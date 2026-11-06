Yangi jahon rekordi: Akbar Jo‘rayev Jahon chempionatida oltin medalga ega bo‘ldi (video)
Xitoyning Ninbo shahrida og‘ir atletika bo‘yicha bo‘lib o‘tayotgan kattalar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi yuksak g‘alabasini tantana qildi. Olimpiya o‘yinlari g‘olibi va dunyoning eng kuchli og‘ir atletikachilaridan biri Akbar Jo‘rayev navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi.
-110 kg vazn toifasida supachaga chiqqan o‘zbekistonlik polvon dast ko‘tarish mashqida barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalga ega chiqish bilan birga, o‘ziga tegishli bo‘lgan jahon rekordini ham yangiladi.
198 kilogrammlik rekord: Faktlar va raqamlar
Akbar Jo‘rayevning bu galgi ishtiroki yana bir bor uning sayyoradagi eng kuchli atletlardan biri ekanini namoyish etdi:
Rekordni yangilash: Jo‘rayev dast ko‘tarish mashqida naqd 198 kg og‘irlikdagi shtangani bo‘ysundirib, o‘zining avvalgi jahon rekordini yangiladi;
Mutlaq yetakchilik: Ushbu natija orqali hamyurtimiz kichik oltin medalni naqd qilib, ikkikurash bahslarida ham chempionlik uchun muhim ustunlikni ta’minladi;
Mahorat va barqarorlik: O‘zbek og‘ir atletikasi yetakchisi xalqaro musobaqalarda muntazam ravishda rekordlarni yangilab, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallab kelmoqda.
Ninbodagi ushbu tarixiy g‘alaba O‘zbekiston og‘ir atletika maktabining jahon maydonlaridagi yetakchi mavqeini yana bir bor mustahkamladi.
Izohlar 0
…