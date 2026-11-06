Endi tadbirkorlar faoliyatini vaqtincha to‘xtatib, soliq to‘lashdan ozod bo‘lishi mumkin

·37·Iqtisodiyot
Endi tadbirkorlar faoliyatini vaqtincha to‘xtatib, soliq to‘lashdan ozod bo‘lishi mumkin

O‘zbekistonda tadbirkorlik muhitini qo‘llab-quvvatlash va biznes yuritishdagi ortiqcha moliyaviy yukni yengillashtirishga qaratilgan muhim qonunchilik o‘zgarishi rasman amaliyotga kiritildi. Yangi tartibga binoan, endilikda tadbirkorlik subyektlari o‘z ixtiyoriga ko‘ra ariza topshirib, faoliyatini vaqtincha to‘xtatishi va shu davr uchun soliq hisoblanishini ham to‘xtatib turishi mumkin bo‘ldi.

Mazkur tartib 2026 yil 17 avgustdagi O‘RQ-1168-sonli Qonun bilan mustahkamlab qo‘yildi.

Yangi qonun qanday yengilliklar beradi?

Qonunchilikdagi yangilik tadbirkor faoliyati to‘xtab turgan vaqtda unga nisbatan quyidagi majburiyatlar to‘liq to‘xtatilishini kafolatlaydi:

  • Soliq hisobotlarini topshirmaslik: Faoliyat vaqtincha to‘xtatilgan davr mobaynida soliq organlariga davriy soliq hisobotlarini taqdim etish talab qilinmaydi;

  • Statistika hisobotlaridan ozod etilish: Davlat statistika organlariga majburiy hisobotlarni topshirish zarurati bekor bo‘ladi;

  • Soliq hisoblanmasligi: Eng asosiysi, mazkur muddat davomida tadbirkorning o‘zi hamda uning har bir yollanma xodimiga nisbatan soliqlar va majburiy to‘lovlar hisoblanmaydi.

Ariza asosidagi tartib: Bu nima uchun muhim?

Ilgari tadbirkor o‘z faoliyatini vaqtincha yuritmagan taqdirda ham «nol» ko‘rsatkichli hisobotlarni muntazam topshirib turish yoki muayyan majburiy soliq to‘lovlarini to‘lashga majbur bo‘lar edi.

Yangi mexanizm esa biznes egalariga faoliyatdagi vaqtinchalik tanaffuslar (moliyaviy qiyinchiliklar, ta’mirlash, faoliyat yo‘nalishini qayta ko‘rib chiqish kabi davrlar) paytida korxonani yopib yubormasdan, qonuniy va xotirjam tarzda tiklanish imkonini beradi. Mazkur yengilliklar faqat faoliyat vaqtincha to‘xtatilgan rasmiy muddat davomida amal qiladi.

TadbirkorlikSoliq qonunchiligiO‘RQ-1168Biznesni qo‘llab-quvvatlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?6 avgust 10:10Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiOilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydi30 avgust 13:31Kichik biznes subyektlari misli ko‘rilmagan tarixiy imtiyozlarga ega bo‘ldiKichik biznes subyektlari misli ko‘rilmagan tarixiy imtiyozlarga ega bo‘ldi30 may 13:14Toshkent moliya markaziga qariyb 50 yillik imtiyoz: kimlar foydalanadi?Toshkent moliya markaziga qariyb 50 yillik imtiyoz: kimlar foydalanadi?18 iyul 19:17Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31 iyul 22:33Soliq qo‘mitasi bank siri buzilishi bo‘yicha: Yangi loyiha aslida nima haqida?Soliq qo‘mitasi bank siri buzilishi bo‘yicha: Yangi loyiha aslida nima haqida?24 iyun 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi