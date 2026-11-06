Suv ostidagi xavf: Kuchli bo‘rondan so‘ng Florida ko‘chalarini timsohlar egallab oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Florida shtatida yuz bergan kuchli bo‘ron va rekord darajadagi yog‘ingarchiliklar oqibatida yirik alligatorlar aholi yashash punktlariga kirib keldi.
- 2026 yil noyabr oyi boshidagi toshqinlar natijasida suv sathi ko‘tarilib, yirtqichlarning tabiiy yashash muhiti chegaralari yo‘qolishi va ularning xavfsiz joy izlashi ushbu holatga sabab bo‘ldi.
AQSHning Florida shtatida yuz bergan kuchli bo‘ron va rekord darajadagi yog‘ingarchiliklar ortidan aholi yashash punktlarida haqiqiy tabiat xavfi yuzaga keldi. 2026 yil noyabr oyi boshida kuzatilgan halokatli toshqinlar natijasida shtatning Melburn (Melbourne) kabi shaharlarida suv bosgan ko‘chalar va turar joylar hovlilarida yirik alligatorlar ochiqdan-ochiq suzib yurgani aks etgan videolar tarqaldi.
Mahalliy aholi uchun bunday manzara tanish bo‘lsa-da, bu galgi suv toshqini miqyosi tufayli yirtqichlar odamlar yashaydigan hududlarga haddan tashqari yaqin kelib qolgan.
Timsohlar ko‘chalarda qanday paydo bo‘ldi?
Yovvoyi tabiat mutaxassislari mazkur xavfli hodisaning 2 ta asosiy biologik va geografik omilini ko‘rsatmoqda:
Tabiiy yashash muhitining chegarasiz kengayishi: Yog‘ingarchilik oqibatida suv sathi keskin ko‘tarilganda, mahalliy botqoqlik, kanal va ko‘llarning chegaralari butunlay yo‘qoladi. Oqibatda alligatorlar suv oqimi bilan birgalikda aholi punkti ko‘chalari, avtoturargohlar va turar joy binolarining hovlilarigacha to‘siqsiz suzib kirib boradi;
Stress va xavfsiz boshpana izlash: Kuchli bo‘ronlar, shamol shovqini va suv bosimi yovvoyi jonzotlar, jumladan timsohlar va zaharli ilonlarda kuchli stressni yuzaga keltiradi. Ular xavfsizroq, tinchroq va oqimi kamroq pana joy qidirib, faol harakatlana boshlaydi.
Yovvoyi tabiat xizmati (FWC) ogohlantiradi: Loyqa suv ostidagi yashirin xavf
Floridaning Yovvoyi tabiatni muhofaza qilish xizmati (FWC) va mahalliy hukumat fuqarolarni ogohlikka chaqirib, qat’iy ko‘rsatmalar berdi:
Ko‘chaga chiqishdan tiyilish: Aholiga toshqin suvlari to‘liq chekinmaguncha ko‘chalarda piyoda yoki kichik qayiqlarda harakatlanmaslik tavsiya etilmoqda;
Ko‘rinmas yirtqichlar xavfi: Loyqa toshqin suvlari ostida nafaqat kuchli va xavfli oqim, balki ko‘zga ko‘rinmay yashiringan, har lahzada hujum qilishga shay yirtqichlar bo‘lishi mumkin;
Tabiiy qaytish jarayoni: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, suv sathi pasayib, oqim o‘z o‘zaniga qaytganidan so‘ng, alligatorlar odatda insonlar yashaydigan hududlarni o‘z ixtiyori bilan tark etib, tabiiy botqoqliklariga qaytadi.
Izohlar 0
…