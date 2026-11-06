Endi tadbirkorlar faoliyatini vaqtincha to‘xtatib, soliq to‘lashdan ozod bo‘lishi mumkin
O‘zbekistonda tadbirkorlik muhitini qo‘llab-quvvatlash va biznes yuritishdagi ortiqcha moliyaviy yukni yengillashtirishga qaratilgan muhim qonunchilik o‘zgarishi rasman amaliyotga kiritildi. Yangi tartibga binoan, endilikda tadbirkorlik subyektlari o‘z ixtiyoriga ko‘ra ariza topshirib, faoliyatini vaqtincha to‘xtatishi va shu davr uchun soliq hisoblanishini ham to‘xtatib turishi mumkin bo‘ldi.
Mazkur tartib 2026 yil 17 avgustdagi O‘RQ-1168-sonli Qonun bilan mustahkamlab qo‘yildi.
Yangi qonun qanday yengilliklar beradi?
Qonunchilikdagi yangilik tadbirkor faoliyati to‘xtab turgan vaqtda unga nisbatan quyidagi majburiyatlar to‘liq to‘xtatilishini kafolatlaydi:
Soliq hisobotlarini topshirmaslik: Faoliyat vaqtincha to‘xtatilgan davr mobaynida soliq organlariga davriy soliq hisobotlarini taqdim etish talab qilinmaydi;
Statistika hisobotlaridan ozod etilish: Davlat statistika organlariga majburiy hisobotlarni topshirish zarurati bekor bo‘ladi;
Soliq hisoblanmasligi: Eng asosiysi, mazkur muddat davomida tadbirkorning o‘zi hamda uning har bir yollanma xodimiga nisbatan soliqlar va majburiy to‘lovlar hisoblanmaydi.
Ariza asosidagi tartib: Bu nima uchun muhim?
Ilgari tadbirkor o‘z faoliyatini vaqtincha yuritmagan taqdirda ham «nol» ko‘rsatkichli hisobotlarni muntazam topshirib turish yoki muayyan majburiy soliq to‘lovlarini to‘lashga majbur bo‘lar edi.
Yangi mexanizm esa biznes egalariga faoliyatdagi vaqtinchalik tanaffuslar (moliyaviy qiyinchiliklar, ta’mirlash, faoliyat yo‘nalishini qayta ko‘rib chiqish kabi davrlar) paytida korxonani yopib yubormasdan, qonuniy va xotirjam tarzda tiklanish imkonini beradi. Mazkur yengilliklar faqat faoliyat vaqtincha to‘xtatilgan rasmiy muddat davomida amal qiladi.
Izohlar 0
…