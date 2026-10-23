Nayrobida 18 qavatli bino qulab tushdi, vayronalar ostida omon qolganlar qidirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Keniya poytaxti Nayrobi shahrida qurilishi tugallanmagan 18 qavatli bino to‘satdan qulab tushdi.
- Binoning quyi qavatlarida savdo shoxobchalari faoliyat yuritgani sababli vayronalar ostida odamlar qolgan bo‘lishi mumkin.
- Ayni paytda Nayrobi favqulodda xizmatlari va Keniya Qizil Xoch jamiyati xodimlari qutqaruv ishlarini olib bormoqda.
- Mutaxassislar ushbu fojiani qurilish me’yorlarining buzilishi, korrupsiya va sifatsiz materiallardan foydalanilgani bilan bog‘lamoqda.
Keniya poytaxti Nayrobi shahrida 18 qavatli qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoning to‘satdan qulab tushishi oqibatida yirik favqulodda holat yuz berdi. Hodisa joyida beton bo‘laklari va buralib ketgan metall armaturalardan iborat ulkan vayronalar uyumi hosil bo‘lgan. Vayronalar ostida odamlar qolgani taxmin qilinmoqda.
Quyi qavatlarda odamlar bo‘lgan: Fojia tafsilotlari
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bino to‘liq foydalanishga topshirilmagan bo‘lsa-da, unda hayot davom etayotgan edi:
Ishlab turgan savdo nuqtalari: Binoning yuqori qavatlarida hali qurilish va pardozlash ishlari ketayotgan bo‘lishiga qaramay, birinchi va quyi qavatlarida savdo shoxobchalari faoliyat yuritgan;
Noma’lum talofatlar: Hodisa yuz bergan vaqtda savdo nuqtalarida sotuvchilar va xaridorlar bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Hozircha vayronalar ostida qolganlar va jarohatlanganlarning aniq soni ochiqlanmadi.
Kechiktirib bo‘lmas qutqaruv operatsiyasi
Ayni paytda fojia sodir bo‘lgan hududda keng ko‘lamli qutqaruv tadbirlari amalga oshirilmoqda:
Maxsus xizmatlar jalb etildi: Voqea joyida Nayrobi favqulodda xizmatlari brigadalari hamda Keniya Qizil Xoch jamiyati xodimlari favqulodda tartibda ish olib bormoqda;
Tirik qolganlarni izlash: Qutqaruvchilar og‘ir texnikalar va maxsus uskunalar yordamida vayronalarni tozalab, tirik qolgan fuqarolarni qutqarishga harakat qilmoqda.
Qurilishdagi surunkali muammo: Korrupsiya va sifatsiz materiallar
Keniyaning tez sur’atlar bilan kengayayotgan shaharlarida, xususan, Nayrobida ko‘p qavatli turar joy va tijorat binolarining qulashi birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. Mutaxassislar bu kabi halokatlarning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni qayd etmoqda:
Qurilish me’yorlari va xavfsizlik qoidalarining qo‘pol ravishda buzilishi;
Ruxsatnomalar berishdagi korrupsiya va nazoratning sustligi;
Xarajatlarni qisqartirish maqsadida arzon va sifatsiz qurilish materiallaridan foydalanish.
Holat yuzasidan mahalliy hokimiyat va politsiya surishtiruv ishlarini boshlagan.
Izohlar 0
…