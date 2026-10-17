27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?

·47·Dunyo
27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 27-oktyabr kuni Isroilda bo'lib o'tadigan parlament saylovlari G'azodagi urush boshlanganidan keyingi ilk umummilliy ovoz berish jarayonidir.
  • Amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyahu jamiyatdagi bo'linish va muxolifatning birlashuvi sababli hokimiyatda qolishiga shubha tug'dirmoqda, uning asosiy raqibi esa sobiq armiya shtab boshlig'i general Gadi Eyzenkot hisoblanadi.

27 oktyabr kuni Isroilda mamlakat taqdiri va butun Yaqin Sharq kelajagini belgilab beruvchi muhim parlament saylovlari bo‘lib o‘tadi. Bu — 7 oktyabr fojialari hamda G‘azodagi keng ko‘lamli urush boshlanganidan keyingi ilk umummilliy ovoz berish jarayonidir.

Amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyahu har qancha harbiy va qat’iy ritorika bilan chiqish qilmasin, jamiyatdagi chuqur bo‘linish va muxolifat kuchlarining birlashuvi uning hokimiyatda qolishini katta so‘roq ostida qoldirmoqda.

Jamiyat noroziligi va bosh da’vogar: General Gadi Eyzenkot

Netanyahu siyosatiga qarshi kayfiyatdagi saylovchilar va siyosiy kuchlar uni 7 oktyabr hujumlarining oldini ololmaganlikda hamda fojiani siyosiylashtirib, o‘z kursisini saqlab qolish yo‘lida foydalanganlikda ayblamoqda:

  • «Yashar» partiyasi va general omili: Netanyahuning asosiy raqibi sifatida Isroil armiyasining sobiq shtab boshlig‘i, general Gadi Eyzenkot maydonga chiqmoqda;

  • Reytinglar taqsimoti: So‘rovnomalarga ko‘ra, qaysi partiyaga ovoz berish bo‘yicha Netanyahuning «Likud»i kichik ustunlikka ega bo‘lsa-da, «Kim bosh vazir bo‘lishga munosib?» degan yakkama-yakka savolda general Eyzenkot amaldagi hukumat rahbarini sezilarli farq bilan ortda qoldirmoqda;

  • Muxolifat ittifoqi: Netanyahuning uzoq yillik hukmronligiga chek qo‘yish maqsadida ikki sobiq bosh vazir — Yair Lapid va Naftali Bennet ham kuchlarni birlashtirmoqda. Ular 2021 yilda turli qarashdagi partiyalarni bir koalitsiyaga jamlab, «Bibi»ni vaqtincha hokimiyatdan chetlatgan tajribaga ega.

Ikki xil siyosiy yo‘nalish: Radikalizm yoki muvozanat?

Ushbu saylovda nomzodlarning qarashlari bir-biriga tubdan qarama-qarshi:

  • Arab aholisiga munosabat: Mamlakat aholisining 20 foizini tashkil etuvchi arablarga nisbatan Netanyahu va uning o‘ta o‘ng ittifoqchisi Betsalel Smotrich («Diniy sionizm va Zeut») radikal pozitsiyani egallab, ularni potensial tahdid sifatida ko‘rsatadi. Eyzenkot esa millionlab arab fuqarolarini jamiyatdan chetlatmaslik va ular bilan hisoblashish zarurligini ta’kidlaydi;

  • Yer va chegara masalalari: Amaldagi hukumat Falastin yerlarida yahudiy manzilgohlari qurilishini kuchaytirib, barcha qo‘shni davlatlar bilan uzluksiz harbiy to‘qnashuv holatini ushlab turishga intilmoqda. Muxolifat esa bu yondashuv vaziyatni faqat og‘irlashtirishini, uzoq muddatli barqarorlik va Isroilning yo‘qotilgan xalqaro obro‘sini tiklash zarurligini bildirmoqda;

  • Targ‘ibot shiori: Netanyahu saylovchilarga «Yoki Likud, yoki Falastin davlati» tahdidi bilan bosim o‘tkazishga urinmoqda.

Knesset saylov tizimi: Nega koalitsiya hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Isroil parlamentida hukumat tuzish o‘ziga xos qonuniyatlarga ega:

  • Partiyaviy ro‘yxat va 120 o‘rin: Fuqarolar alohida nomzodlarga emas, partiyalarga ovoz beradi. 120 o‘rinlik Knessetda partiyalar to‘plagan ovoz foiziga qarab deputatlik o‘rinlarini taqsimlaydi;

  • 61 ta ovoz kerak: Hukumat tuzish uchun kamida 61 nafar deputatning qo‘llab-quvvatlovi talab etiladi. Isroil jamiyati o‘ta xilma-xil bo‘lgani sababli, hech bir partiya yakka o‘zi ko‘pchilikni tashkil qilolmaydi;

  • Koalitsiyalar jangi: Saylov natijalari e’lon qilingach, bosh vazir nomi kim ko‘proq ittifoqchi yig‘a olishiga qarab hal bo‘ladi. Agar muxolifat kelisha olsa, Netanyahu davri yakun topadi; aks holda, hozirgi harbiy siyosat yana davom etadi.

27 oktyabrdagi ovoz berish oddiy ijtimoiy yoki iqtisodiy dasturlar tanlovi emas, balki Isroilning to‘xtovsiz urushlar va xalqaro izolyatsiya yo‘lida qolish-qolmasligini hal qiluvchi siyosiy jang bo‘ladi.

Isroil parlament saylovlariBinyamin NetanyahuGadi EyzenkotKnesset
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdiAQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdi23 sentabr 12:57Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdi15 iyun 21:58Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiDonald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildi14 iyun 23:43Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?6 avgust 22:11Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!8 avgust 23:41Netanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdiNetanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdi29 may 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi