Rossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin 12 noyabr kuni O‘zbekistonga qarshi o‘tkaziladigan o‘rtoqlik uchrashuvi uchun 28 nafar futbolchidan iborat tarkibni e’lon qildi.
- Mazkur qaydnomadan Matvey Safonov, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk va Aleksey Batrakov kabi xorij chempionatlarida to‘p surayotgan legionerlar ham o‘rin olgan.
- Rossiya terma jamoasi ushbu bahsdan tashqari 17 noyabr kuni Venesuela bilan ham kuch sinashadi.
Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin noyabr oyidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari uchun yakuniy kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi. Rossiyaliklarni 12 noyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi, 17 noyabr kuni esa Venesuelaga qarshi o‘ta qiziqarli va muhim sinov bahslari kutib turibdi.
Karpin tomonidan taqdim etilgan qaydnomadan jami 28 nafar charm to‘p ustasi joy oldi. Ular orasida nafaqat RPL yetakchilari, balki Yevropa va Amerikaning nufuzli chempionatlarida to‘p surayotgan asosiy legionerlar ham bor.
To‘liq tarkib: Chiziqlar bo‘yicha taqsimot
Rossiya terma jamoasining qaydnomasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Darvozabonlar: Matvey Safonov («PSJ», Fransiya), Stanislav Agkatsev («Krasnodar»), Maksim Borisko (SSKA);
Himoyachilar: Kirill Danilov, Danil Krugovoy (ikkalasi – SSKA), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (ikkalasi – «Lokomotiv»), Andrey Langovich, Viktor Melexin (ikkalasi – «Rostov»), Mingiyan Beveyev («Baltika»), Ilya Vaxaniya («Krasnodar»), Turpal-Ali Ibishev («Axmat»), Maksim Osipenko («Dinamo»);
Yarimhimoyachilar: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (ikkalasi – SSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (ikkalasi – «Spartak»), Danil Glebov («Dinamo»), Artem Karpukas («Zenit»), Aleksey Mironov («Rostov»), Aleksey Batrakov («Galatasaroy», Turkiya);
Hujumchilar: Aleksandr Golovin («Monako», Fransiya), Aleksey Miranchuk («Atlanta Yunayted», AQSH), Konstantin Tyukavin, Yaroslav Gladishev (ikkalasi – «Dinamo»), Nikolay Komlichenko («Lokomotiv»), Kirill Glebov (SSKA), Lechi Sadullayev («Axmat»).
Toshkentdagi bahs oldidan e’tibor markazidagi yulduzlar
O‘zbekistonlik muxlislar uchun bo‘lajak uchrashuv katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy:
Yevropa grandlari vakillari: Fransiyaning «PSJ» klubi posboni Matvey Safonov hamda «Monako» yetakchisi Aleksandr Golovinning Toshkentga kelishi bahsning nufuzini sezilarli darajada oshiradi;
MLS va Turkiya legionerlari: AQSHning «Atlanta Yunayted» jamoasida faoliyat yuritayotgan Aleksey Miranchuk hamda Turkiyaning «Galatasaroy» klubi a’zosi Aleksey Batrakov ham O‘zbekistonga qarshi maydonga tushishga shay;
Hujumdagi asosiy kuch: RPLning eng xavfli to‘purarlaridan biri Konstantin Tyukavin va tajribali Nikolay Komlichenko milliy termamiz himoyachilari uchun jiddiy imtihon vazifasini o‘taydi.
12 noyabr kungi O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv har ikki tomon uchun ham katta musobaqalar oldidan tayyorgarlik va kuchlarni chamalab olishda eng muhim maydon bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…