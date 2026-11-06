Yangi jahon rekordi: Akbar Jo‘rayev Jahon chempionatida oltin medalga ega bo‘ldi (video)

·69·Sport
Yangi jahon rekordi: Akbar Jo‘rayev Jahon chempionatida oltin medalga ega bo‘ldi (video)

Xitoyning Ninbo shahrida og‘ir atletika bo‘yicha bo‘lib o‘tayotgan kattalar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuksak g‘alabasini tantana qildi. Olimpiya o‘yinlari g‘olibi va dunyoning eng kuchli og‘ir atletikachilaridan biri Akbar Jo‘rayev navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi.

-110 kg vazn toifasida supachaga chiqqan o‘zbekistonlik polvon dast ko‘tarish mashqida barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalga ega chiqish bilan birga, o‘ziga tegishli bo‘lgan jahon rekordini ham yangiladi.

198 kilogrammlik rekord: Faktlar va raqamlar

Akbar Jo‘rayevning bu galgi ishtiroki yana bir bor uning sayyoradagi eng kuchli atletlardan biri ekanini namoyish etdi:

  • Rekordni yangilash: Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida naqd 198 kg og‘irlikdagi shtangani bo‘ysundirib, o‘zining avvalgi jahon rekordini yangiladi;

  • Mutlaq yetakchilik: Ushbu natija orqali hamyurtimiz kichik oltin medalni naqd qilib, ikkikurash bahslarida ham chempionlik uchun muhim ustunlikni ta’minladi;

  • Mahorat va barqarorlik: O‘zbek og‘ir atletikasi yetakchisi xalqaro musobaqalarda muntazam ravishda rekordlarni yangilab, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallab kelmoqda.

Ninbodagi ushbu tarixiy g‘alaba O‘zbekiston og‘ir atletika maktabining jahon maydonlaridagi yetakchi mavqeini yana bir bor mustahkamladi.

Akbar Jo‘rayevOg‘ir atletikaJahon chempionatiNinbo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda o‘smir sikadalar ovozidan eshitish qobiliyatini vaqtincha yo‘qotdiXitoyda o‘smir sikadalar ovozidan eshitish qobiliyatini vaqtincha yo‘qotdi1 noyabr 16:0970 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi70 ta medal va jahon rekordi: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarini kuchli beshlikda yakunladi4 oktabr 21:25Akbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladiAkbar Jo‘rayev Aichi-Nagoyada jahon rekordini yangiladi29 sentabr 12:09Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord29 sentabr 12:12Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi