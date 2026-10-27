Oltin ustida sayr: Dubayda 24 karat sof oltindan dunyodagi ilk piyodalar yo‘lagi ochilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dubay shahridagi «Oltin hududi»da 2026-yil yakuniga qadar dunyodagi ilk va eng uzun 24 karatli sof oltindan ishlangan piyodalar yo‘lagi foydalanishga topshiriladi.
- Ushbu noyob inshoot sayyohlar va mahalliy aholi uchun ochiq bo‘lib, unda bemalol sayr qilish hamda fotosessiyalar uyushtirish imkoniyati yaratiladi.
- Loyiha Dubayning jahon oltin savdosi va zargarlik sanoati markazi sifatidagi maqomini mustahkamlash hamda turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.
Birlashgan Arab Amirliklarining marvaridi hisoblangan Dubay shahri navbatdagi global rekord va misli ko‘rilmagan hashamatli loyihaga qo‘l urmoqda. Shaharning mashhur «Oltin hududi» (Gold Souk / Gold District) hududida 2026 yil yakuniga qadar 24 karatli sof oltindan ishlangan maxsus piyodalar yo‘lagi foydalanishga topshiriladi.
Tashkilotchilarning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur inshoot sayyoramizdagi ilk va eng uzun tabiiy oltin yo‘lak bo‘lib, mehmonlar ushbu noyob qimmatbaho qoplama bo‘ylab erkin sayr qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Hashamat va muhandislik mo‘jizasi: 24 karatli soflik
Loyiha nafaqat turizm, balki zargarlik va dizayn sohasida yangi bosqich sifatida baholanmoqda:
24 karatli sof oltin: Yo‘lak yuzasi yuqori sifatli va maksimal darajadagi soflikka (99,9%) ega bo‘lgan 24 karatli oltin qoplamasi bilan bezatiladi;
Dunyo bo‘yicha birinchi va eng uzun: Loyiha mualliflari ushbu yo‘lak uzunligi va konsepsiyasi bo‘yicha jahonda mutlaq yakkapeshqadam bo‘lishini hamda rasmiy rekord sifatida qayd etilishini ta’kidlamoqda;
Ochiq va ommaviy sayr maydoni: Shaharga tashrif buyuruvchi sayyohlar va mahalliy aholi hech qanday cheklovlarsiz qimmatbaho yo‘lak bo‘ylab bevosita qadam bosishlari va fotosessiyalar uyushtirishlari mumkin bo‘ladi.
Nega aynan Dubay? Strategik maqsad va turizm
Ushbu o‘ta qimmatbaho tashabbus ortida shaharning uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasi yotibdi:
Global sayyohlik oqimi: Dubayning dunyo turizm xaritasidagi yetakchiligi va jozibadorligini yangi pog‘onaga olib chiqish;
Oltin poytaxti maqomi: Loyiha Dubayni jahon miqyosidagi yirik oltin savdosi va zargarlik sanoatining bosh markazi sifatidagi maqomini yanada mustahkamlaydi;
Tashrif buyuruvchilar uchun yangi vizitka: Mazkur yo‘lak «Burj Xalifa» va «Dubay ramkasi» singari shaharga kelgan har bir sayyoh ko‘rishi shart bo‘lgan ramziy manzilga aylanishi kutilmoqda.
Dubay oltin yo‘lagi loyihasi pasporti
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Loyiha nomi
Dunyodagi ilk 24 karatli oltin yo‘lak
Joylashuvi
«Oltin hududi» (Gold District), Dubay, BAA
Xomashyo sofligi
24 karat (sof oltin qoplama)
Maqomi
Dunyodagi eng birinchi va eng uzun oltin piyodalar yo‘lagi
Ishga tushish muddati
2026 yil oxirigacha
Asosiy maqsad
Sayyohlik jozibasini oshirish va oltin savdosi yetakchiligini mustahkamlash
Izohlar 0
…