Insoniyatning koinotdagi kelajagi: NASA Oyda yashash va ishlash uchun qabul e’lon qildi
AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) «Artemida» (Artemis) dasturini kengaytirish doirasida yangi avlod astronavtlarini qabul qilishni boshladi. Ushbu missiya ishtirokchilari nafaqat Oy yuzasiga qadam qo‘yish, balki u yerda quriladigan ilmiy bazada yashash va faoliyat yuritish, shuningdek, insoniyatni Marsga olib boradigan ilk boshqariladigan parvozlarga poydevor yaratish vazifasini bajaradi.
Arizalar qabuli 3 dekabrgacha davom etadi. NASA rahbari Jared Ayzekman Kennedi nomidagi koinot markazida bo‘lib o‘tgan aviashouda buni «NASA safiga qo‘shilish va insoniyatning koinotdagi taqdirini belgilash uchun noyob imkoniyat» deb atadi.
Nomzodlarga qo‘yiladigan asosiy talablar
NASA navbatdagi saralash bosqichida qatnashuvchilar uchun juda yuqori malakaviy mezonlarni belgilagan:
Fuqarolik: Nomzodlar faqat AQSH fuqarosi bo‘lishi shart;
Ta’lim darajasi: Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik yoki matematika (STEM yo‘nalishlari) bo‘yicha magistrlik darajasi, tibbiy malaka, sinovchi-uchuvchi maktabi tayyorgarligi yoki tegishli doktorantura bo‘yicha kamida 2 yillik tajriba;
Kasbiy malaka: Tegishli sohada kamida 3 yillik professional amaliy ish tajribasi;
Uchuvchilar uchun parvoz soati: Yuqori tezlikdagi reaktiv samolyotlarda ekipaj komandiri sifatida kamida 750 soat, boshqa turdagi samolyotlarda 1 500 soat yoki vertolyotlarda 1 000 soat umumiy parvoz tajribasi.
Saralash jarayoni va raqamlar statistikasi
NASA astronavtlar korpusi 1960 yillardan buyon shakllantirib kelinadi. Yangi qabulning asosiy bosqichlari va tarixiy raqamlar quyidagicha:
Ko‘rsatkich
Raqam / Muddat
Izoh
Ariza qabul qilish muddati
3 dekabrgacha
Tanlovning dastlabki bosqichi
Yakuniy saralash yakunlanishi
2027 yil oxiri
G‘oliblar aniqlanib, mashg‘ulotlar boshlanadi
Hozirda faol astronavtlar soni
32 nafar
NASA shtatidagi faoliyat yuritayotgan fazogirlar
Tarix davomida tayyorlanganlar
370 nafar
1960 yillardan buyon tanlab olingan mutaxassislar
Oxirgi tanlov natijasi (2024–2025)
10 nafar qabul
8 000 dan ziyod nomzod orasidan saralab olingan
2028 yilgi reja va yuzaga kelayotgan to‘siqlar
AQSH ma’muriyati 2028 yilda insonni Oy sathiga qayta qo‘ndirishni maqsad qilgan. Ushbu ulkan loyihada Ilon Maskning SpaceX hamda Jeff Bezosning Blue Origin xususiy koinot kompaniyalari parvoz va qo‘nish apparatlari bilan bevosita yordam beradi.
Biroq yangi missiya ayrim texnik kechikishlarga duch kelmoqda:
The Washington Post nashri xabariga ko‘ra, yangi avlod fazoviy skafandrlarini ishlab chiqarish bo‘yicha bosh pudratchi sifatida tanlangan Axiom Space kompaniyasi belgilangan muddatga ulgurmaslik xavfi mavjud.
Agar skafandrlar va xavfsizlik tizimlari 2028 yilga qadar to‘liq sinovdan o‘tmasa, Oyga pilotiruyemiy (odamli) parvoz muddati yana orqaga surilishi mumkin.
Shunga qaramay, NASA Oy bazasi infratuzilmasini yaratish va Mars missiyasiga nomzodlarni saralash ishlarini reja asosida jadallashtirmoqda.
Izohlar 0
…