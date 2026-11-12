Yashil, sariq yoki dog‘li banan: qaysi biri foydali?

2 daqiqa o'qish58
Yashil, sariq yoki dog‘li banan: qaysi biri foydali?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bananning foydali xususiyatlari uning pishganlik darajasiga qarab turlicha bo'ladi.
  • Yashil bananlar ichak faoliyati uchun muhim bo'lgan chidamli kraxmalga boy bo'lsa, sariq bananlar organizmni tez energiya bilan ta'minlaydi.
  • Qobig'ida qo'ng'ir dog'lar paydo bo'lgan mevalarda esa antioksidantlar miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin.
  • Tanlov insonning ovqatlanish maqsadi, hazm qilish xususiyati va qondagi qand miqdoriga qarab amalga oshirilishi kerak.

Bananning foydasi uning qanchalik pishganiga qarab o‘zgaradi. Yashil bananda ichak faoliyati uchun muhim bo‘lgan chidamli kraxmal ko‘proq bo‘lsa, sariq banan oson hazm bo‘ladi va organizmga tez energiya beradi. Qobig‘ida qo‘ng‘ir dog‘lar paydo bo‘lgan bananlarda esa ayrim antioksidantlar miqdori yuqoriroq bo‘lishi mumkin. Bu haqda MSN nashri VnExpress materialiga tayanib xabar berdi.

Yashil banan ichaklar uchun foydali

Hali to‘liq pishmagan yashil banan tarkibida chidamli kraxmal ko‘p bo‘ladi. U oddiy kraxmaldan farqli ravishda ingichka ichakda to‘liq hazm bo‘lmaydi va yo‘g‘on ichakka yetib boradi. U yerda ichakdagi foydali bakteriyalar tomonidan parchalanadi.

Bu jarayon hazm tizimi salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi. Chidamli kraxmal uglevodlarning so‘rilishini sekinlashtirgani uchun ovqatdan keyin qondagi qand miqdorining keskin ko‘tarilishini ham cheklashi mumkin.

Banan pishgan sari undagi fermentlar kraxmalni oddiy shakarlarga aylantiradi. Shuning uchun meva yumshoqroq va shirinroq bo‘lib boradi, chidamli kraxmal miqdori esa kamayadi.

Biroq yashil banan hammaga ham birdek mos kelmasligi mumkin. Uning qattiqroq tuzilishi va taxir ta’mi bor, ayrim odamlar uchun hazm qilish ham qiyinroq kechadi.

Sal pishgan banan muvozanatli tanlov

Qobig‘i sarg‘ayishni boshlagan, ammo hali yashil rangini qisman saqlab turgan bananda chidamli kraxmalning bir qismi qoladi. Shu bilan birga, u to‘liq yashil bananga nisbatan yumshoqroq va shirinroq bo‘ladi.

Bunday bosqichdagi banan ichaklar uchun foydali kraxmal va oson hazm bo‘lish xususiyatlari o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi mumkin. Qondagi qand miqdorini nazorat qiladigan odamlar uchun ham pishganlik darajasi ahamiyatli. Biroq bunda bananning qancha miqdorda iste’mol qilinishi va uni qanday mahsulotlar bilan birga yeyish ham muhim.

Sariq banan tez energiya beradi

Banan to‘liq sarg‘ayganda uning tarkibidagi kraxmalning katta qismi glyukoza, fruktoza va saxaroza kabi oddiy shakarlarga aylanadi. Natijada meva shirinlashadi, yumshaydi va osonroq hazm bo‘ladi.

Uglevodlar tezroq o‘zlashtirilgani sababli sariq banan jismoniy mashg‘ulotdan oldin yoki keyin iste’mol qilish uchun qulay. U organizmni energiya bilan ta’minlaydi.

O‘rtacha kattalikdagi bitta bananda taxminan 105 kilokaloriya bor. Pishganlik darajasidan qat’i nazar, banan kaliy, S vitamini va V6 vitamini manbai bo‘lib qoladi.

Qo‘ng‘ir dog‘li bananda antioksidantlar ko‘proq bo‘lishi mumkin

Banan juda pishib, qobig‘ida qo‘ng‘ir dog‘lar paydo bo‘lganda uning chidamli kraxmali yanada kamayadi, shirinligi esa ortadi. Ayrim antioksidant birikmalar, jumladan, fenollar va flavonoidlar miqdori ham ko‘payishi mumkin.

Antioksidantlar hujayralarni oksidlanish stressidan himoya qilishga yordam beradi. Shuning uchun qo‘ng‘ir dog‘li banan ham ozuqaviy qiymatini yo‘qotmaydi.

Biroq qondagi qand miqdori yoki uglevod iste’molini nazorat qiladiganlar kamroq pishgan bananni tanlashi mumkin. Chunki juda pishgan mevada tabiiy shakar miqdori yuqoriroq bo‘ladi.

Qaysi bananni tanlash kerak?

Bananning har bir pishganlik bosqichi o‘ziga xos xususiyatga ega. Yashil banan ichak faoliyati uchun foydali chidamli kraxmalga boy. Sal sarg‘aygani kraxmal va shirinlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlaydi. To‘liq sariq banan tez energiya beradi, qo‘ng‘ir dog‘li bananda esa ayrim antioksidantlar ko‘proq bo‘lishi mumkin.

Shuning uchun hamma uchun bir xil eng foydali banan turi yo‘q. Tanlov insonning ovqatlanish maqsadi, hazm qilish xususiyati va qondagi qand miqdoriga bog‘liq.

Maqola sizga yoqdimi?
Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari