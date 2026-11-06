DXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tkazilgan «SHHT plyus» ekspertlar muloqotida DXX raisi Bahodir Qurbonov xalqaro terroristik guruhlar raqamli texnologiyalardan faol foydalanayotgani haqida ogohlantirdi.
- 2026 yilda ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega 49 mingdan ortiq internet-resurs aniqlangan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 14 foizga oshgan.
- O‘zbekiston esa 2026 yilgi Global terrorizm indeksida 96-o‘rinni egallab, dunyo miqyosida «minimal xavf» toifasiga kiritildi.
2026 yil 6 noyabr kuni Samarqand shahrida Xavfsizlik masalalari bo‘yicha birinchi «SHHT plyus» ekspertlar muloqoti o‘z ishini boshladi. Nufuzli tadbirni O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) Raisi, general-polkovnik Bahodir Qurbonov kirish so‘zi bilan ochib berdi.
DXX rahbari o‘z ma’ruzasida xalqaro terroristik va ekstremistik guruhlar bugungi kunda o‘z buzg‘unchi mafkurasini keng yoyish, tarafdorlarni yollash, teraktlarni moliyalashtirish va rejalashtirishda raqamli texnologiyalardan nihoyatda faol foydalanayotganiga alohida e’tibor qaratdi.
Bir yilda 49 mingdan ortiq radikal resurslar: Raqamlar va tendensiya
General-polkovnik Bahodir Qurbonov internet tarmog‘idagi xavf ko‘lami tobora kengayib borayotganini aniq statistik dalillar bilan ochiqladi:
14 foizlik keskin o‘sish: «Birgina 2026 yilda ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega 49 mingdan ziyod internet-resurs aniqlandi. Bu 2025 yilgi ko‘rsatkichga (43 mingga yaqin) nisbatan naqd 14 foizga ko‘pdir», — dedi DXX raisi;
Global xavf tendensiyasi: Mazkur raqamlar radikal va buzg‘unchi g‘oyalarni tarqatishda chegara bilmas virtual makon asosiy qurolga aylanib qolganini ko‘rsatmoqda.
Global terrorizm indeksi: O‘zbekiston eng xavfsiz mamlakatlar qatorida
Mamlakatda 2021–2026 yillarga mo‘ljallangan Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha milliy strategiyani amalga oshirish doirasida idoralararo va xalqaro hamkorlik tizimi tubdan takomillashtirildi:
96-pog‘ona va minimal xavf: Amalga oshirilgan tizimli ishlar xalqaro baholashlarda o‘z aksini topmoqda. Jumladan, 2026 yilgi Global terrorizm indeksida O‘zbekiston 96-o‘rinni egallab, dunyo miqyosida «minimal xavf» toifasiga kiritildi;
Milliy yondashuv natijasi: Mazkur xalqaro baho O‘zbekistonning xavfsizlikni ta’minlash va radikalizmning oldini olish bo‘yicha tanlagan milliy strategiyasi yuqori samaradorlik berayotganining yaqqol isboti bo‘ldi.
Sun’iy intellekt va raqamli xavfsizlik: Yangi davr talablari
DXX rahbari zamonaviy transformatsiya davrida xavfsizlikni saqlash bo‘yicha oldinda turgan eng muhim vazifalarni belgilab berdi:
Yangi taktikalarni fosh etish: Kibermuhitda terrorchilar qo‘llayotgan yangi shakl, usul va yashirin mexanizmlarni o‘z vaqtida aniqlash va zararsizlantirish;
Sun’iy intellektdan noqonuniy foydalanishning oldini olish: Generativ sun’iy intellekt texnologiyalaridan terrorchilik va manipulyatsiya maqsadlarida foydalanish xavfiga qarshi ilg‘or to‘siqlarni yaratish;
Muvofiqlashtirilgan amaliyot: Samarqanddagi «SHHT plyus» muloqoti doirasida barcha hamkor davlatlar ishtirokida xavfsizlikka mavjud tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan yagona profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.
Izohlar 0
…