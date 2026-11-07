Italiyalik pochtalon 2,7 tonna bir sentlik tanga yig‘ib, mahalliy afsonaga aylandi

·65·Dunyo
Italiyalik pochtalon 2,7 tonna bir sentlik tanga yig‘ib, mahalliy afsonaga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyalik pochta xodimi Bruno Salvi ko‘p yillar davomida 1 million 176 ming dona bir sentlik tangani yig‘ib, umumiy qiymati 11 760 yevroga teng bo‘lgan 2,7 tonnalik xazinaga ega bo‘ldi.
  • Ushbu tangalar 28 ta shisha idishga joylashtirilgan bo‘lib, ularning haddan tashqari og‘irligi sababli Bruno Salvi yashaydigan xonadonning beton poli yorilib ketdi.
  • Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida pochtalon barcha idishlarni binoning pastki qavatiga ko‘chirishga majbur bo‘ldi.

Bruno Salvi. Foto: Bild

Italiyada yashovchi pochta xodimi Bruno Salvi umrining katta qismini oddiy, ammo hayratlanarli maqsadga bag‘ishladi: u naqd 2,7 tonna (2710 kg) og‘irlikdagi bir sentlik mis tangalarni to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, uning ko‘p yillik qiziqishi nafaqat ulkan raqamlarga aylandi, balki hatto o‘z yashash xonadonining mustahkamligiga ham xavf sola boshladi.

Liradan sentgacha: 1,176 million dona tanga tarixi

Bruno Salvi bolaligidanoq mayda pullarga qiziqqan, biroq uning haqiqiy «to‘plash poygasi» Yevropa umumiy valyutaga o‘tgan davrda boshlangan:

  • «Shunchaki chegaramni bilmoqchi edim»: «Italiyada milliy valyuta — lira bekor qilingach, men 1 sentlik tangalarni to‘plashga kirishdim. Menda hech qanday noyob yoki antiqa numizmatik tangalarni topish niyati yo‘q edi. Shunchaki bu ish bilan qanchalik uzoqqa bora olishimni ko‘rishni istardim», — deydi Bruno;

  • To‘plangan summa: Ko‘p yillik sabr-toqat natijasida uning qo‘lida jami 1 million 176 ming dona 1 sentlik tanga jamlandi. Bu mablag‘ umumiy hisobda 11 760 yevroni tashkil etadi.

Uy poli yorilib ketdi: 28 ta ulkan shisha idishdagi xazina

Vaqt o‘tishi bilan mis tangalar uyumi shunchalik ko‘payib ketdiki, ular uy ichida jiddiy xavfsizlik muammosini keltirib chiqardi:

  • 30 litrlik shisha idishlar: Yig‘ilgan chaqalar har birining hajmi 30 litr bo‘lgan naqd 28 ta katta shisha idishga solingan;

  • Betondagi yoriqlar: Tangalarning umumiy vazni 2,7 tonnadan oshib ketgani sababli, xonadonning beton poli bunday og‘ir yukni ko‘tara olmay yorilib ketgan;

  • Pastki qavatga ko‘chirish: Uyning buzilib ketishidan xavotirga tushgan pochtalon barcha og‘ir idishlarni binoning pastki, mustahkamroq qavatiga tushirishga majbur bo‘lgan.

Maqsad — 1,5 million dona chaqa

Beton polidagi yoriqlar va og‘irlik muammolariga qaramay, Bruno o‘z ishidan voz kechmoqchi emas. U kolleksiyasini yanada kengaytirishni maqsad qilgan:

«Hozirgi asosiy niyatim — tangalar sonini 1,5 million donaga yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.

Bruno SalviNumizmatikaItaliyaTangalar kolleksiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi5 sentabr 12:06Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildiGermaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi25 sentabr 10:30AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)7 iyul 23:43Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?Bugun 14:20“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdi“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdiBugun 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi