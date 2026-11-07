“SI — AQSHning yangi oltini”: Tramp inqiroz fonida “o‘ta intellekt” erasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp sun'iy intellekt sohasini jadal rivojlantirishni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirib, uni mamlakatning yangi oltini deb atadi va «o'ta intellekt» atamasini muomalaga kiritishni taklif qildi.
- Davlat rahbari innovatsiyalarni joriy etish uchun barcha shtatlar ma'muriyatlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidlab, texnologik sektorni cheklovchi siyosatni keskin tanqid qildi.
AQSH Prezidenti Donald Tramp sun’iy intellekt (SI) sohasini jadal rivojlantirishni yuz foiz qo‘llab-quvvatlashini oshkor qildi hamda texnologik poyganing yangi bosqichi uchun rasman «o‘ta intellekt» (superintelligence) atamasini muomalaga kiritishni taklif etdi.
Amerika yetakchisi o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi bayonotida Oq uy innovatsiyalarni joriy etishdan manfaatdor bo‘lgan barcha shtatlar ma’muriyatlari bilan to‘liq hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirdi.
«Bu haqiqiy oltin»: Trampning keskin bayonoti
Donald Tramp yangi texnologiyalar mamlakatga keltiradigan iqtisodiy qudratni yuqori baholab, skeptiklar va cheklovchilarga nisbatan keskin munosabat bildirdi:
Milliy boylik manbai: Prezident ilg‘or SI ishlanmalarini AQSHning haqiqiy «yangi oltini» deb atadi;
Cheklovchilarga tanqid: Davlat rahbari ushbu sektor davlatga va fuqarolarga keltiradigan ulkan boylikdan faqat «mutlaqo ahmoq rahbariyatgina» voz kechishi mumkinligini ta’kidladi;
Shtatlar bilan keng hamkorlik: Federal hukumat barcha hududlarda sun’iy intellekt infratuzilmasini tezlashtirish uchun eshiklarni to‘liq ochmoqda.
Uoll-stritdagi inqiroz va SI inqilobini qutqarish urinishi
Oq uy yetakchisining bu qadar faol va qat’iy pozitsiyasi bejiz emas. Uning chiqishi Uoll-strit fond birjalarida sodir bo‘lgan ulkan moliyaviy qulash bilan bir vaqtga to‘g‘ri keldi:
2 trillion dollarlik sarosima: Naqd bir necha soatlik savdolar davomida chip ishlab chiqaruvchilar va IT-gigantlar aksiyalarining keskin arzonlashishi oqibatida bozor kapitalizatsiyasidan qariyb 2 trillion dollar yo‘qotilgan edi;
Investorlar xavotiri: AQSHdagi oraliq saylovlarda Demokratik partiya vakillarining muhim gubernatorlik o‘rinlarini egallashi ulkan energiya talab qiluvchi data-markazlar qurilishiga ekologik cheklovlar kuchaytirilishi mumkinligi haqida xavotir uyg‘otgan edi;
Bozorni tinchlantirish maqsadi: Ekspertlar fikricha, Tramp «o‘ta intellekt» va yangi texnologik to‘lqin haqidagi jarangdor bayonotlari orqali sarosimaga tushgan yirik investorlarni tinchlantirishga va ularning ishonchini qaytarishga harakat qilmoqda.
Izohlar 0
…