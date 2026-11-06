Suv ostidagi xavf: Kuchli bo‘rondan so‘ng Florida ko‘chalarini timsohlar egallab oldi

·1·Dunyo
Suv ostidagi xavf: Kuchli bo‘rondan so‘ng Florida ko‘chalarini timsohlar egallab oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Florida shtatida yuz bergan kuchli bo‘ron va rekord darajadagi yog‘ingarchiliklar oqibatida yirik alligatorlar aholi yashash punktlariga kirib keldi.
  • 2026 yil noyabr oyi boshidagi toshqinlar natijasida suv sathi ko‘tarilib, yirtqichlarning tabiiy yashash muhiti chegaralari yo‘qolishi va ularning xavfsiz joy izlashi ushbu holatga sabab bo‘ldi.

AQSHning Florida shtatida yuz bergan kuchli bo‘ron va rekord darajadagi yog‘ingarchiliklar ortidan aholi yashash punktlarida haqiqiy tabiat xavfi yuzaga keldi. 2026 yil noyabr oyi boshida kuzatilgan halokatli toshqinlar natijasida shtatning Melburn (Melbourne) kabi shaharlarida suv bosgan ko‘chalar va turar joylar hovlilarida yirik alligatorlar ochiqdan-ochiq suzib yurgani aks etgan videolar tarqaldi.

Mahalliy aholi uchun bunday manzara tanish bo‘lsa-da, bu galgi suv toshqini miqyosi tufayli yirtqichlar odamlar yashaydigan hududlarga haddan tashqari yaqin kelib qolgan.

Timsohlar ko‘chalarda qanday paydo bo‘ldi?

Yovvoyi tabiat mutaxassislari mazkur xavfli hodisaning 2 ta asosiy biologik va geografik omilini ko‘rsatmoqda:

  • Tabiiy yashash muhitining chegarasiz kengayishi: Yog‘ingarchilik oqibatida suv sathi keskin ko‘tarilganda, mahalliy botqoqlik, kanal va ko‘llarning chegaralari butunlay yo‘qoladi. Oqibatda alligatorlar suv oqimi bilan birgalikda aholi punkti ko‘chalari, avtoturargohlar va turar joy binolarining hovlilarigacha to‘siqsiz suzib kirib boradi;

  • Stress va xavfsiz boshpana izlash: Kuchli bo‘ronlar, shamol shovqini va suv bosimi yovvoyi jonzotlar, jumladan timsohlar va zaharli ilonlarda kuchli stressni yuzaga keltiradi. Ular xavfsizroq, tinchroq va oqimi kamroq pana joy qidirib, faol harakatlana boshlaydi.

Yovvoyi tabiat xizmati (FWC) ogohlantiradi: Loyqa suv ostidagi yashirin xavf

Floridaning Yovvoyi tabiatni muhofaza qilish xizmati (FWC) va mahalliy hukumat fuqarolarni ogohlikka chaqirib, qat’iy ko‘rsatmalar berdi:

  • Ko‘chaga chiqishdan tiyilish: Aholiga toshqin suvlari to‘liq chekinmaguncha ko‘chalarda piyoda yoki kichik qayiqlarda harakatlanmaslik tavsiya etilmoqda;

  • Ko‘rinmas yirtqichlar xavfi: Loyqa toshqin suvlari ostida nafaqat kuchli va xavfli oqim, balki ko‘zga ko‘rinmay yashiringan, har lahzada hujum qilishga shay yirtqichlar bo‘lishi mumkin;

  • Tabiiy qaytish jarayoni: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, suv sathi pasayib, oqim o‘z o‘zaniga qaytganidan so‘ng, alligatorlar odatda insonlar yashaydigan hududlarni o‘z ixtiyori bilan tark etib, tabiiy botqoqliklariga qaytadi.

FloridaMelburnAlligatorlarFWC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladiTimsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladi17 sentabr 15:28Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildi13 avgust 18:48Angliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiAngliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildi19 iyun 02:19Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiIsroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchi18 iyul 03:18Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiAngliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindi18 iyun 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi