Bir oylik tanaffusdan so‘ng: Ispaniya Rossiyadan suyultirilgan gaz xaridini qayta tikladi

1 daqiqa o'qish0
Bir oylik tanaffusdan so‘ng: Ispaniya Rossiyadan suyultirilgan gaz xaridini qayta tikladi

Ispaniyaning energotizim operatori «Enagas» tarqatgan rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, qirollik joriy yilning oktyabr oyida bir oylik tanaffusdan so‘ng Rossiyadan suyultirilgan tabiiy gaz (STG) importini qayta boshladi.

Oktyabr oyi ko‘rsatkichlari va o‘sish sur’ati

Operatorning statistik byulleteniga ko‘ra, kuzning ikkinchi oyida Ispaniya Rossiyadan 2086 gigavatt-soat miqdorida yoqilg‘i sotib olgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning oktyabr oyidagi natijadan (1078 gigavatt-soat) qariyb ikki barobar ko‘p ekanini ko‘rsatadi.

Eslatib o‘tamiz, undan oldingi oyda — sentyabr oyida Rossiyadan suyultirilgan gaz yetkazib berish so‘nggi besh yil ichida ilk bor nolga tushgan edi. Biroq oktyabrga kelib vaziyat o‘zgardi va Rossiyaning mamlakat umumiy gaz importidagi ulushi 6,4 foizni tashkil etdi.

Yetkazib beruvchi davlatlar

Ispaniya bozoridagi o‘rni va ulushi (Oktyabr)

1. AQSH

Import ulushining 44,3 foizi

2. Aljir

Import ulushining 30,6 foizi

3. Portugaliya

Import ulushining 6,9 foizi

4. Rossiya

Import ulushining 6,4 fozi (2086 GVt·ch)

Mazkur ko‘rsatkichlar orqali Rossiya oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha ispan bozoridagi eng yirik ta’minotchilar orasida to‘rtinchi pog‘onani egalladi.

O‘n oylik umumiy natijalar va YEIning rejalari

Joriy yilning dastlabki o‘n oyi yakunlariga ko‘ra, Rossiya Ispaniyaga asosiy gaz yetkazib beruvchilar ro‘yxatida 14,3 foizlik ulush (43 662 gigavatt-soat) bilan ishonchli ravishda uchinchi o‘rinni saqlab turibdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan ham yuqori hisoblanadi.

Shu bilan birga, gaz xaridlarining qayta tiklanishi Yevropa Ittifoqining Rossiya energiya manbalaridan to‘liq voz kechish rejalari fonida yuz bermoqda. Tasdiqlangan cheklovlar jadvaliga muvofiq, Rossiya suyultirilgan gazini import qilishga taqiq 2027 yilning 1 yanvaridan kuchga kirishi belgilangan.

Sizningcha, Yevropa Ittifoqining rejalashtirilgan taqiqlari munosabati bilan yil oxiriga qadar ushbu ko‘rsatkichlarda yana o‘zgarishlar kuzatiladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari