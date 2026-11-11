Rossiyaga qarshi bahs oldidan O‘zbekiston terma jamoasining asosiy qurollari ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
- Futbol agenti Jamol Akayev jamoamizning himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov va Jahongir O‘rozov juftligi ishonchli o‘yin ko‘rsatayotganini alohida ta’kidladi.
- Shuningdek, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov va Jasurbek Jaloliddinov kabi Rossiya chempionatida toblangan hujumchilar jamoaning asosiy qurollari hisoblanadi.
Ertaga, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida kutilayotgan nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Mazkur qarama-qarshilik oldidan taniqli futbol mutaxassisi va agent Jamol Akayev «Yevro-futbol» nashriga intervyu berib, milliy jamoamizning hozirgi salohiyati, tarkibdagi yulduzlar va yevropalik klublarning qiziqishlari haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«O‘zbekiston Osiyo futbolida yetakchilardan biriga aylanib bormoqda»
Jamol Akayevning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda o‘zbek futboli ulkan qadamlar tashlab, nafaqat asosiy terma jamoa, balki barcha yosh toifalari bo‘yicha ham Osiyoda yetakchi kuchga aylanib bormoqda. Mutaxassis jamoaning himoya va hujum chiziqlaridagi yetakchilarni alohida e’tirof etdi.
«Ayniqsa, himoya chizig‘ini alohida ta’kidlash mumkin — bu yerda Abduqodir Husanov va Jahongir O‘rozovdan iborat ishonchli markaziy juftlik shakllangan», — dedi agent.
Shuningdek, jahon chempionatida o‘zini yorqin ko‘rsatib, keyinchalik Shveysariyaning «Lugano» klubiga ko‘chib o‘tgan Behruz Karimov hamda Fransiyaning «Brest» klubi transfer oynasi yopilgani sababli jiddiy qiziqish bildirgan Muhammadrasul Abdulmajidov kabi iqtidorli yoshlar ham e’tirofga loyiqligi aytib o‘tildi.
Terma jamoa chiziqlari va yetakchilar
Asosiy futbolchilar va tafsilotlar
Himoya markazi mustahkamligi
Abduqodir Husanov va Jahongir O‘rozov juftligi
Xalqaro maydon va legionerlar
Behruz Karimov («Lugano», Shveysariya) va Yevropa klublari nigohidagi boshqa yoshlar
Rossiya muxlislariga tanishlar
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov
Maydon markazi
Azizjon G‘aniyev, Umarali Rahmonaliyev va Odil Hamrobekov
«Hujum chizig‘idagi futbolchilar — Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov — rossiyalik muxlislar uchun yaxshi tanish. Chunki ular turli yillarda Rossiya chempionati va quyi ligalarida o‘ynab, o‘ziga xos iz qoldirgan».
Oldindagi jiddiy sinovlar va safar rejalari
Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasi Toshkentdagi uchrashuvdan so‘ng, 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuela milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa rossiyaliklar bilan o‘yindan keyin Qatar poytaxti Doha shahriga borib, u yerda Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida ishtirok etishi kelishib olingan. Umuman olganda, mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, yurtimizda Rossiyaga qarshi mazkur o‘yinga qiziqish nihoyatda katta.
Sizningcha, Jamol Akayev ta’kidlaganidek, kuchli himoya va Rossiya chempionatini yaxshi biladigan hujumchilarimiz ertangi bahsda o‘z so‘zini ayta oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…