Nayrobida 18 qavatli bino qulab tushdi, vayronalar ostida omon qolganlar qidirilmoqda

·57·Dunyo
Nayrobida 18 qavatli bino qulab tushdi, vayronalar ostida omon qolganlar qidirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Keniya poytaxti Nayrobi shahrida qurilishi tugallanmagan 18 qavatli bino to‘satdan qulab tushdi.
  • Binoning quyi qavatlarida savdo shoxobchalari faoliyat yuritgani sababli vayronalar ostida odamlar qolgan bo‘lishi mumkin.
  • Ayni paytda Nayrobi favqulodda xizmatlari va Keniya Qizil Xoch jamiyati xodimlari qutqaruv ishlarini olib bormoqda.
  • Mutaxassislar ushbu fojiani qurilish me’yorlarining buzilishi, korrupsiya va sifatsiz materiallardan foydalanilgani bilan bog‘lamoqda.

Keniya poytaxti Nayrobi shahrida 18 qavatli qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoning to‘satdan qulab tushishi oqibatida yirik favqulodda holat yuz berdi. Hodisa joyida beton bo‘laklari va buralib ketgan metall armaturalardan iborat ulkan vayronalar uyumi hosil bo‘lgan. Vayronalar ostida odamlar qolgani taxmin qilinmoqda.

Quyi qavatlarda odamlar bo‘lgan: Fojia tafsilotlari

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bino to‘liq foydalanishga topshirilmagan bo‘lsa-da, unda hayot davom etayotgan edi:

  • Ishlab turgan savdo nuqtalari: Binoning yuqori qavatlarida hali qurilish va pardozlash ishlari ketayotgan bo‘lishiga qaramay, birinchi va quyi qavatlarida savdo shoxobchalari faoliyat yuritgan;

  • Noma’lum talofatlar: Hodisa yuz bergan vaqtda savdo nuqtalarida sotuvchilar va xaridorlar bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Hozircha vayronalar ostida qolganlar va jarohatlanganlarning aniq soni ochiqlanmadi.

Kechiktirib bo‘lmas qutqaruv operatsiyasi

Ayni paytda fojia sodir bo‘lgan hududda keng ko‘lamli qutqaruv tadbirlari amalga oshirilmoqda:

  • Maxsus xizmatlar jalb etildi: Voqea joyida Nayrobi favqulodda xizmatlari brigadalari hamda Keniya Qizil Xoch jamiyati xodimlari favqulodda tartibda ish olib bormoqda;

  • Tirik qolganlarni izlash: Qutqaruvchilar og‘ir texnikalar va maxsus uskunalar yordamida vayronalarni tozalab, tirik qolgan fuqarolarni qutqarishga harakat qilmoqda.

Qurilishdagi surunkali muammo: Korrupsiya va sifatsiz materiallar

Keniyaning tez sur’atlar bilan kengayayotgan shaharlarida, xususan, Nayrobida ko‘p qavatli turar joy va tijorat binolarining qulashi birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. Mutaxassislar bu kabi halokatlarning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni qayd etmoqda:

  • Qurilish me’yorlari va xavfsizlik qoidalarining qo‘pol ravishda buzilishi;

  • Ruxsatnomalar berishdagi korrupsiya va nazoratning sustligi;

  • Xarajatlarni qisqartirish maqsadida arzon va sifatsiz qurilish materiallaridan foydalanish.

Holat yuzasidan mahalliy hokimiyat va politsiya surishtiruv ishlarini boshlagan.

NayrobiKeniyabino qulashifavqulodda holat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradiKeniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradi3 oktabr 16:57ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdi11 sentabr 17:33Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi21 avgust 08:07Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiMarokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti5 iyul 10:08Microsoft Keniyadagi yirik maʼlumotlar markazi qurilishini toʻxtatdiMicrosoft Keniyadagi yirik maʼlumotlar markazi qurilishini toʻxtatdi11 may 12:51Istanbulda yetti qavatli bino qulab tushdi, besh kishi halok bo‘ldiIstanbulda yetti qavatli bino qulab tushdi, besh kishi halok bo‘ldi10 oktabr 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi