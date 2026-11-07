“SI — AQSHning yangi oltini”: Tramp inqiroz fonida “o‘ta intellekt” erasini e’lon qildi

·73·Dunyo
“SI — AQSHning yangi oltini”: Tramp inqiroz fonida “o‘ta intellekt” erasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp sun'iy intellekt sohasini jadal rivojlantirishni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirib, uni mamlakatning yangi oltini deb atadi va «o'ta intellekt» atamasini muomalaga kiritishni taklif qildi.
  • Davlat rahbari innovatsiyalarni joriy etish uchun barcha shtatlar ma'muriyatlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidlab, texnologik sektorni cheklovchi siyosatni keskin tanqid qildi.

AQSH Prezidenti Donald Tramp sun’iy intellekt (SI) sohasini jadal rivojlantirishni yuz foiz qo‘llab-quvvatlashini oshkor qildi hamda texnologik poyganing yangi bosqichi uchun rasman «o‘ta intellekt» (superintelligence) atamasini muomalaga kiritishni taklif etdi.

Amerika yetakchisi o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi bayonotida Oq uy innovatsiyalarni joriy etishdan manfaatdor bo‘lgan barcha shtatlar ma’muriyatlari bilan to‘liq hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirdi.

«Bu haqiqiy oltin»: Trampning keskin bayonoti

Donald Tramp yangi texnologiyalar mamlakatga keltiradigan iqtisodiy qudratni yuqori baholab, skeptiklar va cheklovchilarga nisbatan keskin munosabat bildirdi:

  • Milliy boylik manbai: Prezident ilg‘or SI ishlanmalarini AQSHning haqiqiy «yangi oltini» deb atadi;

  • Cheklovchilarga tanqid: Davlat rahbari ushbu sektor davlatga va fuqarolarga keltiradigan ulkan boylikdan faqat «mutlaqo ahmoq rahbariyatgina» voz kechishi mumkinligini ta’kidladi;

  • Shtatlar bilan keng hamkorlik: Federal hukumat barcha hududlarda sun’iy intellekt infratuzilmasini tezlashtirish uchun eshiklarni to‘liq ochmoqda.

Uoll-stritdagi inqiroz va SI inqilobini qutqarish urinishi

Oq uy yetakchisining bu qadar faol va qat’iy pozitsiyasi bejiz emas. Uning chiqishi Uoll-strit fond birjalarida sodir bo‘lgan ulkan moliyaviy qulash bilan bir vaqtga to‘g‘ri keldi:

  • 2 trillion dollarlik sarosima: Naqd bir necha soatlik savdolar davomida chip ishlab chiqaruvchilar va IT-gigantlar aksiyalarining keskin arzonlashishi oqibatida bozor kapitalizatsiyasidan qariyb 2 trillion dollar yo‘qotilgan edi;

  • Investorlar xavotiri: AQSHdagi oraliq saylovlarda Demokratik partiya vakillarining muhim gubernatorlik o‘rinlarini egallashi ulkan energiya talab qiluvchi data-markazlar qurilishiga ekologik cheklovlar kuchaytirilishi mumkinligi haqida xavotir uyg‘otgan edi;

  • Bozorni tinchlantirish maqsadi: Ekspertlar fikricha, Tramp «o‘ta intellekt» va yangi texnologik to‘lqin haqidagi jarangdor bayonotlari orqali sarosimaga tushgan yirik investorlarni tinchlantirishga va ularning ishonchini qaytarishga harakat qilmoqda.

Donald TrampSun’iy intellektUoll-stritTruth Social
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqda28 iyun 20:27Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi20 avgust 07:42Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildi11 iyun 18:18«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi19 avgust 08:31Tramp AQSH hukumati uchun "sun’iy intellekt" atamasini o‘zgartirdiTramp AQSH hukumati uchun "sun’iy intellekt" atamasini o‘zgartirdi30 sentabr 15:05Tramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiTramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildi11 iyun 23:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi