Italiyalik pochtalon 2,7 tonna bir sentlik tanga yig‘ib, mahalliy afsonaga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyalik pochta xodimi Bruno Salvi ko‘p yillar davomida 1 million 176 ming dona bir sentlik tangani yig‘ib, umumiy qiymati 11 760 yevroga teng bo‘lgan 2,7 tonnalik xazinaga ega bo‘ldi.
- Ushbu tangalar 28 ta shisha idishga joylashtirilgan bo‘lib, ularning haddan tashqari og‘irligi sababli Bruno Salvi yashaydigan xonadonning beton poli yorilib ketdi.
- Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida pochtalon barcha idishlarni binoning pastki qavatiga ko‘chirishga majbur bo‘ldi.
Bruno Salvi. Foto: Bild
Italiyada yashovchi pochta xodimi Bruno Salvi umrining katta qismini oddiy, ammo hayratlanarli maqsadga bag‘ishladi: u naqd 2,7 tonna (2710 kg) og‘irlikdagi bir sentlik mis tangalarni to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.
Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, uning ko‘p yillik qiziqishi nafaqat ulkan raqamlarga aylandi, balki hatto o‘z yashash xonadonining mustahkamligiga ham xavf sola boshladi.
Liradan sentgacha: 1,176 million dona tanga tarixi
Bruno Salvi bolaligidanoq mayda pullarga qiziqqan, biroq uning haqiqiy «to‘plash poygasi» Yevropa umumiy valyutaga o‘tgan davrda boshlangan:
«Shunchaki chegaramni bilmoqchi edim»: «Italiyada milliy valyuta — lira bekor qilingach, men 1 sentlik tangalarni to‘plashga kirishdim. Menda hech qanday noyob yoki antiqa numizmatik tangalarni topish niyati yo‘q edi. Shunchaki bu ish bilan qanchalik uzoqqa bora olishimni ko‘rishni istardim», — deydi Bruno;
To‘plangan summa: Ko‘p yillik sabr-toqat natijasida uning qo‘lida jami 1 million 176 ming dona 1 sentlik tanga jamlandi. Bu mablag‘ umumiy hisobda 11 760 yevroni tashkil etadi.
Uy poli yorilib ketdi: 28 ta ulkan shisha idishdagi xazina
Vaqt o‘tishi bilan mis tangalar uyumi shunchalik ko‘payib ketdiki, ular uy ichida jiddiy xavfsizlik muammosini keltirib chiqardi:
30 litrlik shisha idishlar: Yig‘ilgan chaqalar har birining hajmi 30 litr bo‘lgan naqd 28 ta katta shisha idishga solingan;
Betondagi yoriqlar: Tangalarning umumiy vazni 2,7 tonnadan oshib ketgani sababli, xonadonning beton poli bunday og‘ir yukni ko‘tara olmay yorilib ketgan;
Pastki qavatga ko‘chirish: Uyning buzilib ketishidan xavotirga tushgan pochtalon barcha og‘ir idishlarni binoning pastki, mustahkamroq qavatiga tushirishga majbur bo‘lgan.
Maqsad — 1,5 million dona chaqa
Beton polidagi yoriqlar va og‘irlik muammolariga qaramay, Bruno o‘z ishidan voz kechmoqchi emas. U kolleksiyasini yanada kengaytirishni maqsad qilgan:
«Hozirgi asosiy niyatim — tangalar sonini 1,5 million donaga yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.
Izohlar 0
…