DXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdi

·13·O‘zbekiston
DXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tkazilgan «SHHT plyus» ekspertlar muloqotida DXX raisi Bahodir Qurbonov xalqaro terroristik guruhlar raqamli texnologiyalardan faol foydalanayotgani haqida ogohlantirdi.
  • 2026 yilda ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega 49 mingdan ortiq internet-resurs aniqlangan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 14 foizga oshgan.
  • O‘zbekiston esa 2026 yilgi Global terrorizm indeksida 96-o‘rinni egallab, dunyo miqyosida «minimal xavf» toifasiga kiritildi.

2026 yil 6 noyabr kuni Samarqand shahrida Xavfsizlik masalalari bo‘yicha birinchi «SHHT plyus» ekspertlar muloqoti o‘z ishini boshladi. Nufuzli tadbirni O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) Raisi, general-polkovnik Bahodir Qurbonov kirish so‘zi bilan ochib berdi.

DXX rahbari o‘z ma’ruzasida xalqaro terroristik va ekstremistik guruhlar bugungi kunda o‘z buzg‘unchi mafkurasini keng yoyish, tarafdorlarni yollash, teraktlarni moliyalashtirish va rejalashtirishda raqamli texnologiyalardan nihoyatda faol foydalanayotganiga alohida e’tibor qaratdi.

Bir yilda 49 mingdan ortiq radikal resurslar: Raqamlar va tendensiya

General-polkovnik Bahodir Qurbonov internet tarmog‘idagi xavf ko‘lami tobora kengayib borayotganini aniq statistik dalillar bilan ochiqladi:

  • 14 foizlik keskin o‘sish: «Birgina 2026 yilda ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega 49 mingdan ziyod internet-resurs aniqlandi. Bu 2025 yilgi ko‘rsatkichga (43 mingga yaqin) nisbatan naqd 14 foizga ko‘pdir», — dedi DXX raisi;

  • Global xavf tendensiyasi: Mazkur raqamlar radikal va buzg‘unchi g‘oyalarni tarqatishda chegara bilmas virtual makon asosiy qurolga aylanib qolganini ko‘rsatmoqda.

Global terrorizm indeksi: O‘zbekiston eng xavfsiz mamlakatlar qatorida

Mamlakatda 2021–2026 yillarga mo‘ljallangan Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha milliy strategiyani amalga oshirish doirasida idoralararo va xalqaro hamkorlik tizimi tubdan takomillashtirildi:

  • 96-pog‘ona va minimal xavf: Amalga oshirilgan tizimli ishlar xalqaro baholashlarda o‘z aksini topmoqda. Jumladan, 2026 yilgi Global terrorizm indeksida O‘zbekiston 96-o‘rinni egallab, dunyo miqyosida «minimal xavf» toifasiga kiritildi;

  • Milliy yondashuv natijasi: Mazkur xalqaro baho O‘zbekistonning xavfsizlikni ta’minlash va radikalizmning oldini olish bo‘yicha tanlagan milliy strategiyasi yuqori samaradorlik berayotganining yaqqol isboti bo‘ldi.

Sun’iy intellekt va raqamli xavfsizlik: Yangi davr talablari

DXX rahbari zamonaviy transformatsiya davrida xavfsizlikni saqlash bo‘yicha oldinda turgan eng muhim vazifalarni belgilab berdi:

  • Yangi taktikalarni fosh etish: Kibermuhitda terrorchilar qo‘llayotgan yangi shakl, usul va yashirin mexanizmlarni o‘z vaqtida aniqlash va zararsizlantirish;

  • Sun’iy intellektdan noqonuniy foydalanishning oldini olish: Generativ sun’iy intellekt texnologiyalaridan terrorchilik va manipulyatsiya maqsadlarida foydalanish xavfiga qarshi ilg‘or to‘siqlarni yaratish;

  • Muvofiqlashtirilgan amaliyot: Samarqanddagi «SHHT plyus» muloqoti doirasida barcha hamkor davlatlar ishtirokida xavfsizlikka mavjud tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan yagona profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.

SHHT plyusDXXBahodir QurbonovGlobal terrorizm indeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdiPrezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdiBugun 18:51Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladi19 avgust 16:09Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdi4 sentabr 10:14Samarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadiSamarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadi4 noyabr 12:32“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida20 oktabr 18:22Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildi30 iyul 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi