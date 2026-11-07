Chorsu yaqinidagi avtobusda yong‘in: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi (video)

·71·Jamiyat
Chorsu yaqinidagi avtobusda yong‘in: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi (video)

Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida 7-avtobus saroyiga qarashli avtobusda yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida transport vositasi zarar ko‘rgan, biroq jabrlanganlar qayd etilmagan.

Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 7 noyabr kuni soat 12:01 da Laylitog‘on ko‘chasida avtobus yonayotgani haqida xabar kelib tushgan.

Shundan so‘ng qutqaruv ekipajlari voqea joyiga yetib borib, yong‘inni bartaraf etish ishlarini boshlagan. Alanga qisqa vaqt ichida nazoratga olinib, soat 12:09 da to‘liq o‘chirilgan.

Ma’lum qilinishicha, yong‘in 7-avtobus saroyiga tegishli transport vositasida sodir bo‘lgan. Hodisa oqibatida avtobusga zarar yetgan, fuqarolar orasida jabrlanganlar yo‘q.

Hozircha yong‘in kelib chiqish sabablari haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

ToshkentShayxontohur7-avtobus saroyiFavqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada bir hafta ichida ikki oilaning 12 a’zosi is gazidan vafot etdiFarg‘onada bir hafta ichida ikki oilaning 12 a’zosi is gazidan vafot etdi4 noyabr 15:42Sergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdiSergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdi3 oktabr 13:31Damas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldiDamas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldi14 oktabr 11:03Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdi9 sentabr 14:35Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldi12 iyul 17:25Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi18 iyul 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi