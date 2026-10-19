27 oktyabrdagi Isroil saylovlarining kutilmagan ssenariylari

·70·Dunyo
27 oktyabrdagi Isroil saylovlarining kutilmagan ssenariylari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp 27 oktyabr kungi Isroil saylovlari arafasida Binyamin Netanyahuga ochiqdan-ochiq qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qildi, bu qarorni Vashington va Tel-Avivning Eronga qarshi strategik manfaatlari bilan izohladi.
  • Biroq, so‘rov natijalariga ko‘ra, Netanyahuning «Likud» partiyasi muxolifatdagi «Yashar» partiyasidan ortda qolmoqda, bu esa siyosiy inqiroz va qayta saylovlar ehtimolini oshiradi.

AQSH prezidenti Donald Tramp 27 oktyabrga belgilangan Isroil parlamenti — Knesset saylovlari arafasida bosh vazir Binyamin Netanyahuga ochiqdan-ochiq «to‘liq va so‘zsiz» dalda berishini ma’lum qildi.

DW nashrining yozishicha, Oq uy rahbari 18 oktyabr kuni o‘zining Truth Social tarmog‘idagi sahifasida bu qarorini Vashington va Tel-Avivning Eronga qarshi mushtarak strategik manfaatlari bilan izohladi. Biroq bu qo‘llov mahalliy siyosiy maydonda Netanyahuning «Likud» partiyasi so‘rovlarda muxolifatga imkoniyatni boy berayotgan murakkab pallaga to‘g‘ri kelmoqda.

«Boshqa rahbar kelsa, Eron bilan yolg‘iz qolamiz»: Trampning asosiy da’vosi

AQSH prezidenti Netanyahu hokimiyatda qolishini mintaqaviy xavfsizlikning asosiy kafolati deb hisoblaydi:

  • Eron tahdidi va yagona ittifoq: Trampning ta’kidlashicha, agar Isroilga boshqa rahbar kelsa, Vashington Tehronga mustaqil ravishda, yolg‘iz qarshi turishga majbur bo‘ladi. U esa bunday yo‘l tutish niyati yo‘qligini ochiq bildirdi;

  • Birgalikdagi zarbalar: AQSH yetakchisi Netanyahu hukumati bilan hamkorlikda Eron rejimiga harbiy va moliyaviy jihatdan muttasil zarba berib kelinayotganini ta’kidladi;

  • Bosim to‘xtamaydi: Tehron rasmiylari o‘z tashqi siyosatini o‘zgartirmaguncha, qo‘shma bosim va sanksiyalar davom etishi qayd etildi.

So‘rov natijalari: Gadi Ayzenkot peshqadamlik qilmoqda

Trampning qat’iy xayrixohligiga qaramay, Isroil ichidagi kayfiyat amaldagi bosh vazir foydasiga emas:

  • «Yashar» partiyasi oldinda: The Jerusalem Post keltirgan ijtimoiy so‘rov natijalariga ko‘ra, Isroil armiyasining sobiq bosh qo‘mondoni Gadi Ayzenkot yetakchiligidagi muxolifatdagi «Yashar» partiyasi saylovda 22 ta mandat olishi mumkin;

  • «Likud» ortda qolmoqda: Amaldagi hukumatning bosh kuchi bo‘lgan Netanyahuning «Likud» partiyasi esa atigi 19 ta mandat bilan ikkinchi o‘ringa tushib qolishi kutilmoqda;

  • Teng kuchlar: Partiyalarning alohida ko‘rsatkichlaridan qat’i nazar, hukumat tarafdorlari va muxolifat bloklarining umumiy imkoniyatlari bir-biriga o‘ta yaqinligicha qolmoqda.

61 mandat muammosi va siyosiy inqiroz xavfi

Knessetdagi jami 120 ta o‘rindan ko‘pchilikni shakllantirish va yangi hukumat tuzish uchun kamida 61 ta ovozni birlashtirish talab etiladi. Shu bois alohida partiyaning ko‘proq o‘rin olishi uning mutlaq g‘alabasini kafolatlamaydi:

  • Muxolifat koalitsiyasimi yoki o‘ng qanotmi? AP agentligining tahliliga ko‘ra, birinchi ssenariy — muxolifatning so‘l, markazchi va o‘ng partiyalarni yagona blokka jamlashi bo‘lsa, ikkinchi yo‘l — Netanyahuning o‘ta o‘ng siyosiy kuchlar bilan mavjud ittifoqini saqlab qolishidir;

  • Arab partiyalarining «oltin ovozi»: Mamlakatda saylovchilarning qariyb 20 foizini tashkil etuvchi arab aholisi manfaatlarini ifodalovchi partiyalarga so‘rovlarda 13–15 ta mandat berilmoqda. Ular hal qiluvchi pallada kuchlar muvozanatini o‘zgartirib yuborishi mumkin;

  • Qayta saylovlar ehtimoli: Agar kurashayotgan tomonlarning hech biri 61 ta o‘rinni jamlay olmasa, Isroil yana uzoq muddatli siyosiy tupikka yuz tutishi va muddatidan oldin qayta saylovlar o‘tkazilishi mumkin.

Donald TrampBinyamin NetanyahuLikud partiyasiIsroil parlament saylovlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?17 oktabr 10:34Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58Turkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqdaTurkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqda22 avgust 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda