘lingizni ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…