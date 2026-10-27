Oltin ustida sayr: Dubayda 24 karat sof oltindan dunyodagi ilk piyodalar yo‘lagi ochilmoqda

·78·Dunyo
Oltin ustida sayr: Dubayda 24 karat sof oltindan dunyodagi ilk piyodalar yo‘lagi ochilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dubay shahridagi «Oltin hududi»da 2026-yil yakuniga qadar dunyodagi ilk va eng uzun 24 karatli sof oltindan ishlangan piyodalar yo‘lagi foydalanishga topshiriladi.
  • Ushbu noyob inshoot sayyohlar va mahalliy aholi uchun ochiq bo‘lib, unda bemalol sayr qilish hamda fotosessiyalar uyushtirish imkoniyati yaratiladi.
  • Loyiha Dubayning jahon oltin savdosi va zargarlik sanoati markazi sifatidagi maqomini mustahkamlash hamda turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Birlashgan Arab Amirliklarining marvaridi hisoblangan Dubay shahri navbatdagi global rekord va misli ko‘rilmagan hashamatli loyihaga qo‘l urmoqda. Shaharning mashhur «Oltin hududi» (Gold Souk / Gold District) hududida 2026 yil yakuniga qadar 24 karatli sof oltindan ishlangan maxsus piyodalar yo‘lagi foydalanishga topshiriladi.

Tashkilotchilarning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur inshoot sayyoramizdagi ilk va eng uzun tabiiy oltin yo‘lak bo‘lib, mehmonlar ushbu noyob qimmatbaho qoplama bo‘ylab erkin sayr qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Hashamat va muhandislik mo‘jizasi: 24 karatli soflik

Loyiha nafaqat turizm, balki zargarlik va dizayn sohasida yangi bosqich sifatida baholanmoqda:

  • 24 karatli sof oltin: Yo‘lak yuzasi yuqori sifatli va maksimal darajadagi soflikka (99,9%) ega bo‘lgan 24 karatli oltin qoplamasi bilan bezatiladi;

  • Dunyo bo‘yicha birinchi va eng uzun: Loyiha mualliflari ushbu yo‘lak uzunligi va konsepsiyasi bo‘yicha jahonda mutlaq yakkapeshqadam bo‘lishini hamda rasmiy rekord sifatida qayd etilishini ta’kidlamoqda;

  • Ochiq va ommaviy sayr maydoni: Shaharga tashrif buyuruvchi sayyohlar va mahalliy aholi hech qanday cheklovlarsiz qimmatbaho yo‘lak bo‘ylab bevosita qadam bosishlari va fotosessiyalar uyushtirishlari mumkin bo‘ladi.

Nega aynan Dubay? Strategik maqsad va turizm

Ushbu o‘ta qimmatbaho tashabbus ortida shaharning uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasi yotibdi:

  • Global sayyohlik oqimi: Dubayning dunyo turizm xaritasidagi yetakchiligi va jozibadorligini yangi pog‘onaga olib chiqish;

  • Oltin poytaxti maqomi: Loyiha Dubayni jahon miqyosidagi yirik oltin savdosi va zargarlik sanoatining bosh markazi sifatidagi maqomini yanada mustahkamlaydi;

  • Tashrif buyuruvchilar uchun yangi vizitka: Mazkur yo‘lak «Burj Xalifa» va «Dubay ramkasi» singari shaharga kelgan har bir sayyoh ko‘rishi shart bo‘lgan ramziy manzilga aylanishi kutilmoqda.

Dubay oltin yo‘lagi loyihasi pasporti

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Loyiha nomi

Dunyodagi ilk 24 karatli oltin yo‘lak

Joylashuvi

«Oltin hududi» (Gold District), Dubay, BAA

Xomashyo sofligi

24 karat (sof oltin qoplama)

Maqomi

Dunyodagi eng birinchi va eng uzun oltin piyodalar yo‘lagi

Ishga tushish muddati

2026 yil oxirigacha

Asosiy maqsad

Sayyohlik jozibasini oshirish va oltin savdosi yetakchiligini mustahkamlash

DubayOltin hududiBAATurizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdi8 avgust 05:48Amerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdiAmerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdi5 oktabr 07:07Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!1 avgust 16:192 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi18 avgust 09:44Myanmada og‘irligi 11 ming karat bo‘lgan noyob yoqut topildiMyanmada og‘irligi 11 ming karat bo‘lgan noyob yoqut topildi9 may 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda