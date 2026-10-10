AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildi

·54·Dunyo
AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mayamida bo‘lib o‘tgan maxfiy uchrashuvda AQSH, Ukraina, Yevropa davlatlari va NATO vakillari qish fasli boshlangunga qadar nizoni to‘xtatish yo‘llarini muhokama qildi.
  • Muzokaralarda «yangi xavfsizlik arxitekturasi»ni yaratish konsepsiyasi va hududiy bahslar bo‘yicha «ayrim g‘oyalar» ko‘rib chiqildi, biroq tafsilotlar oshkor etilmadi.

AQSH, Ukraina, Yevropa davlatlari va NATO vakillari ishtirokida Mayamida bo‘lib o‘tgan maxfiy uchrashuv xalqaro siyosat sahnasida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Reuters agentligining muzokaralar jarayonidan xabardor manbasiga tayanib xabar berishicha, 6 soat davom etgan ushbu uchrashuvda Rossiya va Yevropa o‘rtasida uzoq yillik tinchlikni kafolatlovchi «yangi xavfsizlik arxitekturasi»ni yaratish konsepsiyasi muhokama qilingan.

Manbaning qayd etishicha, tomonlar eng nozik masala — hududiy bahslar bo‘yicha ham «ayrim g‘oyalar»ni ko‘rib chiqqan, biroq ularning tafsilotlari hozircha oshkor qilinmayapti.

Trampning vakillari va urushni qishgacha yakunlash rejasi

9 oktyabr kuni o‘tkazilgan mazkur muhim sammitda yuqori martabali siyosatchilar va diplomatlar qatnashdi:

  • Yuqori darajadagi ishtirokchilar: Muzokaralarda AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff, Amerika yetakchisining kuyovi Jared Kushner, shuningdek, Ukraina, yetakchi Yevropa davlatlari hamda NATO rasmiylari ishtirok etdi;

  • Qishgacha to‘xtatish maqsadi: Stiv Uitkoffning bildirishicha, kun tartibidagi asosiy mavzu nizoni qish fasli boshlangunga qadar to‘xtatish yo‘llarini topish bo‘lgan;

  • Keng ko‘lamli muammolar: Bundan tashqari, qish mavsumiga tayyorgarlik, g‘alla eksporti koridorlari, Ukrainani urushdan keyin qayta tiklash hamda unga AQSH va Yevropa tomonidan uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari berish masalalari ko‘rib chiqildi;

  • Rossiya uchun yagona taklif: Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, ittifoqchilar yaqin haftalar ichida Ukrainadagi mojaroni tartibga solish bo‘yicha yagona kelishilgan rejani ishlab chiqib, uni to‘g‘ridan to‘g‘ri Moskvaga taqdim etishni maqsad qilgan. Shuningdek, Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga kirish istiqbollari ham kun tartibidan joy olgan.

Putin va Tramp muloqoti: Dronlar zarbasi va muzokaralar muddati

Mayamidagi sammit bilan bir kunda, 9 oktyabrda Rossiya va AQSH rahbarlari Vladimir Putin hamda Donald Tramp o‘rtasida ham telefon muloqoti bo‘lib o‘tdi:

  • Ushakovning bayonoti: Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, Putin telefon suhbati chog‘ida Kiyev bilan muzokaralarni tiklash muddati qo‘shimcha ravishda qayta ko‘rib chiqilishini bildirgan;

  • Saylov kunidagi hujumlar oqibati: «Davlat Dumasiga saylovlarning asosiy kunida Kiyev rejimi Moskva va boshqa shaharlarga dronlar orqali yirik zarbalar yo‘llashga urindi. Saylovlarni buzishga qaratilgan bu harakatlar muzokaralar jarayonini darhol qayta tiklash imkoniyatini, aslida, yo‘qqa chiqardi», — deya ta’kidladi Ushakov.

Oktyabr oyida kutilayotgan uch tomonlama sammit taqdiri

Moskva tomoni muloqotga tayyorligini ilgari bir necha bor ta’kidlagan. Vladimir Putin iyun oyida tinchlik muzokaralari Istanbulda erishilgan avvalgi kelishuvlar asosida olib borilishi mumkinligini aytgan bo‘lsa, sentyabrda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya, Ukraina va AQSH ishtirokidagi uch tomonlama uchrashuv yaqin istiqbolda, xususan, oktyabr oyida bo‘lib o‘tishi ehtimolini inkor etmagan edi.

Biroq Mayamida G‘arb tomonidan tayyorlanayotgan yangi hujjatlar paketi va frontdagi so‘nggi keskinlashuv ushbu jarayonning qay darajada tez amalga oshishini katta so‘roq ostida qoldirmoqda.

Ukraina urushiDonald TrampNATOVladimir Putin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiAQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadi30 iyul 10:57Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»27 iyul 12:36Germaniyadagi makkajo‘xori dalasida Putin va Tramp rasmi chizildiGermaniyadagi makkajo‘xori dalasida Putin va Tramp rasmi chizildi5 avgust 19:16«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi24 iyul 00:26Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»25 iyun 19:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi