Eron nega Rossiyaga maxfiy xat yo‘lladi? AQSHning Eronga qarshi yangi rejasi oshkor qilindi

·126·Dunyo
Eron nega Rossiyaga maxfiy xat yo‘lladi? AQSHning Eronga qarshi yangi rejasi oshkor qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron Islom Respublikasi Isroil va AQSH hujumlaridan so‘ng havo mudofaa tizimini kuchaytirish maqsadida Rossiyadan S-400 «Triumf» zenit-raketa tizimlarini shoshilinch sotib olish bo‘yicha muzokaralarni boshladi.
  • Eron Oliy rahnamosi oyatulloh Mujtabo Xomanaiy Vladimir Putinga maxfiy maktub yo‘llab, ushbu so‘rovni Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Mohsen Rezoiy orqali yetkazdi.

Eron Islom Respublikasi Rossiya Federatsiyasi bilan eng ilg‘or S-400 «Triumf» zenit-raketa tizimlarini shoshilinch sotib olish bo‘yicha yopiq muzokaralarni boshladi.

Britaniyaning nufuzli The Telegraph nashri g‘arb maxsus xizmatlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Tehron Isroil va AQSHning yaqinda amalga oshirgan yoppasiga havo hujumlaridan so‘ng o‘z havo mudofaasi tizimini qisqa muddatda modernizatsiya qilish va tiklashga intilmoqda.

Putinga yo‘llangan maxfiy maktub

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kelishuv ikki davlat rahbarlarining shaxsiy darajasida muhokama qilinmoqda:

  • Oliy rahnamo murojaati: S-400 komplekslarini yetkazib berish bo‘yicha rasmiy so‘rov Rossiya Prezidenti Vladimir Putin nomiga shaxsan Eron Oliy rahnamosi oyatulloh Mujtabo Xomanaiyning maxfiy maktubi shaklida yuborilgan;

  • Kremlga maxsus tashrif: Hujjatni Moskvaga Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Mohsen Rezoiy shaxsan Kremlga qilgan tashrifi davomida yetkazgan;

  • Yadro obyektlari himoyasi: Tehron uzoq masofaga mo‘ljallangan ushbu mudofaa qalqoni orqali mamlakatning strategik nuqtalarini, xususan, milliy yadro dasturi korxonalarini himoya qilishni maqsad qilgan.

S-300 nima uchun yetarli bo‘lmadi va Eron evaziga nima taklif qilmoqda?

G‘arb harbiy tahlilchilari Eron havo hududida jiddiy muammolar yuzaga kelganini qayd etmoqda:

  • Eskirgan mudofaa: Ilgari xarid qilingan S-300 tizimlari oxirgi hujumlarda jiddiy shikastlangan yoki beshinchi avlod qiruvchi uchoqlari (F-35) oldida kutilgan samarani bera olmagan;

  • Harbiy hamkorlikning kengayishi: Rossiyadan S-400 tizimlarini olish evaziga Eron tomoni Moskvaga harbiy-texnik hamkorlikni sezilarli darajada oshirishni taklif qilmoqda;

  • Geosiyosiy xavotir: Mazkur tizimlarning Yaqin Sharqqa joylashtirilishi mintaqadagi kuchlar nisbatini tubdan o‘zgartirib yuborishi Vashington va Tel-Avivda katta xavotir uyg‘otdi.

Oq uy yangi zarbani muhokama qilmoqda: «Yangi oy» sanasi

Vaziyatning keskinlashuvi fonida AQSH va uning ittifoqchilari yangi harakatlarga hozirlik ko‘rmoqda:

  • Harbiy operatsiyalar qayta boshlanishi mumkin: Oq uyda Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy amaliyotlarni qayta tiklash ehtimoli faol muhokama qilinmoqda;

  • 9 noyabr xavfi: Ehtimoliy zarba sanasi sifatida dushanba, 9 noyabr kuni — osmonda yangi oy ko‘rinib, tun qorong‘i bo‘ladigan payt ko‘rsatilmoqda. Bunday muhit tungi aviazarbalar samaradorligini oshirish uchun strategik jihatdan qulay hisoblanadi.

S-400EronRossiyaMujtabo Xomanaiy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish1 noyabr 14:34Rossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildiRossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildi5 avgust 08:44Xomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdiXomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdi6 iyun 00:01Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiEron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi4 iyun 17:58Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdi20 avgust 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi