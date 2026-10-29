Ochlik bilan kurashayotgan Yamandagi egizaklar

·67·Dunyo
Ochlik bilan kurashayotgan Yamandagi egizaklar

Yamandagi qurolli mojaro tufayli uyini tark etishga majbur bo‘lgan yetti haftalik egizaklar Rag‘ad va Raad hayot uchun kurashmoqda. Ularning oilasi Husiylar va hukumat kuchlari o‘rtasidagi janglar sababli janubi-g‘arbiy Yamandagi qishlog‘ini tashlab ketgan.

BBC muxbiri Orla Gerinning xabar berishicha, egizaklar dunyoga muddatidan oldin kelgan. Oila o‘z qishlog‘ini tark etgach, Adan shahriga yetib olish uchun uch kun piyoda yo‘l bosgan. Safar davomida chaqaloqlarning ahvoli og‘irlashgan, qusish va ich ketishi kuchaygan.

Oila Adan shahridagi «Al-Sadaqa» shifoxonasiga yetib kelganida, shifokorlar egizaklarda og‘ir darajadagi o‘tkir oziqlanish yetishmovchiligini aniqlagan. Ularning otasi Bajash Ali Sagir Hassan urush tufayli bolalar uchun sut sotib olish qiyinlashganini aytgan. Narxlar oshgani sababli ba’zan chaqaloqlarga faqat suv berishga majbur bo‘lgan.

Shifoxonada ham sharoit og‘ir. Xalqaro yordam mablag‘lari, tibbiy xodimlar va jihozlar yetishmasligi tufayli barcha bemorlarni qabul qilish imkoni yo‘q. Shifokorlar va hamshiralar esa og‘ir ahvoldagi bolalarni saqlab qolish uchun kurashmoqda.

BMT ma’lumotlariga ko‘ra, Yamandagi janglar kuchayishi ortidan yuz minglab odamlar uy-joyini tashlab ketishga majbur bo‘lgan, ayrim hududlarda esa aholi oziq-ovqat yordamini olish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan. Narxlarning oshishi va gumanitar yordam yetishmasligi aholining eng zaif qatlamlari, ayniqsa, bolalar ahvolini yanada og‘irlashtirmoqda.

YamanHusiylarBMTAl-Sadaqa shifoxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildi26 sentabr 08:50«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!16 sentabr 10:47Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiHusiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi7 oktabr 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda