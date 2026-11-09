Insoniyatning koinotdagi kelajagi: NASA Oyda yashash va ishlash uchun qabul e’lon qildi

·10·Dunyo
Insoniyatning koinotdagi kelajagi: NASA Oyda yashash va ishlash uchun qabul e’lon qildi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) «Artemida» (Artemis) dasturini kengaytirish doirasida yangi avlod astronavtlarini qabul qilishni boshladi. Ushbu missiya ishtirokchilari nafaqat Oy yuzasiga qadam qo‘yish, balki u yerda quriladigan ilmiy bazada yashash va faoliyat yuritish, shuningdek, insoniyatni Marsga olib boradigan ilk boshqariladigan parvozlarga poydevor yaratish vazifasini bajaradi.

Arizalar qabuli 3 dekabrgacha davom etadi. NASA rahbari Jared Ayzekman Kennedi nomidagi koinot markazida bo‘lib o‘tgan aviashouda buni «NASA safiga qo‘shilish va insoniyatning koinotdagi taqdirini belgilash uchun noyob imkoniyat» deb atadi.

Nomzodlarga qo‘yiladigan asosiy talablar

NASA navbatdagi saralash bosqichida qatnashuvchilar uchun juda yuqori malakaviy mezonlarni belgilagan:

  • Fuqarolik: Nomzodlar faqat AQSH fuqarosi bo‘lishi shart;

  • Ta’lim darajasi: Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik yoki matematika (STEM yo‘nalishlari) bo‘yicha magistrlik darajasi, tibbiy malaka, sinovchi-uchuvchi maktabi tayyorgarligi yoki tegishli doktorantura bo‘yicha kamida 2 yillik tajriba;

  • Kasbiy malaka: Tegishli sohada kamida 3 yillik professional amaliy ish tajribasi;

  • Uchuvchilar uchun parvoz soati: Yuqori tezlikdagi reaktiv samolyotlarda ekipaj komandiri sifatida kamida 750 soat, boshqa turdagi samolyotlarda 1 500 soat yoki vertolyotlarda 1 000 soat umumiy parvoz tajribasi.

Saralash jarayoni va raqamlar statistikasi

NASA astronavtlar korpusi 1960 yillardan buyon shakllantirib kelinadi. Yangi qabulning asosiy bosqichlari va tarixiy raqamlar quyidagicha:

Ko‘rsatkich

Raqam / Muddat

Izoh

Ariza qabul qilish muddati

3 dekabrgacha

Tanlovning dastlabki bosqichi

Yakuniy saralash yakunlanishi

2027 yil oxiri

G‘oliblar aniqlanib, mashg‘ulotlar boshlanadi

Hozirda faol astronavtlar soni

32 nafar

NASA shtatidagi faoliyat yuritayotgan fazogirlar

Tarix davomida tayyorlanganlar

370 nafar

1960 yillardan buyon tanlab olingan mutaxassislar

Oxirgi tanlov natijasi (2024–2025)

10 nafar qabul

8 000 dan ziyod nomzod orasidan saralab olingan

2028 yilgi reja va yuzaga kelayotgan to‘siqlar

AQSH ma’muriyati 2028 yilda insonni Oy sathiga qayta qo‘ndirishni maqsad qilgan. Ushbu ulkan loyihada Ilon Maskning SpaceX hamda Jeff Bezosning Blue Origin xususiy koinot kompaniyalari parvoz va qo‘nish apparatlari bilan bevosita yordam beradi.

Biroq yangi missiya ayrim texnik kechikishlarga duch kelmoqda:

  • The Washington Post nashri xabariga ko‘ra, yangi avlod fazoviy skafandrlarini ishlab chiqarish bo‘yicha bosh pudratchi sifatida tanlangan Axiom Space kompaniyasi belgilangan muddatga ulgurmaslik xavfi mavjud.

  • Agar skafandrlar va xavfsizlik tizimlari 2028 yilga qadar to‘liq sinovdan o‘tmasa, Oyga pilotiruyemiy (odamli) parvoz muddati yana orqaga surilishi mumkin.

Shunga qaramay, NASA Oy bazasi infratuzilmasini yaratish va Mars missiyasiga nomzodlarni saralash ishlarini reja asosida jadallashtirmoqda.

NASAArtemidaSpaceXAxiom Space
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?Kecha 12:55NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldi29 avgust 10:25NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda3 sentabr 20:57AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqda15 avgust 09:51SpaceX 13 oktyabr kuni navbatdagi yuk kemasini fazoga uchiradiSpaceX 13 oktyabr kuni navbatdagi yuk kemasini fazoga uchiradi8 oktabr 16:13SpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdiSpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdi29 sentabr 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi