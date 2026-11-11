Rossiyaga qarshi bahs oldidan O‘zbekiston terma jamoasining asosiy qurollari ma’lum qilindi

2 daqiqa o'qish50
Rossiyaga qarshi bahs oldidan O‘zbekiston terma jamoasining asosiy qurollari ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
  • Futbol agenti Jamol Akayev jamoamizning himoya chizig‘ida Abduqodir Husanov va Jahongir O‘rozov juftligi ishonchli o‘yin ko‘rsatayotganini alohida ta’kidladi.
  • Shuningdek, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov va Jasurbek Jaloliddinov kabi Rossiya chempionatida toblangan hujumchilar jamoaning asosiy qurollari hisoblanadi.

Ertaga, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasida kutilayotgan nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Mazkur qarama-qarshilik oldidan taniqli futbol mutaxassisi va agent Jamol Akayev «Yevro-futbol» nashriga intervyu berib, milliy jamoamizning hozirgi salohiyati, tarkibdagi yulduzlar va yevropalik klublarning qiziqishlari haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

«O‘zbekiston Osiyo futbolida yetakchilardan biriga aylanib bormoqda»

Jamol Akayevning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda o‘zbek futboli ulkan qadamlar tashlab, nafaqat asosiy terma jamoa, balki barcha yosh toifalari bo‘yicha ham Osiyoda yetakchi kuchga aylanib bormoqda. Mutaxassis jamoaning himoya va hujum chiziqlaridagi yetakchilarni alohida e’tirof etdi.

«Ayniqsa, himoya chizig‘ini alohida ta’kidlash mumkin — bu yerda Abduqodir Husanov va Jahongir O‘rozovdan iborat ishonchli markaziy juftlik shakllangan», — dedi agent.

Shuningdek, jahon chempionatida o‘zini yorqin ko‘rsatib, keyinchalik Shveysariyaning «Lugano» klubiga ko‘chib o‘tgan Behruz Karimov hamda Fransiyaning «Brest» klubi transfer oynasi yopilgani sababli jiddiy qiziqish bildirgan Muhammadrasul Abdulmajidov kabi iqtidorli yoshlar ham e’tirofga loyiqligi aytib o‘tildi.

Terma jamoa chiziqlari va yetakchilar

Asosiy futbolchilar va tafsilotlar

Himoya markazi mustahkamligi

Abduqodir Husanov va Jahongir O‘rozov juftligi

Xalqaro maydon va legionerlar

Behruz Karimov («Lugano», Shveysariya) va Yevropa klublari nigohidagi boshqa yoshlar

Rossiya muxlislariga tanishlar

Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov

Maydon markazi

Azizjon G‘aniyev, Umarali Rahmonaliyev va Odil Hamrobekov

«Hujum chizig‘idagi futbolchilar — Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov — rossiyalik muxlislar uchun yaxshi tanish. Chunki ular turli yillarda Rossiya chempionati va quyi ligalarida o‘ynab, o‘ziga xos iz qoldirgan».

Oldindagi jiddiy sinovlar va safar rejalari

Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasi Toshkentdagi uchrashuvdan so‘ng, 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuela milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa rossiyaliklar bilan o‘yindan keyin Qatar poytaxti Doha shahriga borib, u yerda Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida ishtirok etishi kelishib olingan. Umuman olganda, mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, yurtimizda Rossiyaga qarshi mazkur o‘yinga qiziqish nihoyatda katta.

Sizningcha, Jamol Akayev ta’kidlaganidek, kuchli himoya va Rossiya chempionatini yaxshi biladigan hujumchilarimiz ertangi bahsda o‘z so‘zini ayta oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari