Rossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindi

·54·Sport
Rossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin 12 noyabr kuni O‘zbekistonga qarshi o‘tkaziladigan o‘rtoqlik uchrashuvi uchun 28 nafar futbolchidan iborat tarkibni e’lon qildi.
  • Mazkur qaydnomadan Matvey Safonov, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk va Aleksey Batrakov kabi xorij chempionatlarida to‘p surayotgan legionerlar ham o‘rin olgan.
  • Rossiya terma jamoasi ushbu bahsdan tashqari 17 noyabr kuni Venesuela bilan ham kuch sinashadi.

Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin noyabr oyidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari uchun yakuniy kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi. Rossiyaliklarni 12 noyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi, 17 noyabr kuni esa Venesuelaga qarshi o‘ta qiziqarli va muhim sinov bahslari kutib turibdi.

Karpin tomonidan taqdim etilgan qaydnomadan jami 28 nafar charm to‘p ustasi joy oldi. Ular orasida nafaqat RPL yetakchilari, balki Yevropa va Amerikaning nufuzli chempionatlarida to‘p surayotgan asosiy legionerlar ham bor.

To‘liq tarkib: Chiziqlar bo‘yicha taqsimot

Rossiya terma jamoasining qaydnomasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Darvozabonlar: Matvey Safonov («PSJ», Fransiya), Stanislav Agkatsev («Krasnodar»), Maksim Borisko (SSKA);

  • Himoyachilar: Kirill Danilov, Danil Krugovoy (ikkalasi – SSKA), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (ikkalasi – «Lokomotiv»), Andrey Langovich, Viktor Melexin (ikkalasi – «Rostov»), Mingiyan Beveyev («Baltika»), Ilya Vaxaniya («Krasnodar»), Turpal-Ali Ibishev («Axmat»), Maksim Osipenko («Dinamo»);

  • Yarimhimoyachilar: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (ikkalasi – SSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (ikkalasi – «Spartak»), Danil Glebov («Dinamo»), Artem Karpukas («Zenit»), Aleksey Mironov («Rostov»), Aleksey Batrakov («Galatasaroy», Turkiya);

  • Hujumchilar: Aleksandr Golovin («Monako», Fransiya), Aleksey Miranchuk («Atlanta Yunayted», AQSH), Konstantin Tyukavin, Yaroslav Gladishev (ikkalasi – «Dinamo»), Nikolay Komlichenko («Lokomotiv»), Kirill Glebov (SSKA), Lechi Sadullayev («Axmat»).

Toshkentdagi bahs oldidan e’tibor markazidagi yulduzlar

O‘zbekistonlik muxlislar uchun bo‘lajak uchrashuv katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy:

  • Yevropa grandlari vakillari: Fransiyaning «PSJ» klubi posboni Matvey Safonov hamda «Monako» yetakchisi Aleksandr Golovinning Toshkentga kelishi bahsning nufuzini sezilarli darajada oshiradi;

  • MLS va Turkiya legionerlari: AQSHning «Atlanta Yunayted» jamoasida faoliyat yuritayotgan Aleksey Miranchuk hamda Turkiyaning «Galatasaroy» klubi a’zosi Aleksey Batrakov ham O‘zbekistonga qarshi maydonga tushishga shay;

  • Hujumdagi asosiy kuch: RPLning eng xavfli to‘purarlaridan biri Konstantin Tyukavin va tajribali Nikolay Komlichenko milliy termamiz himoyachilari uchun jiddiy imtihon vazifasini o‘taydi.

12 noyabr kungi O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv har ikki tomon uchun ham katta musobaqalar oldidan tayyorgarlik va kuchlarni chamalab olishda eng muhim maydon bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiRossiya milliy terma jamoasiValeriy KarpinO‘rtoqlik uchrashuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandiKarpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi27 oktabr 21:51“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi23 oktabr 09:27Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydiMaksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi30 oktabr 00:08“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?13 oktabr 07:09Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdi29 oktabr 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi