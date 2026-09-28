Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradi

·34·Texno
Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning TakeMe2Space kompaniyasi 2026-yil 1-oktabrda SpaceX'ning Transporter-18 missiyasi doirasida NVIDIA Orin NX protsessorlari bilan jihozlangan MOI-1A nomli ilk orbital hisoblash sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishni rejalashtirmoqda.
  • Ushbu sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlarni Yerga uzatmasdan, fazoda toʻgʻridan-toʻgʻri qayta ishlash imkonini beradi, bu esa infratuzilmaga tushadigan yuklamani kamaytiradi va tahlil natijalarini tezlashtiradi.

Hindistonning TakeMe2Space kosmik стартапи 2026-yil 1-oktabr kuni mamlakat tarixidagi ilk orbital hisoblash sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Massa jihatidan 50 kilogrammdan kam boʻlgan MOI-1A deb nomlangan ushbu apparat SpaceX kompaniyasining Transporter-18 missiyasi doirasida koinotga yoʻl oladi. mazkur loyiha koinot tadqiqotlari sohasida muhim qadam boʻlib, maʼlumotlarni qayta ishlash jarayonini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MOI-1A sunʼiy yoʻldoshi bevosita fazoda hisob-kitoblarni amalga oshirishga moʻljallangan zamonaviy NVIDIA Orin NX protsessorlari bilan jihozlangan. Ushbu yondashuv kosmik apparatga olinayotgan barcha dastlabki maʼlumotlar massivini toʻgʻridan-toʻgʻri Yerga uzatmasdan, aynan orbitaning oʻzida qayta ishlash imkonini beradi. Natijada Yer ustidagi infratuzilmaga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytirish va tahlil natijalarini tezkorlik bilan olish imkoniyati yaratiladi.

Sunʼiy intellekt va yangi imkoniyatlar

Loyiha doirasida TakeMe2Space allaqachon 23 ta mijoz, jumladan, geografik axborot tizimlari bilan shugʻullanuvchi korxonalar hamda taʼlim muassasalari bilan shartnomalar tuzishga ulgurdi. Mijozlar qatorida kosmik maʼlumotlarni tahlil qilishga ixtisoslashgan Amerikaning Little Place Labs kompaniyasi ham bor. Ushbu hamkorlik doirasida mijozlar sunʼiy yoʻldoshga oʻzlarining konteynerlashtirilgan sunʼiy intellekt modellarini yuklash imkoniyatiga ega boʻladilar.

Mazkur intellektual modellar muayyan hudud ustidan uchib oʻtish vaqtida maʼlumotlarni bevosita kosmosda qayta ishlaydi. Yerga esa butun boshli xom maʼluotlar toʻplami emas, balki faqat tayyor tahliliy natijalar uzatiladi. Bu esa aloqa kanallari samaradorligini oshirib, axborot uzatish hajmini keskin qisqartiradi.

Elon Mask rejalari oldidan muhim qadam

Taʼkidlash joizki, bungacha Ilon Mask oʻzining SpaceX kompaniyasi NVIDIA chiplari oʻrnatilgan sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarishni 2027-yilda boshlashini maʼlum qilgan edi. Biroq hindistonlik startap bu borada raqobatchilardan oʻzib ketib, oʻzining innovatsion apparatini bir yil oldinroq koinotga yoʻllashni rejalashtirmoqda.

Ushbu missiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kelajakda kosmik texnologiyalar va sunʼiy intellekt integratsiyasini yanada jadallashtirib, orbital hisoblashlar bozorida yangi standartlarni belgilab berishi kutilmoqda.

Sunʼiy intellektKosmosNVIDIASpaceXHindiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadiGoogle sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi25 sentabr 05:27SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildi23 sentabr 00:26Xitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindiXitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindiKecha 16:56SpaceX va NVIDIA sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiSpaceX va NVIDIA sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadi6 avgust 11:54SpaceX oʻzining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ziyod oshiradiSpaceX oʻzining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ziyod oshiradi6 avgust 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi