Tashqi o‘xshashlik qurboni: Eronda tadbirkor Netanyahuga o‘xshagani uchun mijozlaridan ayrilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eronda quritilgan mevalar va shirinliklar sotuvchi tadbirkor Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga tashqi ko‘rinishi o‘xshashligi sababli mijozlarini yo‘qotmoqda.
- Do‘konda olingan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidan so‘ng, xaridorlar tadbirkorga nisbatan salbiy munosabatda bo‘lib, uning biznesini boykot qila boshlashdi.
- Siyosiy faoliyatga aloqasi bo‘lmagan ishbilarmon tashqi o‘xshashlik tufayli tirikchiligiga zarar yetayotganini adolatsizlik deb atadi.
Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning kuchi va kutilmagan o‘xshashliklar insonlarning kundalik hayotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Xususan, Eronda quritilgan mevalar va shirinliklar sotish bilan shug‘ullanuvchi mahalliy tadbirkor Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga juda ham o‘xshab ketgani sababli o‘z mijozlaridan ayrilib qolmoqda.
Video tarqalishi va xaridorlarning munosabati
Tadbirkorning o‘z do‘konida oddiy tarzda o‘tirgan payti aks ettirilgan video lavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, virusga aylandi. Shundan so‘ng, tarmoq foydalanuvchilari va ayrim mahalliy xaridorlar uning tashqi qiyofasini Isroil rahbariga qiyoslab, salbiy munosabat bildira boshlashdi.
Oqibatda ayrim xaridorlar undan mahsulot sotib olishdan butunlay bosh tortdi, hatto boshqalarni ham mazkur do‘konga bormaslikka chaqirib, boykot qilishga urinishdi.
«Men boshqa birovning siyosiy faoliyati yoki harakatlariga hech qanday aloqasi yo‘q oddiy tadbirkorman. Faqatgina tashqi o‘xshashlik tufayligina odamlarning menga nisbatan bunday munosabatda bo‘lishi va biznes yuritishimga to‘sqinlik qilishi chinakam adolatsizlikdir», — deya o‘z e’tirozlarini bildirdi tadbirkor.
Voqea tafsilotlari va ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Hodisa sodir bo‘lgan joy
Eron (quritilgan mevalar va shirinliklar do‘koni)
Muammoning sababi
Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuga tashqi jihatdan juda o‘xshashligi
Vaziyatning kelib chiqishi
Do‘konda olingan videoning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketishi
Tadbirkorning holati
Xaridorlarning kamaygani va salbiy munosabatlarga duch kelayotgani
Jamiyat va tashqi o‘xshashlik fenomeni
Mazkur holat zamonaviy axborot jamiyatida insonlarning shaxsiy hayoti va kasbiy faoliyati ko‘pincha tasodifiy omillar hamda internetdagi tarmoq kayfiyatiga bog‘lanib qolayotganini yaqqol ko‘rsatadi. Hech qanday siyosiy faoliyatga aloqasi bo‘lmagan oddiy ishbilarmon insonning faqatgina tashqi qiyofasi tufayli kundalik tirikchiligi va biznesi zarar ko‘rayotgani jamoatchilik o‘rtasida ham keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlardagi bu kabi o‘xshashliklar va ularning ortidan kelib chiqadigan asossiz munosabatlar oddiy insonlarning hayotiga qanchalik ta’sir qilmasligi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…