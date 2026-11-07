Putin taklif etgan “gaz xabi” barbod bo‘ldimi? Turkiya Rossiyaga shart qo‘ydi

·97·Dunyo
Putin taklif etgan “gaz xabi” barbod bo‘ldimi? Turkiya Rossiyaga shart qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Rossiya gazining qimmatligi sababli xaridlarni qisqartirib, arzonroq muqobil manbalarga, jumladan, AQSH gaziga o'tishni rejalashtirmoqda.
  • Energetika va tabiiy boyliklar vaziri Alparslan Bayraktar agar Moskva narx siyosatini qayta ko'rib chiqib, chegirma taqdim etmasa, import hajmi yanada kamaytirilishini ma'lum qildi.
  • Ayni paytda Turkiya gaz importini 14 ta turli yo'nalish orqali amalga oshirib, energetikada monopoliyaga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda.

Turkiya Rossiyadan sotib olinayotgan tabiiy gaz hajmini qisqartirib, uning o‘rniga arzonroq muqobil ta’minot manbalariga o‘tish niyatida. Agar Moskva narx siyosatini qayta ko‘rib chiqib, chegirma taqdim etmasa, Ankara xaridlarni yanada kamaytiradi.

Ushbu keskin bayonotni Turkiya energetika va tabiiy boyliklar vaziri Alparslan Bayraktar Istanbulda bo‘lib o‘tgan anjumanda ma’lum qildi.

«Gap siyosatda emas, narxda»: Turkiyaning qat’iy pozitsiyasi

Energetika vaziri Anqaraning pozitsiyasini ochiq va raqamlar bilan izohlab berdi:

  • AQSH gazi nega tanlanmoqda? «Bizning Rossiyadan kamroq va AQSHdan ko‘proq gaz sotib olayotganimizning sababi juda oddiy: bu yerda hech qanday siyosat yo‘q, hamma gap narxda. Rossiya gazi haddan tashqari qimmat», — deya ta’kidladi Bayraktar;

  • To‘liq voz kechilmaydi, lekin muqobil topiladi: Rasmiy Ankara Rossiya gazidan butunlay voz kechmoqchi emas, biroq bozor qoidalariga muvofiq eng qulay va hamyonbop takliflarni tanlashni davom ettiradi;

  • 14 ta import yo‘nalishi: Vazir Turkiya energetikada monopoliyaga yo‘l qo‘ymasligini ta’kidladi — mamlakat ayni paytda gaz importini 14 ta turli yo‘nalish orqali amalga oshirmoqda (shu jumladan, quvurlar orqali Rossiya, Ozarbayjon va Erondan tashqari suyultirilgan gaz terminallari mavjud).

Putinning «Turkiya gaz xabi» loyihasi nima bo‘ldi?

2022 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin portlatilgan «Shimoliy oqim» quvurlari o‘rniga Turkiya hududida yirik gaz xabi tashkil etish tashabbusini ilgari surgan edi.

  • Ankaraning rejasi: Turkiya ushbu g‘oyani qo‘llab-quvvatlab, xabni faqat Rossiya emas, balki barcha qo‘shni davlatlar gazini Yevropaga sotadigan mustaqil platformaga aylantirishni taklif qilgan;

  • «Gazprom»ning sovuqqonligi: Bloomberg bergan xabarlarga ko‘ra, so‘nggi paytlarda Rossiyaning «Gazprom» monopoliyasi Turkiyadagi gaz xabiga bo‘lgan qiziqishini deyarli yo‘qotgan va loyiha hatto kompaniya ichida ham muhokama qilinmay qo‘yilgan.

Anqaraning narx bo‘yicha qo‘ygan sharti Rossiya uchun eng yirik va muhim bozorlardan yana birida pozitsiyalar zaiflashayotganini ko‘rsatmoqda.

Alparslan BayraktarGazpromTurkiya gaz xabiRossiya-Turkiya energetika munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...3 iyul 21:19Turkiyadan strategik yurish: Anqara Rossiyaning «Yamal SPG» suyultirilgan gaziga ko‘z tikmoqdaTurkiyadan strategik yurish: Anqara Rossiyaning «Yamal SPG» suyultirilgan gaziga ko‘z tikmoqda16 oktabr 22:48«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Yevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdiYevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdi14 oktabr 20:56Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqda4 sentabr 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi