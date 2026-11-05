Toshkentda gashishli pechene va marmelad tayyorlangan yashirin laboratoriya aniqlandi

·1·Jamiyat
Toshkentda gashishli pechene va marmelad tayyorlangan yashirin laboratoriya aniqlandi

Toshkent shahrining Chilonzor tumanida gashish moyi qo‘shilgan shirinliklar tayyorlangan yashirin narkolaboratoriya aniqlandi. Tezkor tadbir davomida narkotik moddalar savdosiga aloqadorlikda gumonlangan ikki nafar fuqaro qo‘lga olindi.

Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, tezkor tadbir dastlab Yashnobod tumanida internet orqali faoliyat yuritgan narkodo‘kon kuryerining qo‘lga olinishi bilan boshlangan. Undan tarqatish uchun mo‘ljallangan 58 ta o‘ramdagi 74 gramm gashish moyi topilgan.

Surishtiruv davomida u taqiqlangan moddalarni muntazam ravishda boshqa bir shaxsdan olib turgani aniqlangan. Shundan so‘ng tezkor tadbir Chilonzor tumanidagi «Do‘mbirobod» mahallasida davom ettirilgan. Ijaraga olingan xonadonlardan birida yashirin narkolaboratoriya tashkil etilgani ma’lum bo‘lgan.

Xonadonni ko‘zdan kechirish jarayonida 3,5 kilogramm gashish moyi, tarqatishga tayyorlangan 361 ta o‘ramdagi 350 gramm gashish moyi, 600 gramm gashish hamda gashish moyi aralashmasi aniqlangan.

Shuningdek, laboratoriyadan 1,5 kilogramm gashish moyidan tayyorlangan pechenelar, ushbu modda qo‘shilgan to‘rt quti marmelad va giyohvandlik vositalarini tayyorlash hamda qadoqlashda foydalaniladigan turli jihozlar olib qo‘yilgan.

Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, tezkor tadbirlar natijasida jami qariyb 6 kilogramm giyohvandlik vositasi, ya’ni 19 250 dozaga teng taqiqlangan modda noqonuniy muomaladan olingan.

Holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

Ichki ishlar vazirligiChilonzor tumaninarkolaboratoriyagashish moyi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda gashishli shirinliklar tayyorlovchi yashirin narkolaboratoriya fosh etildi (video)Toshkentda gashishli shirinliklar tayyorlovchi yashirin narkolaboratoriya fosh etildi (video)Kecha 14:07DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)DXX Chirchiqdagi ijara uyda yashirin narkolaboratoriya ochgan 4 yigitni qo‘lga oldi (video)22 sentabr 09:11Toshkentda iste’molga yaroqsiz pivo ishlab chiqargan yashirin sex fosh etildiToshkentda iste’molga yaroqsiz pivo ishlab chiqargan yashirin sex fosh etildi30 oktabr 15:47Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi4 sentabr 15:5221 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi4 avgust 08:34Toshkentda yashirin laboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda yashirin laboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildi15 may 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi