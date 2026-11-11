Bir oylik tanaffusdan so‘ng: Ispaniya Rossiyadan suyultirilgan gaz xaridini qayta tikladi
Ispaniyaning energotizim operatori «Enagas» tarqatgan rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, qirollik joriy yilning oktyabr oyida bir oylik tanaffusdan so‘ng Rossiyadan suyultirilgan tabiiy gaz (STG) importini qayta boshladi.
Oktyabr oyi ko‘rsatkichlari va o‘sish sur’ati
Operatorning statistik byulleteniga ko‘ra, kuzning ikkinchi oyida Ispaniya Rossiyadan 2086 gigavatt-soat miqdorida yoqilg‘i sotib olgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning oktyabr oyidagi natijadan (1078 gigavatt-soat) qariyb ikki barobar ko‘p ekanini ko‘rsatadi.
Eslatib o‘tamiz, undan oldingi oyda — sentyabr oyida Rossiyadan suyultirilgan gaz yetkazib berish so‘nggi besh yil ichida ilk bor nolga tushgan edi. Biroq oktyabrga kelib vaziyat o‘zgardi va Rossiyaning mamlakat umumiy gaz importidagi ulushi 6,4 foizni tashkil etdi.
Yetkazib beruvchi davlatlar
Ispaniya bozoridagi o‘rni va ulushi (Oktyabr)
1. AQSH
Import ulushining 44,3 foizi
2. Aljir
Import ulushining 30,6 foizi
3. Portugaliya
Import ulushining 6,9 foizi
4. Rossiya
Import ulushining 6,4 fozi (2086 GVt·ch)
Mazkur ko‘rsatkichlar orqali Rossiya oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha ispan bozoridagi eng yirik ta’minotchilar orasida to‘rtinchi pog‘onani egalladi.
O‘n oylik umumiy natijalar va YEIning rejalari
Joriy yilning dastlabki o‘n oyi yakunlariga ko‘ra, Rossiya Ispaniyaga asosiy gaz yetkazib beruvchilar ro‘yxatida 14,3 foizlik ulush (43 662 gigavatt-soat) bilan ishonchli ravishda uchinchi o‘rinni saqlab turibdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan ham yuqori hisoblanadi.
Shu bilan birga, gaz xaridlarining qayta tiklanishi Yevropa Ittifoqining Rossiya energiya manbalaridan to‘liq voz kechish rejalari fonida yuz bermoqda. Tasdiqlangan cheklovlar jadvaliga muvofiq, Rossiya suyultirilgan gazini import qilishga taqiq 2027 yilning 1 yanvaridan kuchga kirishi belgilangan.
Sizningcha, Yevropa Ittifoqining rejalashtirilgan taqiqlari munosabati bilan yil oxiriga qadar ushbu ko‘rsatkichlarda yana o‘zgarishlar kuzatiladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…