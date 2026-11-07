Eron nega Rossiyaga maxfiy xat yo‘lladi? AQSHning Eronga qarshi yangi rejasi oshkor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eron Islom Respublikasi Isroil va AQSH hujumlaridan so‘ng havo mudofaa tizimini kuchaytirish maqsadida Rossiyadan S-400 «Triumf» zenit-raketa tizimlarini shoshilinch sotib olish bo‘yicha muzokaralarni boshladi.
- Eron Oliy rahnamosi oyatulloh Mujtabo Xomanaiy Vladimir Putinga maxfiy maktub yo‘llab, ushbu so‘rovni Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Mohsen Rezoiy orqali yetkazdi.
Eron Islom Respublikasi Rossiya Federatsiyasi bilan eng ilg‘or S-400 «Triumf» zenit-raketa tizimlarini shoshilinch sotib olish bo‘yicha yopiq muzokaralarni boshladi.
Britaniyaning nufuzli The Telegraph nashri g‘arb maxsus xizmatlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Tehron Isroil va AQSHning yaqinda amalga oshirgan yoppasiga havo hujumlaridan so‘ng o‘z havo mudofaasi tizimini qisqa muddatda modernizatsiya qilish va tiklashga intilmoqda.
Putinga yo‘llangan maxfiy maktub
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kelishuv ikki davlat rahbarlarining shaxsiy darajasida muhokama qilinmoqda:
Oliy rahnamo murojaati: S-400 komplekslarini yetkazib berish bo‘yicha rasmiy so‘rov Rossiya Prezidenti Vladimir Putin nomiga shaxsan Eron Oliy rahnamosi oyatulloh Mujtabo Xomanaiyning maxfiy maktubi shaklida yuborilgan;
Kremlga maxsus tashrif: Hujjatni Moskvaga Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Mohsen Rezoiy shaxsan Kremlga qilgan tashrifi davomida yetkazgan;
Yadro obyektlari himoyasi: Tehron uzoq masofaga mo‘ljallangan ushbu mudofaa qalqoni orqali mamlakatning strategik nuqtalarini, xususan, milliy yadro dasturi korxonalarini himoya qilishni maqsad qilgan.
S-300 nima uchun yetarli bo‘lmadi va Eron evaziga nima taklif qilmoqda?
G‘arb harbiy tahlilchilari Eron havo hududida jiddiy muammolar yuzaga kelganini qayd etmoqda:
Eskirgan mudofaa: Ilgari xarid qilingan S-300 tizimlari oxirgi hujumlarda jiddiy shikastlangan yoki beshinchi avlod qiruvchi uchoqlari (F-35) oldida kutilgan samarani bera olmagan;
Harbiy hamkorlikning kengayishi: Rossiyadan S-400 tizimlarini olish evaziga Eron tomoni Moskvaga harbiy-texnik hamkorlikni sezilarli darajada oshirishni taklif qilmoqda;
Geosiyosiy xavotir: Mazkur tizimlarning Yaqin Sharqqa joylashtirilishi mintaqadagi kuchlar nisbatini tubdan o‘zgartirib yuborishi Vashington va Tel-Avivda katta xavotir uyg‘otdi.
Oq uy yangi zarbani muhokama qilmoqda: «Yangi oy» sanasi
Vaziyatning keskinlashuvi fonida AQSH va uning ittifoqchilari yangi harakatlarga hozirlik ko‘rmoqda:
Harbiy operatsiyalar qayta boshlanishi mumkin: Oq uyda Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy amaliyotlarni qayta tiklash ehtimoli faol muhokama qilinmoqda;
9 noyabr xavfi: Ehtimoliy zarba sanasi sifatida dushanba, 9 noyabr kuni — osmonda yangi oy ko‘rinib, tun qorong‘i bo‘ladigan payt ko‘rsatilmoqda. Bunday muhit tungi aviazarbalar samaradorligini oshirish uchun strategik jihatdan qulay hisoblanadi.
Izohlar 0
…