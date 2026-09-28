Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning TakeMe2Space kompaniyasi 2026-yil 1-oktabrda SpaceX'ning Transporter-18 missiyasi doirasida NVIDIA Orin NX protsessorlari bilan jihozlangan MOI-1A nomli ilk orbital hisoblash sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishni rejalashtirmoqda.
- Ushbu sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlarni Yerga uzatmasdan, fazoda toʻgʻridan-toʻgʻri qayta ishlash imkonini beradi, bu esa infratuzilmaga tushadigan yuklamani kamaytiradi va tahlil natijalarini tezlashtiradi.
Hindistonning TakeMe2Space kosmik стартапи 2026-yil 1-oktabr kuni mamlakat tarixidagi ilk orbital hisoblash sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Massa jihatidan 50 kilogrammdan kam boʻlgan MOI-1A deb nomlangan ushbu apparat SpaceX kompaniyasining Transporter-18 missiyasi doirasida koinotga yoʻl oladi. mazkur loyiha koinot tadqiqotlari sohasida muhim qadam boʻlib, maʼlumotlarni qayta ishlash jarayonini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MOI-1A sunʼiy yoʻldoshi bevosita fazoda hisob-kitoblarni amalga oshirishga moʻljallangan zamonaviy NVIDIA Orin NX protsessorlari bilan jihozlangan. Ushbu yondashuv kosmik apparatga olinayotgan barcha dastlabki maʼlumotlar massivini toʻgʻridan-toʻgʻri Yerga uzatmasdan, aynan orbitaning oʻzida qayta ishlash imkonini beradi. Natijada Yer ustidagi infratuzilmaga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytirish va tahlil natijalarini tezkorlik bilan olish imkoniyati yaratiladi.
Sunʼiy intellekt va yangi imkoniyatlarLoyiha doirasida TakeMe2Space allaqachon 23 ta mijoz, jumladan, geografik axborot tizimlari bilan shugʻullanuvchi korxonalar hamda taʼlim muassasalari bilan shartnomalar tuzishga ulgurdi. Mijozlar qatorida kosmik maʼlumotlarni tahlil qilishga ixtisoslashgan Amerikaning Little Place Labs kompaniyasi ham bor. Ushbu hamkorlik doirasida mijozlar sunʼiy yoʻldoshga oʻzlarining konteynerlashtirilgan sunʼiy intellekt modellarini yuklash imkoniyatiga ega boʻladilar.
Mazkur intellektual modellar muayyan hudud ustidan uchib oʻtish vaqtida maʼlumotlarni bevosita kosmosda qayta ishlaydi. Yerga esa butun boshli xom maʼluotlar toʻplami emas, balki faqat tayyor tahliliy natijalar uzatiladi. Bu esa aloqa kanallari samaradorligini oshirib, axborot uzatish hajmini keskin qisqartiradi.
Elon Mask rejalari oldidan muhim qadamTaʼkidlash joizki, bungacha Ilon Mask oʻzining SpaceX kompaniyasi NVIDIA chiplari oʻrnatilgan sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarishni 2027-yilda boshlashini maʼlum qilgan edi. Biroq hindistonlik startap bu borada raqobatchilardan oʻzib ketib, oʻzining innovatsion apparatini bir yil oldinroq koinotga yoʻllashni rejalashtirmoqda.
Ushbu missiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kelajakda kosmik texnologiyalar va sunʼiy intellekt integratsiyasini yanada jadallashtirib, orbital hisoblashlar bozorida yangi standartlarni belgilab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…