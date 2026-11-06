Efiopiyada buqa va eshak o‘rtasidagi noodatiy yaqinlik olimlar e’tiborini tortdi

·82·Dunyo
Efiopiyada buqa va eshak o‘rtasidagi noodatiy yaqinlik olimlar e’tiborini tortdi

Efiopiyada tadqiqotchilar bir-biriga o‘zgacha munosabatda bo‘ladigan buqa va eshakni kuzatishdi. Olimlarning ta’kidlashicha, ushbu holat hayvonlar o‘rtasidagi ijtimoiy aloqalar va xatti-harakatlar kutilganidan ancha murakkab bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Piza universiteti olimlari Andre Beyrao da Kruz va Martina Franchesko ekspeditsiya davomida Axilles laqabli buqa hamda Patrokl nomli erkak eshakning noodatiy munosabatiga guvoh bo‘lishgan.

Aniqlanishicha, ikki hayvon turli egalarga qarashli bo‘lishiga qaramay, ko‘pincha bir yaylovda birga o‘tlagan. Tadqiqotchilar ularni sakkiz kun davomida kuzatib, buqaning eshak ustiga minib olishi bilan bog‘liq 51 ta holatni qayd etishgan.

Bundan tashqari, hayvonlar bir-birini yalash, tanasiga ishqalanish va tumshuqlari bilan tegish kabi yaqinlik belgilarini ham namoyon qilgan. Qizig‘i, bunday xatti-harakatlar buqaning eshak ustiga chiqishidan oldin ham, keyin ham kuzatilgan.

Olimlar hayvonlarga qadimgi yunon mifologiyasidagi Axilles va Patrokl qahramonlari nomini berishgan. Ularning o‘rtasidagi yaqin munosabatlar ayrim talqinlarda romantik aloqa sifatida ham izohlanadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, buqa va eshak o‘rtasidagi holatni faqat jinsiy xatti-harakat bilan izohlash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Hayvonlarning bir-birini muntazam izlagani va o‘zaro yaqinlik ko‘rsatgani ular o‘rtasida alohida ijtimoiy bog‘liqlik shakllangan bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Shu bilan birga, olimlar hayvonlarning ichki kechinmalarini aniq bilish yoki bunday munosabatning asl sababini qat’iy belgilash hozircha imkonsizligini qayd etishmoqda.

EfiopiyaPiza universitetihayvonlar psixologiyasievolyutsion biologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdiItaliyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdi26 oktabr 23:44Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildi15 sentabr 15:23Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)1 sentabr 12:07Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?13 sentabr 01:14Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi15 iyun 13:30Rapunzel ertagi hayotga ko‘chdi: bloger uyini sehrli minoraga aylantirib ko‘pchilikning e’tiborini tortdi (video)Rapunzel ertagi hayotga ko‘chdi: bloger uyini sehrli minoraga aylantirib ko‘pchilikning e’tiborini tortdi (video)Bugun 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi