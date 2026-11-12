Yashil, sariq yoki dog‘li banan: qaysi biri foydali?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bananning foydali xususiyatlari uning pishganlik darajasiga qarab turlicha bo'ladi.
- Yashil bananlar ichak faoliyati uchun muhim bo'lgan chidamli kraxmalga boy bo'lsa, sariq bananlar organizmni tez energiya bilan ta'minlaydi.
- Qobig'ida qo'ng'ir dog'lar paydo bo'lgan mevalarda esa antioksidantlar miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin.
- Tanlov insonning ovqatlanish maqsadi, hazm qilish xususiyati va qondagi qand miqdoriga qarab amalga oshirilishi kerak.
Bananning foydasi uning qanchalik pishganiga qarab o‘zgaradi. Yashil bananda ichak faoliyati uchun muhim bo‘lgan chidamli kraxmal ko‘proq bo‘lsa, sariq banan oson hazm bo‘ladi va organizmga tez energiya beradi. Qobig‘ida qo‘ng‘ir dog‘lar paydo bo‘lgan bananlarda esa ayrim antioksidantlar miqdori yuqoriroq bo‘lishi mumkin. Bu haqda MSN nashri VnExpress materialiga tayanib xabar berdi.
Yashil banan ichaklar uchun foydali
Hali to‘liq pishmagan yashil banan tarkibida chidamli kraxmal ko‘p bo‘ladi. U oddiy kraxmaldan farqli ravishda ingichka ichakda to‘liq hazm bo‘lmaydi va yo‘g‘on ichakka yetib boradi. U yerda ichakdagi foydali bakteriyalar tomonidan parchalanadi.
Bu jarayon hazm tizimi salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi. Chidamli kraxmal uglevodlarning so‘rilishini sekinlashtirgani uchun ovqatdan keyin qondagi qand miqdorining keskin ko‘tarilishini ham cheklashi mumkin.
Banan pishgan sari undagi fermentlar kraxmalni oddiy shakarlarga aylantiradi. Shuning uchun meva yumshoqroq va shirinroq bo‘lib boradi, chidamli kraxmal miqdori esa kamayadi.
Biroq yashil banan hammaga ham birdek mos kelmasligi mumkin. Uning qattiqroq tuzilishi va taxir ta’mi bor, ayrim odamlar uchun hazm qilish ham qiyinroq kechadi.
Sal pishgan banan muvozanatli tanlov
Qobig‘i sarg‘ayishni boshlagan, ammo hali yashil rangini qisman saqlab turgan bananda chidamli kraxmalning bir qismi qoladi. Shu bilan birga, u to‘liq yashil bananga nisbatan yumshoqroq va shirinroq bo‘ladi.
Bunday bosqichdagi banan ichaklar uchun foydali kraxmal va oson hazm bo‘lish xususiyatlari o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi mumkin. Qondagi qand miqdorini nazorat qiladigan odamlar uchun ham pishganlik darajasi ahamiyatli. Biroq bunda bananning qancha miqdorda iste’mol qilinishi va uni qanday mahsulotlar bilan birga yeyish ham muhim.
Sariq banan tez energiya beradi
Banan to‘liq sarg‘ayganda uning tarkibidagi kraxmalning katta qismi glyukoza, fruktoza va saxaroza kabi oddiy shakarlarga aylanadi. Natijada meva shirinlashadi, yumshaydi va osonroq hazm bo‘ladi.
Uglevodlar tezroq o‘zlashtirilgani sababli sariq banan jismoniy mashg‘ulotdan oldin yoki keyin iste’mol qilish uchun qulay. U organizmni energiya bilan ta’minlaydi.
O‘rtacha kattalikdagi bitta bananda taxminan 105 kilokaloriya bor. Pishganlik darajasidan qat’i nazar, banan kaliy, S vitamini va V6 vitamini manbai bo‘lib qoladi.
Qo‘ng‘ir dog‘li bananda antioksidantlar ko‘proq bo‘lishi mumkin
Banan juda pishib, qobig‘ida qo‘ng‘ir dog‘lar paydo bo‘lganda uning chidamli kraxmali yanada kamayadi, shirinligi esa ortadi. Ayrim antioksidant birikmalar, jumladan, fenollar va flavonoidlar miqdori ham ko‘payishi mumkin.
Antioksidantlar hujayralarni oksidlanish stressidan himoya qilishga yordam beradi. Shuning uchun qo‘ng‘ir dog‘li banan ham ozuqaviy qiymatini yo‘qotmaydi.
Biroq qondagi qand miqdori yoki uglevod iste’molini nazorat qiladiganlar kamroq pishgan bananni tanlashi mumkin. Chunki juda pishgan mevada tabiiy shakar miqdori yuqoriroq bo‘ladi.
Qaysi bananni tanlash kerak?
Bananning har bir pishganlik bosqichi o‘ziga xos xususiyatga ega. Yashil banan ichak faoliyati uchun foydali chidamli kraxmalga boy. Sal sarg‘aygani kraxmal va shirinlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlaydi. To‘liq sariq banan tez energiya beradi, qo‘ng‘ir dog‘li bananda esa ayrim antioksidantlar ko‘proq bo‘lishi mumkin.
Shuning uchun hamma uchun bir xil eng foydali banan turi yo‘q. Tanlov insonning ovqatlanish maqsadi, hazm qilish xususiyati va qondagi qand miqdoriga bog‘liq.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…