“Janob Bin” muxlislari xursand: aktyor yana josuslikka qaytadi!

·75·Madaniyat
“Janob Bin” muxlislari xursand: aktyor yana josuslikka qaytadi!

"English”ning to‘rtinchi qismida yana bosh qahramon obrazini gavdalantirishi kutilmoqda. Shu tariqa muxlislar sevimli izquvarning yangi sarguzashtlarini tomosha qilish imkoniga ega bo‘lishi mumkin.

Screen Daily nashrining xabar berishicha, filmni suratga olish ishlari Buyuk Britaniya va Maltada tashkil etilishi rejalashtirilgan. Yangi loyiha ustida avvalgi uchta filmni ham suratga olgan Working Title Films kompaniyasi ish olib boradi.

Jeyms Bond haqidagi filmlarga yumoristik parodiya sifatida yaratilgan “Johnny English” turkumi tomoshabinlar orasida katta mashhurlikka erishgan. Uning ilk qismi 2003 yilda ekranlarga chiqqan. Keyinchalik 2011 yilda “Johnny English Reborn”, 2018 yilda esa “Johnny English Strikes Again” filmlari namoyish etilgan.

Hozircha to‘rtinchi filmning syujeti, unda ishtirok etadigan boshqa aktyorlar va premera sanasi haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Biroq Rouen Atkinsonning yana bir bor omadsiz, ammo o‘ziga xos izquvar obraziga qaytishi haqidagi xabar muxlislarda qiziqish uyg‘otmoqda.

Sizga aktyorning qaysi obrazi ko‘proq yoqadi: Janob Binmi yoki Johnny English?

Jonni InglishRouen AtkinsonWorking Title Films
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda13 sentabr 23:25Kim U Bin saraton bilan kurashganida sevgilisi uni tark etmadi: juftlik 10 yildan so‘ng turmush qurdiKim U Bin saraton bilan kurashganida sevgilisi uni tark etmadi: juftlik 10 yildan so‘ng turmush qurdi19 oktabr 20:06Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?26 sentabr 14:11Mirziyoyev farmoni bilan marhum ijodkorlar mukofotlandiMirziyoyev farmoni bilan marhum ijodkorlar mukofotlandi29 may 15:14Munisa Rizayevaning allaqachon internetni portlatgan “Adolar etma” qo‘shig‘i premerasi sanasi e’lon qilindi (video)Munisa Rizayevaning allaqachon internetni portlatgan “Adolar etma” qo‘shig‘i premerasi sanasi e’lon qilindi (video)Bugun 14:02Asal Shodiyeva Parij kuzidan taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi (video)Asal Shodiyeva Parij kuzidan taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi (video)Kecha 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi