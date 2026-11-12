Tashqi o‘xshashlik qurboni: Eronda tadbirkor Netanyahuga o‘xshagani uchun mijozlaridan ayrilmoqda

1 daqiqa o'qish116
Tashqi o‘xshashlik qurboni: Eronda tadbirkor Netanyahuga o‘xshagani uchun mijozlaridan ayrilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eronda quritilgan mevalar va shirinliklar sotuvchi tadbirkor Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga tashqi ko‘rinishi o‘xshashligi sababli mijozlarini yo‘qotmoqda.
  • Do‘konda olingan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidan so‘ng, xaridorlar tadbirkorga nisbatan salbiy munosabatda bo‘lib, uning biznesini boykot qila boshlashdi.
  • Siyosiy faoliyatga aloqasi bo‘lmagan ishbilarmon tashqi o‘xshashlik tufayli tirikchiligiga zarar yetayotganini adolatsizlik deb atadi.

Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning kuchi va kutilmagan o‘xshashliklar insonlarning kundalik hayotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Xususan, Eronda quritilgan mevalar va shirinliklar sotish bilan shug‘ullanuvchi mahalliy tadbirkor Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga juda ham o‘xshab ketgani sababli o‘z mijozlaridan ayrilib qolmoqda.

Video tarqalishi va xaridorlarning munosabati

Tadbirkorning o‘z do‘konida oddiy tarzda o‘tirgan payti aks ettirilgan video lavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, virusga aylandi. Shundan so‘ng, tarmoq foydalanuvchilari va ayrim mahalliy xaridorlar uning tashqi qiyofasini Isroil rahbariga qiyoslab, salbiy munosabat bildira boshlashdi.

Oqibatda ayrim xaridorlar undan mahsulot sotib olishdan butunlay bosh tortdi, hatto boshqalarni ham mazkur do‘konga bormaslikka chaqirib, boykot qilishga urinishdi.

«Men boshqa birovning siyosiy faoliyati yoki harakatlariga hech qanday aloqasi yo‘q oddiy tadbirkorman. Faqatgina tashqi o‘xshashlik tufayligina odamlarning menga nisbatan bunday munosabatda bo‘lishi va biznes yuritishimga to‘sqinlik qilishi chinakam adolatsizlikdir», — deya o‘z e’tirozlarini bildirdi tadbirkor.

Voqea tafsilotlari va ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar

Hodisa sodir bo‘lgan joy

Eron (quritilgan mevalar va shirinliklar do‘koni)

Muammoning sababi

Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga tashqi jihatdan juda o‘xshashligi

Vaziyatning kelib chiqishi

Do‘konda olingan videoning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketishi

Tadbirkorning holati

Xaridorlarning kamaygani va salbiy munosabatlarga duch kelayotgani

Tashqi o‘xshashlik qurboni: Eronda tadbirkor Netanyahuga o‘xshagani uchun mijozlaridan ayrilmoqda

Jamiyat va tashqi o‘xshashlik fenomeni

Mazkur holat zamonaviy axborot jamiyatida insonlarning shaxsiy hayoti va kasbiy faoliyati ko‘pincha tasodifiy omillar hamda internetdagi tarmoq kayfiyatiga bog‘lanib qolayotganini yaqqol ko‘rsatadi. Hech qanday siyosiy faoliyatga aloqasi bo‘lmagan oddiy ishbilarmon insonning faqatgina tashqi qiyofasi tufayli kundalik tirikchiligi va biznesi zarar ko‘rayotgani jamoatchilik o‘rtasida ham keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlardagi bu kabi o‘xshashliklar va ularning ortidan kelib chiqadigan asossiz munosabatlar oddiy insonlarning hayotiga qanchalik ta’sir qilmasligi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari